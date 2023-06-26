UFC: Магомедов против главного гангстера лиги и бой русской Лисички. LIVE

В ночь с 1 на 2 июля на арене «UFC Apex» (Лас-Вегас, США) состоится интереснейший турнир, который привлечёт особое внимание фанатов смешанных единоборств из России. В предварительном карде подерётся русская Лисичка – Яна Куницкая. Её соперницей станет бразильянка Кэрол Роса. Также в прелимах значится поединок Рината Фахретдинова. Он сразится с американцем Кевином Ли. В соглавном бою вечера представитель Казахстана Дамир Исмагулов подерётся с Грантом Доусоном из США. А в главном событии Абусупьян Магомедов проведёт бой с Шоном Стриклендом.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Дагестанцы — особенные
Абусупьян Магомедов представляет Германию, но родился в Дагестане. Вот что говорит про дагестанцев Кори Сэндхаген.
«На мой взгляд, отличительная черта дагестанских бойцов — это не умение проводить тейкдауны, а умение удерживать своих соперников на земле. Это отличает их и от американских борцов, и от всех борцов, что были в UFC раньше. Дагестанцы просто поняли, как удерживать соперников в партере, и довели это до совершенства. Однако я сильный боец и справлюсь с этим», — сказал Сэндхаген в интервью Джеймсу Линчу.
Когда начало турнира UFC on ESPN 48
Турнир UFC on ESPN 48 состоится в ночь с 1 на 2 июля. Предварительный кард стартует в 23:00 мск, начало основного карда — в 02:00 мск.
Взлёт Фахретдинова
Наш парень Ринат Фахретдинов летит к вершинам UFC. Промоушен уже даёт ему именитых соперников. Это ли не показатель успеха?
Турнир UFC on ESPN 48 где смотреть
Турнир UFC on ESPN 48 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также прямой эфир будет доступен на телеканалах “Матч!” и “Матч! Боец”.
Куницкой-Сантос нужна только победа
Яна Сантос, которую мы ранее привыкли называть по девичьей фамилии «Куницкая», в марте максимально неудачно вернулась в UFС. Давайте вспоминим, как это было.
Полный кард турнира UFC on ESPN 48
Основной кард
- Шон Стрикленд — Абусупиян Магомедов;
- Дамир Исмагулов — Грант Доусон;
- Макс Гриффин — Майкл Моралес;
- Ариани Липски — Мелисса Гатто;
- Исмаэль Бонфим — Бенуа Сент-Дени;
- Абдул Разак Альхассан — Бруно Феррейра;
Предварительный кард
- Кевин Ли — Ринат Фахретдинов;
- Джоандерсон Брито — Хусейн Асхабов;
- Яна Сантос — Карол Роса;
- Джордан Левитт — Элвес Бренер;
- Ивана Петрович — Луана Каролина;
- Александр Романов – Благой Иванов.
- 26 июня 2023
-
10:54
-
10:33
-
09:38
-
09:30
-
09:24
-
08:09
-
07:54
-
03:15
-
01:06
-
00:59
-
00:56
-
00:42
- 25 июня 2023
-
23:54
-
23:37
-
23:30
-
23:05
-
22:37
-
22:05
-
21:25
-
20:36
-
20:06
-
19:33
-
18:51
-
18:30
-
18:15
-
17:19
-
16:52
-
16:26
-
15:20
-
14:49
-
14:28
-
13:56
-
13:33
-
12:49
-
12:28