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UFC Fight Night: Стрикленд – Магомедов, Ли – Фахретдинов, Куницкая – Роса, онлайн-трансляция, когда начало

UFC: Магомедов против главного гангстера лиги и бой русской Лисички. LIVE
Сергей Сорокин Александр Фролов
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UFC Fight Night: Стрикленд – Магомедов
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А ещё в карде очередные вызовы для Фахретдинова и Романова.

В ночь с 1 на 2 июля на арене «UFC Apex» (Лас-Вегас, США) состоится интереснейший турнир, который привлечёт особое внимание фанатов смешанных единоборств из России. В предварительном карде подерётся русская Лисичка – Яна Куницкая. Её соперницей станет бразильянка Кэрол Роса. Также в прелимах значится поединок Рината Фахретдинова. Он сразится с американцем Кевином Ли. В соглавном бою вечера представитель Казахстана Дамир Исмагулов подерётся с Грантом Доусоном из США. А в главном событии Абусупьян Магомедов проведёт бой с Шоном Стриклендом.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вспоминаем последнюю победу Магомедова:
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Дагестанцы — особенные

Абусупьян Магомедов представляет Германию, но родился в Дагестане. Вот что говорит про дагестанцев Кори Сэндхаген.

«На мой взгляд, отличительная черта дагестанских бойцов — это не умение проводить тейкдауны, а умение удерживать своих соперников на земле. Это отличает их и от американских борцов, и от всех борцов, что были в UFC раньше. Дагестанцы просто поняли, как удерживать соперников в партере, и довели это до совершенства. Однако я сильный боец и справлюсь с этим», — сказал Сэндхаген в интервью Джеймсу Линчу.

10:08 Александр Фролов

Когда начало турнира UFC on ESPN 48

Турнир UFC on ESPN 48 состоится в ночь с 1 на 2 июля. Предварительный кард стартует в 23:00 мск, начало основного карда — в 02:00 мск.

10:08 Александр Фролов

Взлёт Фахретдинова

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Турнир UFC on ESPN 48 где смотреть

Турнир UFC on ESPN 48 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также прямой эфир будет доступен на телеканалах “Матч!” и “Матч! Боец”.

10:03 Александр Фролов

Куницкой-Сантос нужна только победа

Яна Сантос, которую мы ранее привыкли называть по девичьей фамилии «Куницкая», в марте максимально неудачно вернулась в UFС. Давайте вспоминим, как это было.

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Полный кард турнира UFC on ESPN 48

Основной кард

  • Шон Стрикленд — Абусупиян Магомедов;
  • Дамир Исмагулов — Грант Доусон;
  • Макс Гриффин — Майкл Моралес;
  • Ариани Липски — Мелисса Гатто;
  • Исмаэль Бонфим — Бенуа Сент-Дени;
  • Абдул Разак Альхассан — Бруно Феррейра;

Предварительный кард

  • Кевин Ли — Ринат Фахретдинов;
  • Джоандерсон Брито — Хусейн Асхабов;
  • Яна Сантос — Карол Роса;
  • Джордан Левитт — Элвес Бренер;
  • Ивана Петрович — Луана Каролина;
  • Александр Романов – Благой Иванов.
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