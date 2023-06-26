UFC: Магомедов против главного гангстера лиги и бой русской Лисички. LIVE

А ещё в карде очередные вызовы для Фахретдинова и Романова.

В ночь с 1 на 2 июля на арене «UFC Apex» (Лас-Вегас, США) состоится интереснейший турнир, который привлечёт особое внимание фанатов смешанных единоборств из России. В предварительном карде подерётся русская Лисичка – Яна Куницкая. Её соперницей станет бразильянка Кэрол Роса. Также в прелимах значится поединок Рината Фахретдинова. Он сразится с американцем Кевином Ли. В соглавном бою вечера представитель Казахстана Дамир Исмагулов подерётся с Грантом Доусоном из США. А в главном событии Абусупьян Магомедов проведёт бой с Шоном Стриклендом.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.