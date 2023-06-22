«Майк — непрошибаемый идиот». Как Трамп превращал карьеру Тайсона в кошмар

«Мы люди одного типа. Жажда силы, могущества. Чем бы мы ни занимались, нам нужно доминировать», – такими словами в 2016 году прославленный боксёр Майк Тайсон поддержал Дональда Трампа на президентских выборах. В результате правый популист стал 45-м президентом США. Но удивительно не это, а сам факт поддержки Тайсоном беспринципного циника, который способствовал разрушению его карьеры, банкротству и тюремному заключению. Железный Майк обладал убийственной силы ударом, но умению разбираться в людях так и не научился.

Тайсон объяснил поддержку Дональда финансовой помощью, которую тот оказал ему после выхода из тюрьмы. Однако боксёр почему-то забыл, что перед этим именно алчный застройщик совместно с промоутером Доном Кингом превратили Майка из непобедимого бойца в зависимого от алкоголя, наркотиков и женщин безумца. В день 57-летия иконы бокса вспоминаем историю его грехопадения и людей, мастерски сыгравших роль искусителей.

Царский подарок Тайсона жене — золотая ванна за $ 2,2 млн

В идеальном мире без зависти и жадности сегодня Майк мог бы преуспевать в качестве успешного менеджера, а не перебиваться случайными рекламными заработками. Знаменитый тренер боксёра Кас Д’Амато всячески старался оградить Тайсона от влияния дурных людей и не дать повториться жуткой истории, случившейся с мальчиком в семь лет. «Я играл на улице, когда меня схватил какой-то старик, отволок в заброшенное здание, издевался надо мной и подверг сексуальному насилию. Я его больше никогда не видел. Не обращался в полицию и никому об этом не рассказывал. Не знаю, повлиял ли этот случай на меня в психологическом плане», – признался Майк несколько лет назад в эфире Opie Radio.

Д’Амато прививал подростку не только уникальный стиль защиты «peek-a-boo», основанный на резких маятникообразных движениях корпусом и нырках, но и заставлял учиться. Тренер смотрел на десятилетия вперёд, поэтому рассчитывал воспитать не просто боксёра-чемпиона, а человека, способного после окончания карьеры грамотно распорядиться заработанными миллионами. «Майк был способным учеником во всех сферах, всё пошло бы по-другому, не свяжись он с Доном Кингом», – рассказывал бывший менеджер боксёра Билл Кейтон.

Влиятельный Кинг несколько раз пытался убедить Майка перейти под его крыло, но спортсмен отказывал.

Ситуация изменилась после женитьбы боксёра на молодой актрисе Робин Гивенс – Тайсон был настолько ослеплён её красотой, что даже совет Д’Амато не связываться с этой корыстной женщиной не смог образумить Майка. Рядом с Робин лютый зверь на ринге превращался в ласкового и послушного домашнего питомца, и актриса использовала это по полной. Боксёр заваливал любимую дорогими подарками, но ей всегда было мало. Однажды на Рождество Тайсон сделал Гивенс царский презент – золотую ванну из 24-каратного золота за $ 2,2 млн.

Окончательно Майк «поплыл» после смерти Д’Амато в 1985 году. Кинг предпринял ещё одну атаку по привлечению Майка в свою команду, но на этот раз более изощрённую. Дон выразил соболезнования боксёру, а сам в это время работал над тем, чтобы добиться расположения его жены – для этого он привлёк в компаньоны своего старого влиятельного приятеля Дональда Трампа. Промоутер знал, что Майк дико ревнует супругу к каждому столбу, поэтому решил действовать через известного дамского угодника Трампа.

На одной из вечеринок миллиардер пригласил Робин на танец – у Майка от такой наглости чуть не отпала челюсть, но он не стал ссориться с таким известным человеком. Боксёр не знал, что во время того пятиминутного танца решилась его судьба: Трамп успел завоевать расположение дамы и, будто между прочим, наплёл Гивенс небылиц про то, как менеджеры её мужа обманывают его и присваивают гонорары.

Робин Гивенс и Майк Тайсон Фото: AP/ТАСС

С помощью боксёрских поединков Трамп раскручивал свои казино в Атлантик-Сити

Выгода Трампа заключалась в желании провести бой Тайсона против олимпийского чемпиона Майкла Спикса в принадлежащем богачу казино в Атлантик-Сити. Команда Майка на протяжении нескольких лет отказывалась от этого боя, но после успешной обработки Дональдом жены боксёра схватка таки состоялась. В июне 1988 года Железный Майк расправился с соперником всего за 91 секунду и заработал на тот момент самый большой гонорар в истории бокса ($ 22 млн). Прибыль Трампа также оказалась немаленькой – $ 21 млн, плюс $ 15 млн в качестве дохода от азартных игр в казино Trump Plaza в тот вечер.

После боя Дональд хлопал боксёра по плечу и шептал на ухо: «Дружище, ты всегда будешь зарабатывать на таком уровне, если станешь клиентом Дона Кинга!» Рядом визжала от счастья Робин, и Майк сдался – оставил друзей и команду, которые годами вкладывали в него душу, и продал душу дьяволу с фирменной сигарой во рту. Он разорвал четырёхлетний контракт с Кейтоном и уже на следующий день объявил Кинга своим промоутером, а Дональда – консультантом по бизнесу и боксу.

Интересы Трампа и Кинга сошлись в том, что благодаря боксёрским поединкам застройщик из Нью-Йорка раскручивал свои казино и отели в Антлантик-Сити, а Кинг получил место, где всегда можно собрать лучшую кассу. Самый жирный куш будущий президент США сорвал 19 апреля 1991 года, когда заплатил $ 11 млн за право провести в Атлантик-Сити бой между Эвандером Холифилдом и Джорджем Форманом. Огромная сумма в свете больших убытков, которые терпели к тому моменту заведения миллиардера. Но Дональд оказался на шаг впереди конкурентов – благодаря связям в Конгрессе США он узнал о готовящейся операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе и включил в контракт такой пункт: плата сокращается в два раза, если Штаты вступят в войну.

Переносить бой в другое место оказалось нецелесообразно, потому что Трамп мог подать судебный иск. «Это беспрецедентное событие! – бушевала промоутер Холифилда Кэти Дува, обращаясь к Трампу. – Если для вас является предметом гордости то, что вы украли деньги у других людей и не выполнили свои обязательства, то вы не гениальный бизнесмен, а просто вор». В результате бой, завершившийся победой Холифилда по очкам, собрал кассу в $ 55 млн. Дональд заработал на поединке $ 25 млн, но фортуна от него отвернулась. Через пару лет его казино обанкротились – суммарные убытки составили порядка $ 700 млн.

Майк Тайсон тренируется в спортзале Каса Д'Амато Фото: Paul J Sutton/DUOMO/ТАСС

На пике карьеры состояние Тайсона оценивалось в $ 400 млн

Тайсон тем временем стремительно деградировал под патронатом Дона Кинга. Гивенс идеально выполнила роль приманки и теперь только мешала. От неё избавились очень элегантно, разыграв хитроумный спектакль. Кинг распустил слухи о том, что Трамп имеет отношения с женой Майка, и тот озверел. Боксёр ворвался в офис Дональда, выключил троих охранников и, схватив застройщика за горло, прорычал: «Ты уводишь мою жену?!» Усмирить Тайсона удалось только с помощью полицейских, а Дональд сказал перепуганной секретарше: «Это чемпион мира в супертяжёлом весе. А ещё он непрошибаемый идиот».

После этого жизнь Робин превратилась в кошмар. Майк поколачивал жену, доставал приступами ревности, и в результате она подала на развод. Брак продлился чуть больше года и стоил спортсмену $ 10 млн отступных. А спустя полгода, осенью 1989-го, растренированный, с трудом державшийся на ногах от постоянных вечеринок, полных алкоголя и наркотиков, Тайсон потерпел первое поражение в карьере. Железного Майка сокрушил малоизестный Джеймс Даглас. Падение продолжилось и закончилось в 1992 году тюремным заключением за изнасилование.

На пике карьеры состояние Тайсона оценивалось в $ 400 млн, но он всё промотал – настоящие друзья были рядом, но он пренебрёг их заботой и доверился алчным бизнесменам, которые ценили только его деньги. Кстати, золотую ванну Майк продал втрое дешевле после выхода из тюрьмы. «Кинг постоянно обманывал Тайсона. По моим подсчётам, он присвоил порядка $ 50 млн его гонораров. Дон подсовывал девчонок, поил дорогим алкоголем и внушал, что тот может победить любого. Кингу было плевать, что Майк плохо тренировался – он выкачивал его, словно нефтяную скважину», – сокрушается в автобиографии Кейтон.