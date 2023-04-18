Ухо Холифилда снова в опасности. Трилогия с Тайсоном всё ближе

Кто не знает про великое противостояние Майка Тайсона и Эвандера Холифилда? Даже абсолютно чуждые спорту люди слышали, как в Америке один боксёр «откусил ухо» другому. Любители бокса знают, что Холифилд вывел Тайсона из себя бесконечными ударами головой, что и привело к укусу. Впрочем, помимо хитрости, у Эвандера имелось невероятное мастерство, благодаря чему он выиграл оба поединка с Майком. Который, конечно, был уже совсем не тот, что на старте карьеры.

Острый конфликт в ринге привёл к тому, что Тайсон и Холифилд ещё много лет не разговаривали друг с другом. Впрочем, в 2009 году великие боксёры помирились в прямом эфире, а недавно и вовсе наладили выпуск конфет с каннабисом в виде откушенной мочки уха Эвандера. Но приятельские отношения не мешают двум прославленным ветеранам надеяться на проведение третьего поединка. В конце концов, это хороший способ подзаработать на достойную старость.

Буквально год назад казалось, что бой обязательно состоится, но из-за финансовых споров схватку пришлось отменить. Промоутеры обвинили Тайсона в присваивании гонорара, и всё заглохло. Но буквально вчера Железный Майк намекнул, что готов побить Эвандера: «Я хотел бы сделать это, люди из Саудовской Аравии хотят, чтобы я сделал это. Не знаю… Меня можно уговорить. Мне нужно поговорить с некоторыми людьми. Когда я вижу людей, готовых заплатить за конечный продукт, моя голова начинает лучше работать».

И этот бой хотели бы увидеть многие поклонники бокса! Ведь оба ветерана находятся в неплохой форме: 56-летний Тайсон постоянно тренируется и пару лет назад провёл достойный выставочный поединок с Роем Джонсом, 60-летний Холифилд тоже недавно выходил на ринг. Только вот Эвандер не продержался там и двух минут, улетев в нокаут после ударов бывшей суперзвезды ММА Витора Белфорта.

Если исходить из последних результатов, шансы Тайсона выглядят предпочтительнее, нежели у Холифилда. Да и в целом есть ощущение, что Майк сохранил больше скорости и рефлексов, нежели его потенциальный оппонент. У Тайсона есть отличный шанс завершить победой легендарную трилогию и даже нокаутировать Холифилда. Дело за арабскими шейхами, которые должны предложить ветеранам солидный гонорар.