Куницкую-Сантос снова побили в UFC. Увольнение россиянки всё ближе

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex проходит очередной турнир главного ММА-промоушена мира. В одном из поединков предварительного карда наша соотечественница Яна Куницкая-Сантос встречалась с Кэрол Розой в рамках женского полулёгкого веса, который готовится кануть в небытие.

Для Яны это уже второй поединок после возвращения в октагон. Россиянка успела выйти замуж, родить ребёнка и вернуться к выступлениям в UFC. Первый блин вышел комом. Куницкая-Сантос в марте вчистую проиграла 41-летней экс-чемпионке Холли Холм. Все три раунда американка превосходила Яну: перебивала в стойке, не давала шанса в партере и уверенно действовала в клинче. В итоге Холм закономерно довела дело до победы единогласным решением судей. Таким образом, к поединку с Кэрол Розой Лисичка подходила на шестой строчке рейтинга легчайшего веса, но с серией из двух поражений подряд и весьма неоднозначной статистикой в UFC — 4-4.

Кэрол Роза тоже шла после поражения от соотечественницы Нормы Дюмонт. Бразильянка в последних поединках чередовала виктории с поражениями и абсолютно все свои бои в UFC доводила до судейского решения.

На бумаге шансы Куницкой-Сантос оценивали довольно пессимистично. Невзрачное возвращение после простоя пошатнуло позиции Яны, да и Роза к тому же достаточно активная в октагоне девушка, которая задействует разнообразную технику ударов, бьёт тяжело и банально быстрее россиянки. Впрочем, для представительницы Бразилии Куницкая-Сантос — первый действительно именитый оппонент. До этого оппозиция Розы была довольно слабой, да и богатый опыт Яны стоило держать в уме.

Ещё один важный момент — Кэрол Роза выходила на двухнедельном уведомлении. Изначально соперницей Куницкой-Сантос должна была стать Мэйси Чиассон, которая занимает восьмую строчку рейтинга, но американка снялась с боя и её как раз заменила Роза, располагающаяся на девятом месте рейтинга.

Первый раунд начался очень активно и в то же время сумбурно. Девушки летели в размены с первых секунд и периодически переходили в клинч, где Яна хорошо работала по корпусу и локтями на выходе. Ближе к середине первой пятиминутки Сантос-Куницкая плотно прижала Розу к клетке и не выпускала оттуда, попутно отрабатывая коленями по ногам и корпусу соперницы. Бразильянке вырваться удалось, но россиянка неплохо держала дистанцию и не позволила Кэрол что-либо создать, уверенно забрав раунд.

Старт второго раунда Роза начала активнее. Куницкая-Сантос мгновенно отреагировала и связала соперницу в клинче, погасив её наступательный порыв. Яна заметно превосходила бразильскую спортсменку в скорости. При этом периодически Лисичка шла в необдуманные атаки, которые приводили к разменам не в пользу россиянки. За счёт этого Роза с её тяжёлыми руками удачно попадала и замедляла Куницкую-Сантос. С точки зрения геймплана Яна во втором раунде выглядела не лучшим образом и давала многовато возможностей сопернице вместо того, чтобы держать дистанцию. Близкий раунд, который во многом и предопределил исход всего поединка.

Третий раунд снова начался с атак Розы, которая удачно попала в голову и слегка потрясла россиянку, а затем добавила несколько тяжёлых фронт-киков по корпусу Яны. Куницкая-Сантос снова попыталась клинчевать, но Роза уверенно отбрасывала её от себя. В целом, Куницкая-Сантос серьёзно замедлилась в заключительном раунде и это открыло больше шансов бразильянке. Роза выглядела явно лучше и уверенно забрала третью пятиминутку. Были и очень тревожные для нашей соотечественницы ситуации, но Яна выстояла.

Ожидаемо бой пришёл к судейскому решению. В итоге, раздельным вердиктом рефери победу забрала бразильская девушка. Яна Куницкая-Сантос терпит третье поражение подряд, теперь у неё отрицательный рекорд в UFC и очень туманные перспективы. Роза же закрывает поражение и, наверняка, опередит Яну в рейтинге.