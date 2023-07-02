«Наследие не в медалях». Российский каратист спас девушку от вооружённых хулиганов

Целью любой академии единоборств является подготовка будущих чемпионов. Но не только медалями и победами измеряется это наследие. Важно иметь достойного человека, способного проявить себя и в спорте, и за его пределами. Минувшей ночью высочайшие личностные качества проявил боец Академии единоборств РМК Андрей Филимонов. Он рискнул своей жизнью, но не оставил девушку в беде.
Уже после полуночи Андрей увидел, как четверо мужчин тащат девушку в гаражи. Хулиганы заткнули ей рот, но боец обратил внимание на сопротивление и понял, что делается всё это против воли человека. Филимонов действовал без малейшего промедления. Он бросился на нападавших, несмотря на их численное превосходство. Оказалось, что хулиганы были вооружены – у одного из них оказался в руках нож. Андрей быстро выбил его, а злоумышленники бросились врассыпную.
Андрей совершил действительно подвиг, поскольку не испугался вооружённых хулиганов, которых было больше. Он проявил мужество и спас девушке жизнь. На эту новость отреагировал президент Академии единоборств РМК Иван Штырков: «Андрей – красавец. В такие моменты понимаешь, что реальное наследие Академии не в победах и медалях, а в достойных поступках за пределами зала».
Любопытно, что сам Филимонов напрочь отказался называть это всё геройством или подвигом. Напротив, Андрей заявил, что на его месте так поступил бы каждый. А ещё боец поблагодарил за подготовку своего тренера Василия Косынкина. В спортивном активе Андрея уже целая россыпь наград и медалей. Он является серебряным призёром чемпионата мира и трёхкратным победителем Кубков Азии по косики карате. Но самую главную победу боец одержал минувшей ночью, когда не прошёл мимо беды и спас девушку.
Филимонов – настоящий герой, который является примером для подрастающего поколения. И вдвойне приятно, что такие люди занимаются спортом и ведут за собой, передают опыт молодым девчонкам и мальчишкам. А Академия единоборств РМК совершенно точно может гордиться своим воспитанником.
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