«Ради чужой жизни был готов потерять палец». Герой из Hardcore спас человека

В современном мире прийти на помощь в любой момент готовы далеко не все. Тем отраднее, что настоящие геройские поступки совершают спортсмены. 29 мая боец Hardcore FC Джахар Мажидов попал в сложнейшую ситуацию, но справился с ней идеально. Он вовремя среагировал и спас человеческую жизнь.

Спортсмен отдыхал с товарищами в одном из торговых центров и находился на втором этаже. А в магазине, расположенном ниже, один из покупателей внезапно зашатался и рухнул на пол. Люди, находившиеся рядом с ним, бросились в рассыпную. Но на помощь буквально прилетел Джахар. Он моментально перевернул пострадавшего, а также оказал ему первую медицинскую помощь. К счастью, потерявший сознание быстро пришёл в себя благодаря своевременным и очень правильным действиям Мажидова.

Мы связались с Джахаром и узнали все подробности случившегося из первых уст: «Мы сидели и увидели, что человек падает. Обычно, когда человек падает, его оставляют на скорую помощь. Но есть моменты, когда нужно реагировать сразу. Я автоматически встал и побежал туда. Сразу понял по рукам, что у него приступ эпилепсии, он задыхается. Как спортсмен оказал первую помощь. Положил на правый бок и засунул пальцы в рот. Хотел, чтобы он продышался, а он зубами зажал меня в тиски. И трудно было. Вытащил его язык. Шоковая ситуация была. Но больший шок был в том, что люди отбежали от него. Минуты через две он пришёл в себя, пена сошла».

Стоит отметить, что оказывать помощь при приступе эпилепсии бывает опасно для здоровья. Однако Мажидова это не особенно волновало: «Не считаю, что это героический поступок. Были опасения, что откусит палец, но меня бы это не остановило. Руки не повредил, особой травмы нет. Даже если бы остался без пальца, особо на это бы не смотрел. Меня бы это никак не беспокоило. Без проблем готов был потерять палец, чтобы спасти жизнь человеку».

Поступок Джахара заслуживает исключительно уважения, а также самых добрых слов. Неравнодушный боец пришёл на помощь в тот момент, когда каждая секунда промедления могла стоить человеку жизни. А ещё Мажидов подал мощнейший пример подрастающему поколению. Он лишний раз продемонстрировал, что именно человеческое отношение к ближнему может спасти жизнь!