Растренированный Минеев отлетит от Штыркова? Не поможет даже большой вес

В октябре в мире российских единоборств может пройти бой с приставкой «супер». Известный промоутер Камил Гаджиев предложил провести поединок по правилам кикбоксинга между Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым.

«Мы с руководством RCC поговорили и решили, что до конца года или начала следующего, пока есть интересные варианты подраться по ММА и кикбоксингу, нет смысла рисковать даже за чуть больший гонорар кулаками и здоровьем, когда есть интересная работа в моей стандартной сфере ММА. И есть хорошее предложение в кикбоксинге. Это предложение, которое поступило от Камила Гаджиева – подраться с Владимиром Минеевым в Сочи. По-моему, октябрь месяц, середина», — сказал Штырков на YouTube-канале Meta MMA.

Разговоры об этом поединке ходят довольно давно, но до какой-то конкретики дело дошло только сейчас. Иван Штырков в последнее время набрал отличную форму и не стесняется пробовать себя не только в ММА, но и в других дисциплинах, и при этом получается это у него довольно успешно. В марте он дебютировал в боксе: Иван хоть и уступил по итогам шести раундов Магомеду Исмаилову, но смотрелся очень даже неплохо. А в мае Штырков провёл первый поединок по правилам кикбоксинга, да ещё и против опытнейшего кикбоксёра Петра Романкевича. И не просто провёл бой, но и одержал в нём победу, лучше проявив себя в экстра-раунде.

Есть ощущение, что Штырков ищет новые вызовы, потому что в ММА подобрать соперника Ивану становится всё сложнее: со всеми топовыми бойцами, которые могут по контракту выступать в RCC, Иван уже встретился. Штырков даже о кулачных боях задумывается, правда, предпочтение всё равно отдаёт в пользу других видов единоборств. И бой с Владимиром как раз один из таких вызовов.

Если Штырков постоянно выступает, то Владимир Минеев в последний раз дрался по правилам кикбоксинга в ноябре 2022 года. После этого Владимир отправился в зону СВО, и профессиональный спорт для него пока находится на паузе. Конечно, Минеев поддерживает спортивную форму, но всё же это не профильные тренировки. Поэтому вопрос, в каком состоянии он сможет подойти к поединку в октябре, по-прежнему остаётся открытым.

Если раньше Минеев дрался в среднем весе (до 84 кг), то на свой последний поединок он выходил, по крайней мере по его собственным заявлениям, с весом 95–97 кг. Но это вряд ли даст какое-то преимущество Владимиру: в плане физической силы Штырков выглядит явно предпочтительнее. Тем более что Иван уже давно выступает в полутяжёлом весе, и это его комфортная категория. На стороне Уральского Халка также будет и текущая форма, ведь он, в отличие от соперника, постоянно в соревновательном и тренировочном режимах.

Минеев же имеет огромный опыт в кикбоксинге, что является его сильной стороной в потенциальном поединке. Особенно работа ногами. Лоу-кики, которые Романкевич бил по передней ноге Штыркова, едва не принесли ему победу, а после боя Иван с трудом перемещался, поэтому и Владимир, вероятно, будет делать акцент на этих же вещах.

Но если Уральский Халк проделает работу над ошибками, то Минееву придётся крайне тяжело. Во-первых, практически годовой простой, во-вторых, растренированность, в-третьих, разница в физической форме: всё это может сыграть в ринге ключевую роль.

Добавит интереса противостоянию и Магомед Исмаилов, у которого хорошие отношения со Штырковым и не самые приятные с Минеевым. Мага, вероятно, захочет помочь Ивану правильно подойти к бою, дать какие-то советы. Да и в углу Штыркова он может запросто появиться, что сделает поединок только ярче в медийном плане. Мага будет мстить Владимиру за своё поражение руками и ногами Ивана Штыркова – это ли не вывеска?