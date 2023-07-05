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Алистар Оверим завершил карьеру, Алистар Оверим UFC, лучшие тяжеловесы мира

Стал веганом и сбросил 27 килограммов. Устрашающий Оверим завязал со спортом
Игорь Некрасов
Алистар Оверим завершил карьеру
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Разрушитель стал лицом ММА, но и так и не выиграл пояс UFC.

Известный нидерландский боец Алистар Оверим объявил о завершении профессиональной карьеры. Единственный в истории спортсмен, удерживавший три титула в ММА и кикбоксинге одновременно, рассказал о своей отставке.

«Я действительно принял решение завязать с боями. Больше не вижу себя в этом. Я отдал поединкам 25 лет, на протяжении которых случилось много крутого. Но настало лучшее время, чтобы уделить внимание здоровью. Я посвящу этому следующую главу своей жизни», — сказал Оверим в интервью YouTube-канала Jon Bravo Films.

Оверим – один из тех бойцов, кто начинал карьеру ещё в олдскульных смешанных единоборствах и кикбоксинге. Дебютировал в ММА Алистар в прошлом веке в японском промоушене RINGS – там же начинал с боями и Фёдор Емельяненко. После этого были выступления в PRIDE и других организациях, причём Оверим пробовал себя как в полутяжёлом весе, так и в тяжёлом. Окончательно определившись с тяжёлой категорией, в 2006 году он впервые выступил в Strikeforce, а через год стал чемпионом организации. Но по-настоящему триумфальным для Оверима получился 2010 год: сначала он нокаутировал 120-килограммового Бретта Роджерса, защитив пояс Strikeforce, после этого стал чемпионом К-1, а в конце года добавил и титул чемпиона DREAM. Этот рекорд по-прежнему остаётся недосягаемым: никому ещё не удавалось удерживать три пояса в ММА и кикбоксинге, кроме Алистара.

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Здесь же стоит сказать, что с момента дебюта Оверима в Strikeforce до завоевания трёх титулов Алистар изменился до неузнаваемости. Если на ранних этапах карьеры голландец был хоть и внушительных размеров, но соизмерим с оппонентами, то вот за следующие четыре года Алистар набрал 20 килограммов и превратился в настоящего монстра, оправдывающего своё прозвище – Разрушитель. У него фактически отсутствовал подкожный жир, и выглядел Оверим как настоящий бодибилдер.

После дебюта в UFC Алистар провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на девять месяцев, хотя должен был оспорить чемпионский пояс. Возвращение в октагон получилось тяжёлым, Оверим потерпел три поражения в четырёх последующих боях. То ли без запрещённых препаратов Алистару было тяжело, то ли просто выдалась чёрная полоса, но казалось, что голландца уже можно списывать со счетов. А он приспособился к новым правилам и выиграл четыре боя подряд, завоевав ещё один титульный шанс.

Да, Оверим тогда проиграл Стипе Миочичу и больше за пояс организации не дрался, так и не став чемпионом. Но при этом Алистара боялись абсолютно все в дивизионе, боялись его мощи и физической силы, опыта и навыков. Голландцем проверяли на прочность молодых проспектов, и Сергей Павлович не даст соврать: Оверим поприветствовал нашего богатыря в UFC нокаутом в первом раунде. В копилке Алистара скальпы Джуниора дос Сантоса, Андрея Орловского, Брока Леснара, Фрэнка Мира, Фабрисиу Вердума – чемпионов UFC разных годов, при этом сам Алистар заветный пояс не выиграл. 67 боёв, 47 побед – карьера Оверима была действительно легендарной.

После увольнения из UFC Оверим вернулся в кикбоксинг и подписал контракт с Glory. Правда, в марте 2023 года Алистар вновь столкнулся с проблемами с допингом и был дисквалифицирован, после чего решил завершить профессиональную карьеру.

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Этим летом, ещё перед тем, как Алистар объявил об уходе, в сети появилась фотография его актуальной формы. Сложилось ощущение, что набранную массу Конор Макгрегор забрал именно у Оверима: голландец на фотографии выглядел обыкновенным средневесом. Сам Алистар раскрыл тайну своего преображения – он стал вегетарианцем. По словам бойца, он сбросил 27 килограммов.

«Я кардинально поменял свою диету и стал вегетарианцем. У меня больше нет желания есть мясо. Это мой выбор», — сказал Оверим.

Спустя полвека боёв Оверим как бы сбросился до исходных настроек. Груда мышц осталась в октагоне вместе с его перчатками и титулами, а сам Алистар в 43 года начинает новую жизнь.

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