Хочешь драться — докажи, что не россиянин. Бивола лишают боя века из-за паспорта

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол по-прежнему пытается добиться организации самого интригующего поединка дивизиона за звание абсолютного чемпиона мира с другим российским чемпионом, обладателем поясов WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым. Дмитрий не раз заявлял о том, что для него Бетербиев — вариант номер один и самый желанный поединок на данный момент.

Артур, судя по его высказываниям в СМИ, также не против забрать единственный недостающий пояс в карьере. Вот только к финансовым вопросам, которые были некой преградой в организации поединка, добавились ещё и политические проблемы.

Дело в том, что Всемирный боксёрский совет (WBC) исключил российских и белорусских спортсменов из рейтингов и не санкционирует их титульные поединки за пояса организации. Другими словами, ни Бивол, ни кто-то другой из россиян не сможет претендовать на пояс чемпиона мира по версии WBC.

Позиция президента организации Маурисио Сулеймана уже вмешалась в организацию боя с приставкой «супер» — реванша между Биволом и Канело. Дмитрий поставил условие, что если реванш и состоится, то во втором среднем весе, где на кону будут стоять пояса мексиканца, в том числе и титул WBC. Сулейман тут же заявил, что его организация не санкционирует этот поединок.

Тоже самое касается и объединительного боя Бивола и Бетербиева.

«На данный момент мы не можем санкционировать бой с участием Дмитрия Бивола, — приводит слова Сулеймана Izquierdazo Boxeo. — И каждый раз, когда кто-то спрашивает меня об этом, мне больно, потому что у меня много друзей, бойцов, тренеров, судей и функционеров из России».

При этом президент WBC назвал условие, при котором Дмитрию в организации откроют все двери – нужно отказаться от России.

«Это более чем очевидно, и я говорил об этом тысячу раз, — добавил Сулейман. — Бивол знает нашу позицию, он знает, что ему нужно было сделать в прошлом и что нужно сделать сейчас. Если у него есть претензии к нашему санкционирующему органу, процесс прост. Ему нужно поступить, как Бетербиев, который доказал, что он прожил в Канаде 15 лет, что имеет вид на жительство в Канаде, что его дети — канадцы, что у него есть канадский паспорт и канадская боксёрская лицензия».

То есть, другими словами, Бивола вынуждают выступать под флагом другой страны, а не России. В этом случае у Дмитрия будут перспективы как для реванша с Канело во втором среднем весе, так и для объединительного поединка с Бетербиевым. Но, похоже, Дмитрий с этим условием не согласен.

«Конечно, это нечестно. Как кто-то может называть себя чемпионом мира, если атлет из определенной страны не может драться за твой пояс, хотя он лучше как боксёр? Я не хочу просить бой против Бетербиева из-за того, что мало живу в России. Просто не смешивайте спорт и политику. Я всю жизнь смотрю только новости спорта по телевизору. Я атлет, а не политик», — заявил Бивол в интервью Seconds Out.

Бивол отметил, что родился в Кыргызстане, а значит, является гражданином этой страны. Но, в отличие от Бетербиева, политические санкции не разрешают ему проводить титульные поединки по некоторым версиям и стоят на пути у его мечты – стать абсолютным чемпионом мира. По всей видимости, по крайней мере, в ближайшее время мы не увидим супербоя между Биволом и Бетербиевым, тем более что у Артура уже назначен поединок с британцем Каллумом Смитом.

У Дмитрия же остаётся два варианта. Первый – договариваться на реванш с Канело в полутяжёлом весе. Команда россиянина и сам Дмитрий такого не хотят. Сауль жаждет реванша на тех же условиях, что были в первом поединке, на что Бивол и его менеджер реагируют с усмешкой: мол, как могут быть такие же условия, если Альварес вчистую проиграл первый поединок? Бой с Канело может состояться в полутяжёлом весе, только если Дмитрию очень хорошо заплатят. Если уж не титулы получить от боя с мексиканцем, то хотя бы жирный чек. А шансов у Сауля в полутяжёлом весе со спортивной составляющей практически нет: Бивол деклассировал Канело в первом поединке, сводит его в школу российского бокса и во втором.

Ну а если всё же Бивол и Канело не договорятся о реванше, то Дмитрию предстоит заурядная защита пояса WBA с претендентом, которого назначит организация. Россиянин планирует провести бой в сентябре или октябре, в рейтинге WBA в топ-4 входят три британца – Джошуа Буатси, Дэн Азиз и Энтони Ярд, а также американец Джо Смит. Смита Бивол уже побеждал, Ярд недавно провёл титульный бой с Артуром Бетербиевым. Остаются Буатси и Азиз, вероятно, кто-то из них и станет следующим соперником Бивола. Но, конечно, эти поединки вряд ли вызовут такой интерес, как вывески Бивол — Бетербиев или Бивол — Канело.