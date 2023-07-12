Конор испортил знаменитое шоу TUF. Ирландец бьёт антирекорды в качестве тренера

Продолжаем вместе с вами смотреть шоу The Ultimate Fighter 31. Очередная серия шоу стартует с обсуждения инцидента между Майклом Чендлером и Кононом Макгрегором в предыдущем эпизоде. В то же время сам ирландец решительно настроен и прибыл на тренировки, чтобы поработать с Лэндоном Киньонесом, на которого возлагает надежды. Макгрегор признаётся, что хочет найти мотивацию вернуться в игру.

Команда Майкла Чендлера параллельно обсуждает возможность сухой победы: парни уверены, что могут победить всех в команде Конора.

От команды Чендлера в новом эпизоде выступает Джейсон Найт. Боец рассказывает, что в своё время успел отсидеть девять месяцев за решёткой, а сейчас он занимается самой разной работой, которая поможет ему оплачивать счета. Найт уже был в шоу TUF 22 сезона и проиграл там в финале японцу Тацуе Кавадзири. У Джейсона за плечами также восемь поединков в UFC, он начал с четырёх побед, в том числе и над Алексом Касересом и Дэном Хукером, и трижды получал бонус в $ 50 тысяч. Затем Найт потерпел четыре поражения и покинул промоушен.

На тренировках Чендлер работает с Найтом над работой в партере и показывает, как его подопечный должен защищаться от борьбы. На тренировке случился неприятный эпизод — во время спарринга Найт с Тимуром Валиевым столкнулись головами, и у Джейсона открылась сечка. Всё обошлось, и угрозы срыва поединка нет, но Чендлер советует Найту показать сечку всем в доме, и в первую очередь Лэндону Киньонесу.

Тут же выясняется, что у Коди Гибсона, ещё одного представителя команды ветеранов, проблемы с коленом. Оказалось, что у бойца разрыв одной из связок, и врачи советуют ему восемь недель покоя, иначе можно усугубить повреждение. Однако Гибсон утверждает, что собирается биться дальше.

Лэндон Киньонес излучает максимальную уверенность и считает, что сможет замедлить соперника ударами в корпус и по ногам. Кроме того, Киньонес заверяет, что умеет в октагоне всё и превзойдёт Найта во всех аспектах. По словам Лэндона, у него было тяжёлое детство. И он, и его мама сталкивались с ментальными проблемами, а в бои Киньонес попал, вдохновившись Ником Диазом.

Лэндон тренируется в одном зале с Чендлером, но никогда не проводил с ним спаррингов. Киньонес предлагал Майклу свои услуги в подготовке к его бою с Дастину Порье, но Чендлер отказался. В этом же зале тренируется Гилберт Бёрнс.

Поединок Найта с Киньонесом начался без разведки. Джейсон сразу же навязал жёсткие размены, несколько раз попал, и соперник, уходя от угрозы в стойке, пошёл в партер и оформил тейкдаун. Проблема в том, что Киньонес попал в гард Найту, и тот сразу же попытался выйти на армбар, а через секунду закрыл треугольник на шее у Лэндона и задушил его. На всё ушло меньше минуты.

7-0 в пользу команды Чендлера. Макгрегор после очередного поражения был откровенно потерян и спрашивал у Даны Уайта, а что будет, если его команда проиграет все бои? Однако таких провалов ещё ни разу не случалось ранее, поэтому и сам президент UFC не знает, что делать в таком случае.

Чендлер и его команда настроены на то, чтобы сделать счёт 8-0 и установить уникальное достижение. А вот методики Макгрегора провалились, безотносительно того, смогут ли его подопечные выиграть хоть раз.