Конор стал посмешищем на шоу TUF. Снова проиграл и ткнул Чендлера в лицо

Продолжаем изучать самое известное шоу про смешанные единоборства. Шестая серия 31-го сезона The Ultimate Fighter начинается с подготовки ветерана Курта Холобау и проспекта Ли Хэммонда к очному поединку. Конор Макгрегор рассказывает, что Хэммонд буквально с детства тренируется с ним, отмечает его обширный арсенал и возлагает на него большие надежды. Более того, экс-чемпион очень активен на тренировках своего протеже, чего не наблюдалось ранее.

Курту Холобау 36 лет, он уже однажды неудачно заходил в UFC. Сначала у него был бой на претендентской серии, где он выиграл нокаутом, но результат поединка отменила атлетическая комиссия штата Невада из-за того, что Курт использовал внутривенные капельницы. Позже ему всё же предложили контракт, но в итоге — три поражения в трёх поединках, после которых он был уволен. У Хэммонда нет в активе выступлений в крупных промоушенах, однако его статистика в ММА — 5-0, и его активно раскручивает Макгрегор.

На взвешивании снова присутствует только Чендлер, и он критикует Макгрегора за то, что тот не приходит. Майкл считает, что тренер должен показать команде, что он с ними. Затем нам показывают интересный момент — представитель команды Чендлера Брэд Катона ставит на Ли Хэммонда, с которым тренируется в Ирландии, а не на своего партнёра Холобау.

Перед самим поединком Конор советует подопечному выходить как чемпион мира и традиционно накачивает мотивацией. В первые же секунды Холобау после неудачного лоукика оказался на спине, но сгруппировался и нанёс несколько ударов из неудобного положения. Правда, затем Хэммонд полностью забрал инициативу. Макгрегор подбадривает Ли из-за октагона, и его боец тотально контролирует Холобау за счёт габаритов и добавляет к этому тяжёлые удары локтями. Первый раунд за Ли, и Макгрегор даже считает, что это было выступление на 10-8.

Во втором раунде слегка подуставший Хэммонд после пары неплохих разменов в стойке снова затянул соперника в партер и начал искать возможность пробивать локтями Холобау, который не мог вообще ничего противопоставить. Однако после неудачной попытки выхода на скрутку пятки Хэммонд допустил грубую ошибку и отдал шею, а Холобау тут же закрыл гильотину и задушил молодого ирландца. Макгрегор в эту секунду падает на колени и закрывает лицо руками, Дана Уайт сидит в шоке.

Чендлер после боя называет Курта «чудотворцем» за то, что он умудрился выиграть, хотя безнадёжно проигрывал. А Конор не без издёвки отдаёт должное соперникам: «Отличная работа, «Беллатор», хорошо тренируете».

И в этот момент началось самое интересное в серии, да и во всём сезоне. Чендлер начинает подначивать Ноториуса, говоря, что в копилке его команды ещё одна победа. Конор огрызается и заверяет, что против него Майклу победа не светит.

Началась перепалка, в которой бойцы обмениваются любезностями. Макгрегор намекает, что команда у Чендлера и без того опытная, так что не стоит превозносить свой тренерский талант. Чендлер парирует тем, что Конор не заботится о бойцах. Макгрегор тут же сорвался, не дав даже договорить: «Я сломаю тебе нос, беллаторский клещ».

Сразу после этого Конор толкает Чендлера в лицо, а Майкл радуется и готов подраться прямо там. Конор тоже скидывает с себя пиджак, но Дана Уайт и члены команд разгоняют тренеров. Чендлер, уходя из октагона, ещё раз говорит сопернику, что будет выигрывать и дальше, потому что заботится о бойцах.

Макгрегор, комментируя стычку, говорит, что давно хотел этого, так как Чендлер играет на том, что он не близок с командой, не бывает на взвешиваниях. Ирландец не согласен с этим и начинает рассказывать о своей значимости для TUF вообще. Чендлер в это время обращается к команде Макгрегора: «Жаль, что вы не в моей команде, потому что я бы заботился о вас».

А бойцы Майкла посмеиваются над Макгрегором, иронично называют его «лучшим тренером» и советуют бежать на самолёт, Конор же в ответ называет их слабаками.

Дана Уайт позже признался, что ожидал срыва Макгрегора после поражений, а Чендлер заявил, что находится в предвкушении очного поединка с Конором.

6-0 в пользу Чендлера выглядят довольно пугающе. Конор так нахваливал себя и свою особую систему подготовки, но на деле его бойцы пока недееспособны. Хэммонд выглядел хорошо, однако во всех остальных случаях работа Чендлера и его помощников помогала ветеранам уверенно забирать поединки. Макгрегор пока превосходит соперника лишь по части мотивационной накачки, но дело уверенно движется к 0-7 и 0-8. Конор окончательно превращается в шоумена, и всё слабее верится в то, что мы снова увидим его в октагоне.