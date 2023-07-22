UFC Лондон: обидчик Волкова рвётся к Павловичу. LIVE

Фьюри пригласил Аспиналла в свой лагерь перед боем с Нганну

Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC британец Том Аспиналл сообщил, что звёздный чемпион мира в супертяжёлом весе по боксу Тайсон Фьюри пригласил его в свой тренировочный лагерь перед боем с камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«У Нганну небольшие шансы на нокаут. Я не думаю, что у него есть шансы на то, чтобы попасть. Недавно Тайсон позвонил мне, он хочет, чтобы я помог ему в тренировочном лагере, это будет интересно.

Мы поговорим после моего боя, я позвоню ему на следующей неделе, и мы обсудим, что он собирается делать», – сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.