UFC Лондон: обидчик Волкова рвётся к Павловичу. LIVE

22 июля состоится турнир UFC, который пройдёт на стадионе O2-Arena в Лондоне (Великобритания). Изначально UFC планировали провести номерной турнир с боем Леона Эдвардса, но ямаец отказался драться в июле, поэтому было принято решение провести UFC Fight Night. В соглавном бою вечера сойдутся представительница Великобритании Молли Маккэнн и девушка из Литвы Юлия Столяренко. А в главном поединке будут биться Том Аспиналл и Марчин Тыбура.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
«Безмозглая крыса, не произноси моё имя с неуважением». Макгрегор наехал на Аспиналла
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к британцу Тому Аспиналлу после его заявления о том, что он не ждёт возвращения ирландца в октагон.
«Безмозглая крыса, я заморю тебя голодом и убью. Никогда больше не произноси моё имя с неуважением», — написал Макгрегор в социальных сетях.
Фьюри пригласил Аспиналла в свой лагерь перед боем с Нганну
Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC британец Том Аспиналл сообщил, что звёздный чемпион мира в супертяжёлом весе по боксу Тайсон Фьюри пригласил его в свой тренировочный лагерь перед боем с камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«У Нганну небольшие шансы на нокаут. Я не думаю, что у него есть шансы на то, чтобы попасть. Недавно Тайсон позвонил мне, он хочет, чтобы я помог ему в тренировочном лагере, это будет интересно.
Мы поговорим после моего боя, я позвоню ему на следующей неделе, и мы обсудим, что он собирается делать», – сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.
Аспиналл оказался тяжелее Тыбуры более чем на 5 кг
В Лондоне (Великобритания) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 224. В главном событии спортивного мероприятия поединок проведут бойцы тяжёлой весовой категории британец Том Аспиналл и поляк Марчин Тыбура. Спортсмены занимают пятое и десятое место соответственно в рейтинге UFC среди тяжеловесов.
UFC Fight Night 224, результаты взвешивания
Том Аспиналл (117 кг) – Марчин Тыбура (111,6 кг)
Молли Маккэнн (56,7 кг) – Юлия Столяренко (56,7 кг)
Натаниэль Вуд (66,2 кг) – Андре Фили (65,8 кг)
Андре Мунис (83,9 кг) – Пол Крэйг (84,4 кг)
Джей Херберт (70,3 кг) – Фарес Зиам (70,3 кг)
Лерон Мёрфи (66,2 кг) – Джош Кулибао (66,2 кг)
Махмуд Мурадов (84,4 кг) – Брайан Барберена (83,9 кг).
UFC Лондон где смотреть
Турнир UFC Лондон в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».
А ещё Том готов разбить Джонса
Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлом весе UFC, заявил, что хочет выиграть у действующего чемпиона дивизиона Джона Джонса.
«Я очень серьёзно отношусь к поставленной задаче. Знаю, люди будут смеяться, но я настроен серьёзно и собираюсь победить Джона Джонса и всех остальных на пути к титулу. Я совершенно серьёзен. Не думаю, что мне что-то мешает. Конечно, Джонс считается величайшим бойцом всех времён и он обладает поясом чемпиона в нашем дивизионе, но это дополнительная мотивация. Это для меня пинок под зад, чтобы работать ещё усерднее и выиграть», — приводит слова Аспиналла MMAJunkie.
UFC Лондон когда начало
Турнир UFC Лондон состоится 22 июля. Начало предварительного карда — в 19:00 мск. Бои основного карда стартуют в 22:00 по московскому времени.
Том Аспиналл рассказал, когда хочет провести бой с Сергеем Павловичем
Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, рассказал, когда хотел бы встретиться с Сергеем Павловичем и другими бойцами из топа рейтинга тяжёлого дивизиона.
«Я могу стать чемпионом UFC через три или четыре боя. Если я выиграю в июле у Тыбуры, то дальше я бы хотел получить в соперники действительно топового бойца: Сергея Павловича, Стипе Миочича или Сириля Гана. И после этого я буду готов быть претендентом на титул. Сейчас тяжёлый дивизион очень силён», — сказал Аспиналл в интервью Майклу Биспингу.
Полный кард UFC Лондон
Основной кард
- Том Аспиналл — Марчин Тыбура;
- Молли Маккэнн — Юлия Столяренко;
- Андре Фили — Натаниэль Вуд;
- Пол Крэйг — Андре Мунис;
- Джей Херберт — Фарес Зиам;
- Джошуа Кулибао — Лерон Мёрфи.
Прелимы
- Дэйви Грант — Даниэль Маркос;
- Джонни Парсонс — Дэнни Робертс;
- Хоэль Альварес — Марк Диакези;
- Майкл Паркин — Джамал Погс;
- Брайан Барберена — Махмуд Мурадов;
- Пэнни Кианзад — Кетлен Виейра;
- Янал Ашмоз — Крис Данкан;
- Шона Бэннон — Бруна Бразил;
- Даниэль Барес — Жафел Фильо.
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