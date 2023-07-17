«Беги, Форрест, беги!» Фанаты высмеивают девушку-бойца из UFC

Челси спасалась от соперницы в октагоне и стала целью для шуток.

В ночь с 15 на 16 июля прошёл турнир UFC Vegas 77, который порадовал фанатов огненными поединками. Было всё: и жуткая травма, и красивые досрочные финиши. А в сети продолжают активно обсуждать бой Нормы Дюмон и Челси Чендлер, который прошёл всю дистанцию и завершился победой бразильянки. В центре внимания оказалась её американская соперница, которая по ходу поединка исполнила очень комичный трюк.

Чендлер действовала слишком открыто, поэтому получила несколько увесистых ударов от Дюмон. Норма бросилась в атаку, поскольку хотела добить соперницу и завершить поединок досрочно. Но Челси сделала то, чего не ожидал, пожалуй, никто. Американка просто развернулась к оппонентке спиной и бросилась убегать со всех ног. Она даже не оборачивалась и неслась к клетке, чтобы пережить мощнейший натиск бразильянки. В итоге ей удалось устоять на ногах и продержаться до конца раунда.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть момент можно на YouTube-канале UFC – Ultimate Fighting Championship.

Фанаты обрушились на Челси с насмешками в социальных сетях. Они продолжают сыпать комментариями с шутками:

«Похоже, у неё просто не работает навигатор», – написал один из болельщиков с никнеймом doorsgoal.

«Видимо, она искала выход из октагона», – продолжил другой фанат jensky.

«Вспомнила, что забыла выключить утюг», – подшутил пользователь ufcgoodman30.

«Ей нужно быть дома, пока не загорятся уличные фонари», – написал болельщик с ником greatest_fan.

«Беги, Форрест, беги!» – такую отсылку оставил один из фанатов angrysir11.

Стоит отметить, что, несмотря на насмешки, тактика Челси дала свои плоды. Чендлер не позволила себя нокаутировать, продержалась всю дистанцию и проиграла лишь решением судей. Поэтому фраза про то, что в октагоне хороши все средства, которые не противоречат правилам, в очередной раз себя подтвердила.