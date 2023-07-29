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UFC 291: Порье — Гэтжи, Перейра — Блахович, когда турнир, где смотреть онлайн-трансляцию, кто фаворит

UFC 291: реванш Порье и Гэтжи без шанса дотянуться до Махачева. LIVE
Сергей Сорокин
Порье — Гэтжи
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Кард изобилует событиями — новый бой Копылова, возвращение Эль Кукуя и дебют Перейры.

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоится турнир UFC 291. В предварительном карде выступит россиянин Роман Копылов, который будет биться с бразильцем Клаудио Рибейро. В соглавном бою вечера Алекс Перейра дебютирует в полутяжёлом весе. Он будет биться с Яном Блаховичем. А в главном бою сойдутся Дастин Порье и Джастин Гэтжи. На кону стоит пояс BMF. Изначально ходили слухи, что бой будет носить статус претендентского. Но Ислам Махачев уже узнал имя следующего соперника – им стал Чарльз Оливейра.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Почему участники главного боя всё ещё без пояса:
Дагестанцы мешают. Порье и Гэтжи — две легенды, которые никогда не станут чемпионами
Дагестанцы мешают. Порье и Гэтжи — две легенды, которые никогда не станут чемпионами
UFC 291 где смотреть UFC 291 когда начало UFC 291 полный кард
Live Сергей Сорокин

Блахович заявил, что в UFC пообещали ему титульный бой в случае победы над Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович рассказал, что он получит титульный бой, если победит в поединке с Алексом Перейрой.

«Если я выиграю этот бой, то мой следующий бой будет за титул. Это большая мотивация для меня, и спасибо Алексу, что он перешёл в нашу категорию. Я бы хотел знать, на каком месте я сейчас нахожусь. Для меня очень хорошо, что после этого боя мой следующий бой будет за титул. Я просто счастлив снова увезти пояс в Польшу», — приводит слова Блаховича BJ Penn.

10:02 Сергей Сорокин

UFC 291 где смотреть

Турнир UFC 291 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

10:02 Сергей Сорокин

В январе Роман Копылов подписал новый контракт с UFC

В январе российский боец смешанных единоборств Роман Копылов подписал новое соглашение с UFC. Соответствующий пост Роман разместил у себя в социальных сетях. Сообщается, что новый контракт был подписан на улучшенных условиях на четыре боя.

10:02 Сергей Сорокин

UFC 291 когда начало

Турнир UFC 291 состоится в ночь с 29 на 30 июля. Начало ранних прелимов — в 01:30 мск. Бои основного карда стартуют в 05:00 по московскому времени.

10:02 Сергей Сорокин

Арман Царукян дал категоричный прогноз на рубку Порье и Гэтжи

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC россиянин Арман Царукян поделился прогнозом на предстоящий реванш.

«Как по мне, это будет Порье. Да, опять. У него лучший бокс. Если Гэтжи попытается повалить его, это сработает, и он сможет победить. Но если он останется на ногах и попытается перебоксировать Порье, то никогда не победит. Порье просто лучший боксёр, он хороший ударник, да и к тому же левша», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу The Schmo.

10:01 Сергей Сорокин

UFC 291 полный кард

Основной кард

  • Дастин Порье – Джастин Гэтжи;
  • Ян Блахович – Алекс Перейра;
  • Стивен Томпсон – Мишель Перейра;
  • Тони Фергюсон – Бобби Грин;
  • Майкл Кьеза – Кевин Холланд.

Предварительный кард

  • Деррик Льюис – Маркос Рожерио Де Лима;
  • Тревин Джайлс – Габриэль Бонфим;
  • Роман Копылов – Клаудио Рибейро;
  • Джейк Мэттьюз – Мигель Баеза.

Ранние прелимы

  • Си-Джей Вергара – Винисиус Сальвадор;
  • Мэттью Семелсбергер – Урош Медич;
  • Миранда Маверик – Присцила Качоэйра.
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