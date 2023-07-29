UFC 291: реванш Порье и Гэтжи без шанса дотянуться до Махачева. LIVE

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоится турнир UFC 291. В предварительном карде выступит россиянин Роман Копылов, который будет биться с бразильцем Клаудио Рибейро. В соглавном бою вечера Алекс Перейра дебютирует в полутяжёлом весе. Он будет биться с Яном Блаховичем. А в главном бою сойдутся Дастин Порье и Джастин Гэтжи. На кону стоит пояс BMF. Изначально ходили слухи, что бой будет носить статус претендентского. Но Ислам Махачев уже узнал имя следующего соперника – им стал Чарльз Оливейра.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Блахович заявил, что в UFC пообещали ему титульный бой в случае победы над Перейрой
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович рассказал, что он получит титульный бой, если победит в поединке с Алексом Перейрой.
«Если я выиграю этот бой, то мой следующий бой будет за титул. Это большая мотивация для меня, и спасибо Алексу, что он перешёл в нашу категорию. Я бы хотел знать, на каком месте я сейчас нахожусь. Для меня очень хорошо, что после этого боя мой следующий бой будет за титул. Я просто счастлив снова увезти пояс в Польшу», — приводит слова Блаховича BJ Penn.
UFC 291 где смотреть
Турнир UFC 291 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».
В январе Роман Копылов подписал новый контракт с UFC
В январе российский боец смешанных единоборств Роман Копылов подписал новое соглашение с UFC. Соответствующий пост Роман разместил у себя в социальных сетях. Сообщается, что новый контракт был подписан на улучшенных условиях на четыре боя.
UFC 291 когда начало
Турнир UFC 291 состоится в ночь с 29 на 30 июля. Начало ранних прелимов — в 01:30 мск. Бои основного карда стартуют в 05:00 по московскому времени.
Арман Царукян дал категоричный прогноз на рубку Порье и Гэтжи
Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC россиянин Арман Царукян поделился прогнозом на предстоящий реванш.
«Как по мне, это будет Порье. Да, опять. У него лучший бокс. Если Гэтжи попытается повалить его, это сработает, и он сможет победить. Но если он останется на ногах и попытается перебоксировать Порье, то никогда не победит. Порье просто лучший боксёр, он хороший ударник, да и к тому же левша», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу The Schmo.
UFC 291 полный кард
Основной кард
- Дастин Порье – Джастин Гэтжи;
- Ян Блахович – Алекс Перейра;
- Стивен Томпсон – Мишель Перейра;
- Тони Фергюсон – Бобби Грин;
- Майкл Кьеза – Кевин Холланд.
Предварительный кард
- Деррик Льюис – Маркос Рожерио Де Лима;
- Тревин Джайлс – Габриэль Бонфим;
- Роман Копылов – Клаудио Рибейро;
- Джейк Мэттьюз – Мигель Баеза.
Ранние прелимы
- Си-Джей Вергара – Винисиус Сальвадор;
- Мэттью Семелсбергер – Урош Медич;
- Миранда Маверик – Присцила Качоэйра.
- 29 июля 2023
-
09:48
-
09:30
-
09:09
-
07:30
-
07:07
-
06:10
-
05:59
-
04:51
-
00:57
-
00:20
- 28 июля 2023
-
23:18
-
22:39
-
22:30
-
20:39
-
20:18
-
18:45
-
18:36
-
18:25
-
17:57
-
17:28
-
16:45
-
16:38
-
16:08
-
15:45
-
14:29
-
14:28
-
13:57
-
12:59
-
12:57
-
12:17
-
12:00
-
11:39
-
11:11
-
10:53
-
10:15