Блаховича нагло обокрали судьи. Перейра был хуже, но выстрадал победу

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В соглавном событии сошлись Алекс Перейра, который дебютировал в полутяжёлом весе, и экс-чемпион этого дивизиона Ян Блахович.
Перейра поднялся в весе после тяжёлого нокаута от Исраэля Адесаньи в титульном поединке. За пять поединков он успел присвоить титул чемпиона UFC в среднем весе, а затем утратить его. Теперь ему предстоит покорение полутяжёлого дивизиона, и, судя по всему, победа в отчётном бою могла отправить бразильца прямиком за новым поясом.
Ян Блахович подошёл к бою с Перейрой после крайне спорной ничьей с россиянином Магомедом Анкалаевым. Тогда, по мнению большинства, российский боец должен был забирать титул чемпиона, но в итоге остался ни с чем. А Блахович запомнился тем, что сначала объявил соперника победителем, затем передумал и согласился с ничьей, а ещё через несколько дней заявил, что вообще-то выиграл у Анкалаева.
Поляк — ветеран UFC, выступает в промоушене с 2014 года. Он уже не раз приветствовал бывших средневесов в своём дивизионе. В том числе и Исраэля Адесанью, который в своё время делал неудачную вылазку за вторым поясом.
На бумаге шансы Блаховича выглядели немного предпочтительнее за счёт более развитых навыков в партере. Однако поляк своих болельщиков не жалел и заявлял, что намерен потягаться с Перейрой в стойке, а это весьма чревато, потому что Алекс может сложить левым хуком буквально любого соперника. К тому же бразилец превосходил Яна в габаритах, что могло добавить проблем.
Несмотря на бравады до боя, Блахович с первой секунды пошёл в ноги, но не учёл ту самую разницу в антропометрии и две минуты потратил только на то, чтобы сдвинуть Перейру от сетки и провести тейкдаун. А вот после этого поляк сумел залезть в опасную позицию, забрав спину. Блахович тут же попытался растянуть соперника и провести гильотину, но Алекс не позволил себя задушить. Ян не сдался и провёл ещё несколько попыток добиться сабмишена, всё безрезультатно. Тем не менее раунд остался за Блаховичем.
Второй раунд начался с осторожных разменов в стойке, что позволило Перейре придерживаться привычной тактики и работать по корпусу и ногам, а заодно искать возможность донести левый боковой. Однако надолго Блаховича в стойке не хватило, и поляк пошёл за тейкдауном, что только разозлило Алекса. Бразилец сначала поднялся на ноги, а потом едва не забил Яна у сетки, регулярно подлавливая прямыми и апперкотами.
За два раунда оба бойца серьёзно подустали, у Блаховича перестали проходить тейкдауны, Перейра двигался медленнее обычного и не форсировал события. Такие размены были на руку польскому бойцу, который старался держать дистанцию от Алекса и не получал так много урона, как в предыдущей пятиминутке. В целом это был близкий поединок, но тоннаж ударов Перейры в итоге всё решил.
Алекс выиграл бой раздельным решением и закрыл поражение от Адесаньи. Правда, вердикт рефери получился очень спорным. Казалось, что Блахович выглядел намного лучше. Но победил Перейра. И тут же потребовал титульный бой. Вот только руководству лиги предстоит серьёзно подумать над тем, готов ли бразилец побороться за пояс.
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