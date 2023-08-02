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Шоу The Ultimate Fighter 31-й сезон, 10-я серия TUF, что входит в шоу, Конор Макгрегор — Майкл Чендлер, Ислам Махачев

Даже Махачев не помог Валиеву выйти в финал TUF. Дана хотел ещё раунд, судьи были против
Яхья Гасанов
Шоу The Ultimate Fighter
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А команда Чендлера считает, что россиянину всё равно дадут контракт с UFC.

10-й эпизод стартует с кадров, где нам показывают счастливого Брэда Катону. Он прощается с командой Чендлера и отправляется под крыло Макгрегора. Сам Конор в это же время устроил некую смесь сеанса йоги с тренировками и учит своих бойцов искать баланс.

Чендлер плотно работает с Тимуром Валиевым, они отрабатывают вместе контроль у сетки, отсматривают бои Катоны. Майкл признаётся, что считает Тимура самым сильным бойцом на шоу. Кроме того, Валиева посещает его соотечественник, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев. Он осведомился о том, как тренирует Чендлер, фотографируется с бойцами. Тимур радуется тому, что впервые за полтора месяца поговорил с кем-то на русском языке.

Позже бойцам также дали возможность поговорить с близкими по видеосвязи.

Что было в предыдущей серии TUF:
Макгрегор кормил соперников пивным рагу и переманил бойца Чендлера. Новая серия TUF 31
Макгрегор кормил соперников пивным рагу и переманил бойца Чендлера. Новая серия TUF 31

Вокруг царит атмосфера взаимоуважения, но каждый участник полуфинала считает именно себя самым достойным. Дана Уайт называет бой важнейшим для карьеры обоих.

Первый раунд поединка начинается с осторожных попыток найти дистанцию. Катона несколько раз попал дальней рукой, но в ответ Валиев, грамотно отзащищавшись от борьбы, хорошо доводит хай-кик. К тому же мы видим, что после столкновения головами у Катоны открылась серьёзная сечка и кровь залила обоих бойцов. Большая проблема для Тимура — встречные удары. Российский боец часто агрессивно идёт вперёд, но натыкается на жёсткие ответы.

Во второй пятиминутке мы видим очень много разменов. Валиев выбрасывает разнообразные удары, работает лоу-киками, пытаясь замедлить соперника. Комбинации на руках россиянин неизменно завершает попыткой донести левый хай-кик. Катона при этом продолжает работать более хладнокровно. Брэд встречает Тимура прямыми и хуками и периодически взрывается сериями. Однако россиянин в этом раунде более активен.

Третий раунд уже более сдержанный со стороны Валиева. Он перестаёт вкладываться в каждый удар и делает упор на джебы, которые хорошо работают. К тому же Тимуру удалось забрать полторы-две минуты в контроле. Однако видно, что российский боец вымотан, чаще идёт в клинчи. Это не помешало ему открыть ещё одну сечку Катоне. Последнюю минуту, впрочем, забирает Брэд, так как смог прижать россиянина к сетке.

Дана Уайт считает, что в этом поединке мог быть дополнительный раунд, потому что бой близкий и победу можно отдать любому. Однако отдают её Катоне. Новоиспечённый боец команды Макгрегора выиграл раздельным решением.

Конору пора уходить реслинг?
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Конор поздравляет и Тимура, называет его потрясающим бойцом. Валиев очень расстроен и считает, что должен был выиграть поединок. Однако при этом говорит, что мог показать больше, и винит только себя. Тренеры из команды Чендлера и сам Майкл соглашаются, что россиянин заслуживал победы, и выражают несогласие с судейским решением. Даже предполагают, что и без победы на шоу Валиев заслужил контракт с UFC.

В новом эпизоде нам тизерят визит на шоу известного октагон-анонсера Брюса Баффера. Он проведёт викторину для Макгрегора и Чендлера, а они будут отвечать на вопросы, сидя в ледяной ванной.

Кроме того, в 11-й серии Джейсон Найт и Курт Холобау выявят ещё одного финалиста шоу.

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