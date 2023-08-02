Даже Махачев не помог Валиеву выйти в финал TUF. Дана хотел ещё раунд, судьи были против

10-й эпизод стартует с кадров, где нам показывают счастливого Брэда Катону. Он прощается с командой Чендлера и отправляется под крыло Макгрегора. Сам Конор в это же время устроил некую смесь сеанса йоги с тренировками и учит своих бойцов искать баланс.

Чендлер плотно работает с Тимуром Валиевым, они отрабатывают вместе контроль у сетки, отсматривают бои Катоны. Майкл признаётся, что считает Тимура самым сильным бойцом на шоу. Кроме того, Валиева посещает его соотечественник, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев. Он осведомился о том, как тренирует Чендлер, фотографируется с бойцами. Тимур радуется тому, что впервые за полтора месяца поговорил с кем-то на русском языке.

Позже бойцам также дали возможность поговорить с близкими по видеосвязи.

Вокруг царит атмосфера взаимоуважения, но каждый участник полуфинала считает именно себя самым достойным. Дана Уайт называет бой важнейшим для карьеры обоих.

Первый раунд поединка начинается с осторожных попыток найти дистанцию. Катона несколько раз попал дальней рукой, но в ответ Валиев, грамотно отзащищавшись от борьбы, хорошо доводит хай-кик. К тому же мы видим, что после столкновения головами у Катоны открылась серьёзная сечка и кровь залила обоих бойцов. Большая проблема для Тимура — встречные удары. Российский боец часто агрессивно идёт вперёд, но натыкается на жёсткие ответы.

Во второй пятиминутке мы видим очень много разменов. Валиев выбрасывает разнообразные удары, работает лоу-киками, пытаясь замедлить соперника. Комбинации на руках россиянин неизменно завершает попыткой донести левый хай-кик. Катона при этом продолжает работать более хладнокровно. Брэд встречает Тимура прямыми и хуками и периодически взрывается сериями. Однако россиянин в этом раунде более активен.

Третий раунд уже более сдержанный со стороны Валиева. Он перестаёт вкладываться в каждый удар и делает упор на джебы, которые хорошо работают. К тому же Тимуру удалось забрать полторы-две минуты в контроле. Однако видно, что российский боец вымотан, чаще идёт в клинчи. Это не помешало ему открыть ещё одну сечку Катоне. Последнюю минуту, впрочем, забирает Брэд, так как смог прижать россиянина к сетке.

Дана Уайт считает, что в этом поединке мог быть дополнительный раунд, потому что бой близкий и победу можно отдать любому. Однако отдают её Катоне. Новоиспечённый боец команды Макгрегора выиграл раздельным решением.

Конор поздравляет и Тимура, называет его потрясающим бойцом. Валиев очень расстроен и считает, что должен был выиграть поединок. Однако при этом говорит, что мог показать больше, и винит только себя. Тренеры из команды Чендлера и сам Майкл соглашаются, что россиянин заслуживал победы, и выражают несогласие с судейским решением. Даже предполагают, что и без победы на шоу Валиев заслужил контракт с UFC.

В новом эпизоде нам тизерят визит на шоу известного октагон-анонсера Брюса Баффера. Он проведёт викторину для Макгрегора и Чендлера, а они будут отвечать на вопросы, сидя в ледяной ванной.

Кроме того, в 11-й серии Джейсон Найт и Курт Холобау выявят ещё одного финалиста шоу.