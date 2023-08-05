Как Джейка Пола сводили в школу бокса. Популярный блогер ловил удары головой

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира в ринге сойдутся известный блогер Джейк Пол и экс-звезда UFC Нейт Диаз. Пол возвращается на ринг после своего первого в карьере поражения: в конце февраля Джейк встретился с братом Тайсона Фьюри, Томми, и проиграл решением судей по итогам восьми раундов.

Бой с Фьюри для Пола стал первой профессиональной проверкой в боксе. Всё-таки с профессиональными боксёрами он ещё не дрался: до этого побеждал блогеров, баскетболистов и бывших звёзд UFC. У Бена Аскрена, к примеру, с ударной техникой всегда были проблемы, поэтому победить его в боксёрском поединке не составляло труда. Тайрон Вудли сильно уступал Полу в габаритах, а Андерсону Силве при всём уважении к экс-чемпиону UFC на момент боя было почти 50 лет.

Поэтому молодой и амбициозный Томми Фьюри, да ещё и с такими семейными корнями, стал действительно серьёзной проверкой для Пола. И с ней блогер не особо справился. Честно говоря, поединок Фьюри и Пола в целом получился унылым и максимально незрелищным. Столько было разговоров перед боем, боксёры получили миллиард рублей на двоих в качестве гонорара, а в ринге показать ничего не смогли. Фьюри на старте поединка больше атаковал, был точнее и эффективнее, а Пол как будто не понимал, что происходит. Джейк старался клинчевать при первой же возникающей опасности.

Пол не справлялся с боксёрской техникой Фьюри, а техника самого блогера была, честно сказать, немного колхозной. Томми избивал Пола на протяжении семи раундов, и даже нокдаун в восьмом раунде никак не помог Джейку, хотя и нокдауна-то там не было: Томми просто оступился в одном из эпизодов.

Джейк прилично наполучал за восемь раундов. Кажется, столько он не пропускал за все шесть своих предыдущих поединков. Да, возможно, Пол подошёл к бою не в лучшей форме, но, кажется, дело здесь не в форме, а элементарно в навыках. Драться против Аскрена, который умеет только бороться – это одно, а разделить ринг с более-менее профессиональным боксёром – совершенно другое.

Кажется, и сам Пол это понял, поэтому решил выбрать себе в соперники ещё одну бывшую звезду UFC – Нейта Диаза. У Диаза закончился контракт с UFC, продлевать который он не стал, и теперь он захотел заработать отличный чек в боксе, как тот же Нганну. Для Нейта это лёгкие деньги: выйти в ринг против блогера для Диаза не составит труда. Судя по форме, которую показал Нейт на взвешивании, он особо и не готовился к поединку, у Диаза даже живот появился.

Пол же намерен победить ещё одного экс-бойца UFC и закрыть поражение от Фьюри. Джейку тяжело далась весогонка, он даже вынужден был полностью раздеться на взвешивании, чтобы показать нужные цифры. Физическая форма блогера впечатляет гораздо больше, чем форма Нейта, но хватит ли этого для победы – узнаем сегодня ночью.