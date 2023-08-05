Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Джейк Пол — Нейт Диаз когда бой, Джейк Пол потерпел поражение, Пол против Фьюри

Как Джейка Пола сводили в школу бокса. Популярный блогер ловил удары головой
Игорь Некрасов
Пол против Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии
Звезду интернета фактически избивали в каждом раунде.

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира в ринге сойдутся известный блогер Джейк Пол и экс-звезда UFC Нейт Диаз. Пол возвращается на ринг после своего первого в карьере поражения: в конце февраля Джейк встретился с братом Тайсона Фьюри, Томми, и проиграл решением судей по итогам восьми раундов.

Профессиональный бокс 2023. Рейтинговые бои
Джейк Пол - Нейт Диаз
06 августа 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Не началось

Бой с Фьюри для Пола стал первой профессиональной проверкой в боксе. Всё-таки с профессиональными боксёрами он ещё не дрался: до этого побеждал блогеров, баскетболистов и бывших звёзд UFC. У Бена Аскрена, к примеру, с ударной техникой всегда были проблемы, поэтому победить его в боксёрском поединке не составляло труда. Тайрон Вудли сильно уступал Полу в габаритах, а Андерсону Силве при всём уважении к экс-чемпиону UFC на момент боя было почти 50 лет.

Онлайн-трансляция поединка Диаз — Пол:
Нейт Диаз — Джейк Пол: устроили драку на взвешивании и рассчитывают только на нокаут. LIVE
Live
Нейт Диаз — Джейк Пол: устроили драку на взвешивании и рассчитывают только на нокаут. LIVE

Поэтому молодой и амбициозный Томми Фьюри, да ещё и с такими семейными корнями, стал действительно серьёзной проверкой для Пола. И с ней блогер не особо справился. Честно говоря, поединок Фьюри и Пола в целом получился унылым и максимально незрелищным. Столько было разговоров перед боем, боксёры получили миллиард рублей на двоих в качестве гонорара, а в ринге показать ничего не смогли. Фьюри на старте поединка больше атаковал, был точнее и эффективнее, а Пол как будто не понимал, что происходит. Джейк старался клинчевать при первой же возникающей опасности.

Пол не справлялся с боксёрской техникой Фьюри, а техника самого блогера была, честно сказать, немного колхозной. Томми избивал Пола на протяжении семи раундов, и даже нокдаун в восьмом раунде никак не помог Джейку, хотя и нокдауна-то там не было: Томми просто оступился в одном из эпизодов.

Джейк прилично наполучал за восемь раундов. Кажется, столько он не пропускал за все шесть своих предыдущих поединков. Да, возможно, Пол подошёл к бою не в лучшей форме, но, кажется, дело здесь не в форме, а элементарно в навыках. Драться против Аскрена, который умеет только бороться – это одно, а разделить ринг с более-менее профессиональным боксёром – совершенно другое.

Кажется, и сам Пол это понял, поэтому решил выбрать себе в соперники ещё одну бывшую звезду UFC – Нейта Диаза. У Диаза закончился контракт с UFC, продлевать который он не стал, и теперь он захотел заработать отличный чек в боксе, как тот же Нганну. Для Нейта это лёгкие деньги: выйти в ринг против блогера для Диаза не составит труда. Судя по форме, которую показал Нейт на взвешивании, он особо и не готовился к поединку, у Диаза даже живот появился.

Расклад сил в поединке Диаз — Пол:
Блогер отправит на пенсию ещё одну легенду. У Нейта Диаза нет шансов против Джейка Пола
Блогер отправит на пенсию ещё одну легенду. У Нейта Диаза нет шансов против Джейка Пола

Пол же намерен победить ещё одного экс-бойца UFC и закрыть поражение от Фьюри. Джейку тяжело далась весогонка, он даже вынужден был полностью раздеться на взвешивании, чтобы показать нужные цифры. Физическая форма блогера впечатляет гораздо больше, чем форма Нейта, но хватит ли этого для победы – узнаем сегодня ночью.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023