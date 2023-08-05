Во время стердауна дерзкого блогера и главного гангстера UFC зарубились даже охранники.

Нейт Диаз — Джейк Пол: устроили драку на взвешивании и рассчитывают только на нокаут. LIVE

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) состоится вечер бокса. В главном событии будут биться американский блогер Джейк Пол и его соотечественник Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок будет проводиться в формате десяти раундов по три минуты. Пол имеет рекорд в шесть побед при всего одном поражении. В последнем бою он уступил британцу Томми Фьюри. А Диаз (24-13) покинул UFC после победы над Тони Фергюсоном.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.