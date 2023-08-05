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Нейт Диаз — Джейк Пол, где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию, кто фаворит, когда и где пройдёт поединок

Нейт Диаз — Джейк Пол: устроили драку на взвешивании и рассчитывают только на нокаут. LIVE
Сергей Сорокин
Нейт Диаз — Джейк Пол
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Во время стердауна дерзкого блогера и главного гангстера UFC зарубились даже охранники.

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) состоится вечер бокса. В главном событии будут биться американский блогер Джейк Пол и его соотечественник Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок будет проводиться в формате десяти раундов по три минуты. Пол имеет рекорд в шесть побед при всего одном поражении. В последнем бою он уступил британцу Томми Фьюри. А Диаз (24-13) покинул UFC после победы над Тони Фергюсоном.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Подробности предстоящего поединка:
Нейт Диаз продолжает раздавать лещи. Следующий на очереди — Джейк Пол?
Нейт Диаз продолжает раздавать лещи. Следующий на очереди — Джейк Пол?
Где смотреть турнир с главным боем Диаз – Пол Когда начало турнира с главным боем Нейт Диаз – Джейк Пол Полный кард
Live Сергей Сорокин

Джейк Пол пообещал стать перым, кто нокаутирует Нейта Диаза

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, высказался по поводу своего поединка с американцем Нейтом Диазом.

«Я возвращаюсь с местью, наполненный тем голодом, который был у меня в начале спортивной карьеры, чтобы доказать людям, на что я способен.

Я вернулся в джунгли, стал лучше, тренировался, и теперь этот лев выйдет и разорвёт этого парня. Ему придётся заплатить — ему придётся заплатить за всю эту тяжёлую работу, за все эти жертвы, которые я принёс в этом лагере. Обещаю стать первым, кто нокаутирует Нейта Диаза», — приводит слова Пола BJ Penn.

11:07 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Диаз – Пол

Бой покажут на Showtime. Информации о трансляции поединка Пол — Диаз на территории России нет.

11:07 Сергей Сорокин

Джейк Пол заявил о желании подраться с Макгрегором

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, заявил, что хотел бы биться с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором (22-6).

«Что касается моей карьеры, то есть так много вариантов. У нас есть предложения о реванше с Томми Фьюри, мы в течение многих лет пытаемся договориться с KSI.

Но когда нокаутирую Диаза, я думаю, что Макгрегор увидит это и захочет получить гонорар, и придёт, чтобы быть нокаутированным мной. Я говорил всем, что могу встретиться с Конором в любом бойцовском виде спорта, потому что поединок с ним – это шанс», — приводит слова Пола BoxingScene.

11:04 Сергей Сорокин

Когда начало турнира с главным боем Нейт Диаз – Джейк Пол

Бой в по правилам бокса между Джейком Полом и Нейтом Диазом состоится в ночь с 5 на 6 августа 2023 года в Далласе (США). Турнир начнётся в 03:00 по московскому времени. Предполагается, что поединок между Джейком Полом и Нейтом Диазом начнётся не раньше 5:00 мск.

11:03 Сергей Сорокин

Нейт Диаз назвал своего самого сложного соперника

Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз признался, что Джош Нир был его самым тяжёлым противником. Их поединок состоялся в сентябре 2008 года на UFC Fight Night. Диаз тогда победил раздельным решением судей.

11:03 Сергей Сорокин

Полный кард

  • Джейк Пол – Нейт Диаз;
  • Аманда Серрано – Хизер Харди;
  • Крис Авила – Джереми Стивенс;
  • Эштон Сильв – Виллиам Силва;
  • Шадасия Грин – Оливия Карри;
  • Алан Санчез – Анхель Бертран;
  • Кевин Ньюман II – Квилисто Мадера;
  • Хосе Агуайо – Ноэль Кавазос.
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