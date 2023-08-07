Григорий открещивается от наследия Последнего Императора и пробует начать всё с нуля.

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ACA 161: Пономарёва ждёт Вахаев. Гигант из зала Фёдора хочет забыть о прошлом. LIVE

11 августа в Москве во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой» состоится турнир ACA 161. В соглавном бою подерутся Григорий Пономарёв и Мухумат Вахаев. Изначально поединок должен был пройти на ACA 160. Однако было принято решение перенести его. В главном поединке вечера сойдутся Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов. У них на кону будет стоять титул чемпиона АСА в среднем весе.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.