Фёдор собрался драться с самим Тайсоном! Емельяненко ждёт новый нокаут?

В феврале 2023 года Фёдор Емельяненко провёл свой последний поединок в ММА, без шансов проиграв Райану Бейдеру. Однако и в 46 лет желание проводить бои у Последнего Императора никуда не делось. Он уже упоминал возможность попробовать свои силы в боксе и теперь, судя по всему, настроен вполне серьёзно.

Конечно, Фёдору неинтересны бои с относительными ноунеймами, поэтому и замахивается он на таких же ветеранов, как он сам. Сначала речь шла о Рое Джонсе, который и в 54 года сохраняет отличную форму, теперь Емельяненко хочет подраться с Майком Тайсоном.

«В MMA я никогда не вернусь, потому что это обещание. Но я хотел бы попробовать себя в боксе, мне это интересно. Сейчас, скажем так, восстановился, отдохнул и хочу попробовать. Мы начали работать, разослали [письма] в разные промоушены.

Есть ли у меня мечта, с кем бы хотел бы провести бой? Вы знаете, у нас показывали бой Майка Тайсона с Роем Джонсом… Было бы интересно с Майком Тайсоном. У него большое имя, это легенда. Подраться в одном карде с Фьюри и Нганну? Да, мне было бы это интересно, я могу подготовиться», — признался Фёдор.

Масштаб этого поединка сам по себе огромный. Имена Емельяненко и Тайсона будут привлекать зрителей всегда, независимо от возраста и текущей формы спортсменов. Поэтому Фёдора понять можно. А если этот бой действительно пройдёт в одном карде с Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, то октябрьский турнир в Эр-Рияде рискует стать едва ли не самым громким в этом году.

Что касается перспектив Емельяненко в боксе, то определённый скептицизм присутствует. Со временем Фёдор не потерял свою нокаутирующую мощь, но при этом он уже далеко не такой подвижный, да и не очень понятно, как россиянин будет выглядеть в боксёрских перчатках.

Майк Тайсон последний раз в ринге появлялся в ноябре 2020 года, тогда его соперником стал Рой Джонс, и поединок окончился вничью. Несмотря на небольшой скандал, развернувшийся вокруг этого боя и его результата, Железный Майк тогда показал, что его мощные удары никуда не делись. Джонс признавался, что принимать на себя удары Тайсона — штука не из приятных.

Поэтому есть вопросы относительно того, как будет выглядеть Емельяненко в боксе на фоне одного из лучших представителей этого вида спорта в истории. Скорее всего, фаворитом тут будет Тайсон. Майк сейчас тренирует Нганну, так что его физическая форма в порядке. А учитывая то, как россиянин проигрывал Бейдеру, есть опасения, что и у этого поединка будет плачевный для Фёдора исход.

Впрочем, поединок в любом случае будет статусным и принесёт внушительные гонорары, а преданные болельщики Последнего Императора будут счастливы снова увидеть кумира в боях. Репутационных потерь тут мало, зато в случае хорошего выступления перед Фёдором откроются перспективы новых больших боёв. Емельяненко и без того создал себе огромное наследие и считается одним из величайших бойцов в истории ММА, но имя Тайсона лишним в резюме точно не станет.