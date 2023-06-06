Фёдору нельзя соваться в бокс. Рой Джонс сделает из Емельяненко посмешище

Легендарный российский боец Фёдор Емельяненко по-прежнему не собирается оставлять профессиональный спорт. 46-летний Емельяненко, официально завершивший карьеру в смешанных единоборствах, отметил, что не против провести поединок по правилам профессионального бокса, если ему поступит выгодное предложение.

«Можно провести боксёрский поединок, мне было бы интересно. Но со смешанными единоборствами — всё. Я пообещал родным и близким. Бокс — это возможно, это интересно, но пока не работали над этим. Слышал, что Рой Джонс изъявлял желание, мне было бы интересно. Мне бы хотелось провести реальный бой, не выставочный», — рассказывал Емельяненко в интервью «СЭ».

Если Емельяненко интересует в этом плане статус поединка, то Роя Джонса больше привлекает внушительный чек.

«Да, интерес есть, но только если, конечно, по деньгам будет всё в порядке. Просто нет смысла выступать двум легендам и не получать за это высокую плату», — заявил американец.

Судя по всему, у Фёдора, как у Рокки Бальбоа из одноимённого фильма, всё ещё горит огонь внутри, он хочет нового вызова. Вот только вызов этот слишком рискованный. Причём рискованный не в плане здоровья, хотя в таком возрасте получать урон не совсем желательно. Речь скорее о репутации Последнего Императора.

Фёдор закончил с ММА в 46 лет и дрался в своём последнем поединке за титул во второй по силе организации мира. И это не может не вызывать уважения, но вот сам бой заставил грустить поклонников Емельяненко. Так зачем Фёдор пытается расстроить своих фанатов ещё раз?

Базовый самбист Фёдор Емельяненко никогда не дрался по правилам бокса, а на середине пятого десятка решил дебютировать на ринге против одного из величайших боксёров за всю историю. Да, Джонсу и вовсе 54 года. Но 50 лет Рой провёл в боксёрских перчатках. У бывшего абсолютного чемпиона мира за плечами такой опыт в боксе, который перебивает даже опыт Емельяненко в ММА.

В своём последнем поединке Рой Джонс разделил ринг с экс-чемпионом UFC Энтони Петтисом, который был младше на 18 лет и годился ему в сыновья. В этом поединке Джонс показал, что такое опыт. Рой не напрягаясь прошёл всю дистанцию, в некоторых раундах был значительно лучше Петтиса, а в некоторых просто куражился. Победа в этом поединке была нужна только Энтони, он её добыл, но только из-за того, что Джонс ему позволил это сделать. Рой по-прежнему в отличной форме, имеет приличную скорость для 54 лет и обладает уникальными боксёрскими навыками.

Что ему может противопоставить Фёдор Емельяненко? У Последнего Императора всю карьеру был мощнейший удар, которым он выключал своих соперников. Но сейчас Фёдору 46 лет, и, чтобы донести этот удар, нужна скорость. А с этим у Емельяненко проблема, возраст берёт своё. Плюс большие боксёрские перчатки, в которых Фёдору будет некомфортно выступать. Вдобавок боксёрские раунды по три минуты, к которым нужно привыкать. И если для Емельяненко это всё в новинку, то Джонс будет чувствовать себя как рыба в воде.

Роя не сумел нокаутировать Майк Тайсон. Да, Железный Майк тоже в солидном возрасте, но техника и удар никуда не пропали. Если бой Емельяненко и Джонса состоится и будет проходить в формате официального поединка, Последнего Императора ждёт провал. Рой разберёт Емельяненко на части и нанесёт солидный удар по репутации легендарного бойца ММА. Нужно ли Фёдору ставить под угрозу своё имя и принимать бой, в котором он заведомо аутсайдер – большой вопрос.