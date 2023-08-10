«На секунду я увидел бога». Боец UFC чуть не умер во время жуткой весогонки — как Хабиб

В прошлый уикенд на турнире UFC Nashville состоялся, казалось бы, не особо примечательный поединок между Коди Дёрденом и Джейком Хэдли. Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой Дёрдена единогласным решением судей.

А вот после боя Хэдли признался, что испытывал серьёзные проблемы в процессе подготовки: «Проиграл бой, несколько вещей пошли не так, как хотелось бы до боя, я чуть не умер во время весогонки, действительно увидел бога на секунду. Не смог восстановиться, как обычно, чувствовал, что это сильно повлияло на моё выступление. Все, кто знает меня, знают, что я никогда так быстро не выдыхаюсь».

Джейк выступает в наилегчайшем дивизионе, где лимит весовой категории — 57 кг. И, как правило, сюда спускаются бойцы из легчайшего веса, которые либо бегут от оппозиции и рассчитывают выигрывать габаритами, либо за вторым поясом. Так, к примеру, делал Ти Джей Диллашоу, выдавший одну из самых безумных весогонок в истории промоушена.

«Я переоценил себя. Был уверен, что легко смогу согнать вес, потому что мне это достаточно просто давалось в легчайшем дивизионе. Я начал издеваться над своим телом. Через шесть недель стал ломаться, уставать, не мог встать на тренировку. Врачи проверяли у меня всё, тысячи тестов. Организм в итоге сломался, и я начал принимать препарат «Прокрит». То, что нельзя принимать. Но я использовал его не для того, чтобы улучшить навыки, а только чтобы выжить», — вспоминал Диллашоу.

На бой с Генри Сехудо Ти Джей вышел истощённым. За полминуты он успел дважды побывать в нокдауне, и судья был вынужден остановить бой.

Из более свежих историй есть случай с Бассилом Хафезом, который несколько недель назад дебютировал в UFC: «Это была тяжелейшая весогонка. Я загремел в скорую после боя. Хотел провериться на предмет травм головы, но в груди нашли воздух. Нашли там, где его не должно быть. Меня оставили под присмотром на ночь, чтобы не случилось сердечного приступа. У меня вполне могла случиться остановка сердца».

Бойцы идут на осознанный риск, гоняя большие веса, однако зачастую это не просто не оправдывается, но ещё и грозит серьёзными последствиями для здоровья. Они выходят на взвешивание истощёнными, порой не могут перемещаться без помощи своей команды. Таких примеров множество в истории UFC и вообще смешанных единоборств. Легко можно вспомнить Хабиба Нурмагомедова, который загремел в больницу перед очередной попыткой организовать его бой с Тони Фергюсоном. У российского бойца отказали почки, и, как потом выяснилось, это были именно последствия тяжёлой весогонки.

Был ещё случай с Холлоуэем, которого в своё время сняли как раз с боя с Хабибом. Врачи тогда просто запретили Максу гонять вес, потому что это уже влияло на его речь. Он просто замедлился во всём, и в UFC начали бить тревогу.

В феврале боец Блейк Билдер рассказал, что Ислам Махачев выглядел очень плохо перед боем с Алексом Волкановски: «Я видел Махачева примерно в 3:30 утра. Мы оба шли на официальное взвешивание. Его весогонка прошла непросто. Можно сказать, что даже ужасно. Из меня будто высосали всю влагу, но когда я увидел Ислама… Его несли дагестанские парни, а сам он был в костюме-сауне. Я посмотрел вниз и кивнул ему, а он только смог опустить голову. Я подумал: «Блин, я классно высушился, но этому парню реально хреново».

Возвращаясь к Джейку Хэдли, хочется надеяться, что он сделает правильные выводы из случившегося и не станет допускать столь опасных ситуаций для жизни в будущем. Другим же бойцам стоит взять на заметку этот случай и либо пересмотреть свои методы подготовки к боям, либо держать свой вес так, чтобы перед турнирами не приходилось гонять по 10-15 кг.