Гигант из зала Фёдора открещивается от легенды. Что произошло с Пономарёвым?

11 августа состоится турнир ACA 161, в котором особенно выделяется соглавный бой. В лиге дебютирует бывший чемпион АМС Fight Nights Григорий Пономарев. Его соперником станет грозный Мухумат Вахаев, который всячески подогревает интерес к поединку. Он обвиняет соперника в злоупотреблении запрещёнными препаратами и даже попытался вывести жену Григория на спор, связанный с проверкой на допинг. Сам же Пономарёв пришёл в ACA, чтобы найти нового себя.

Раньше все знали Григория как Гиганта из зала Фёдора. Он тренировался в команде Последнего Императора, а также отличался невероятной антропометрией. Поэтому прозвище прикрепилось плотно, и практически постоянно Пономарёва называли именно так. Но в последнее время у Емельяненко и талантливого бойца возник конфликт. И разрешить его пока не получается.

Первым высказался Фёдор, который дал довольно любопытный ответ на вопрос о Пономарёве: «Григорий никогда не был в моей личной команде. Он просто работал в нашем зале. Для меня это не потеря. А почему так произошло? Лучше спросить у Григория Пономарева. Я не в курсе, почему он так поступил. С ним работали тренеры и ребята, я уделял внимание. В итоге команда приехала с ним на защиту пояса, а он оказался в другой раздевалке и вышел на поединок с другими людьми. До последнего дня он работал с Сергеем Чесниковым. А в последний момент оказался с другим тренерским штабом. Мне это непонятно».

С одной стороны, Емельяненко продемонстрировал, что не особо переживает из-за ухода бойца. Но с другой… В глаза бросилось и то, что Фёдора разозлила эта ситуация. Во-первых, команда подготовила чемпиона, а в итоге все лавры достались совершенно другим людям. Во-вторых, Последний Император пытается откреститься от Григория, но всё-таки подтверждает главное. С Пономарёвым работали тренеры, даже сам Емельяненко занимался с бойцом. Поэтому и воспринято было всё остро.

ГРИГОРИЙ ПОНОМАРЁВ Фото: vk.com/acamma

Ответ Пономарёва долго себя ждать не заставил. И Григорий сообщил, что пока не хочет раздувать костёр. Но в перспективе готов рассказать всю правду, которая может бросить тень на команду Фёдора: «Честно, пока хочу отложить этот момент в долгий ящик. Сейчас мы послушаем пару интервью с Фёдором и будем действовать, бросаться с козырей. А пока эту тему хотим отложить. Много очень неверных вещей говорит Фёдор. Может, от своего незнания, может, так информацию доносят, может, сам так посчитал. Ну и бог с ним. Мы пока это отложим».

А ещё Пономарёв сообщил, что ищет себе новое прозвище. Со старым залом и Фёдором он не хочет даже ассоциироваться: «Моё подпольное прозвище начинает угасать, слава богу. Я очень рад. Во-первых, оно очень длинное. Оно мне не очень нравится. Начинает забываться. О новом прозвище ещё не думал. Оно же появляется само, в процессе чего-нибудь».

11 августа Пономарёва ждёт серьёзнейшая проверка. Поединок с Вахаевым ответит на главный вопрос – как сильно на Григория повлиял уход из зала Фёдора. И, возможно, уже в пятницу у бойца появится новое прозвище.