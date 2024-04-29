Гуськов: надеюсь, UFC приедет в Ташкент

Представитель Узбекистана Богдан Гуськов выразил надежду на то, что UFC проведёт турнир в Ташкенте.

«Однажды, я надеюсь, UFC приедет в Ташкент. Я очень хотел бы там подраться. В UFC есть три бойца из Узбекистана, и мы можем устроить отличное шоу. В Узбекистане отличные фанаты ММА, люблю их. Я хотел бы, чтобы они посмотрели бои UFC живьём, не только по телевизору», — приводит слова Гуськова MMAJunkie.

На турнире UFC Vegas 91 Гуськов встречался с американцем Райаном Спэнном.

Бой завершился победой Гуськова техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Гуськов одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

Отметим, что для Гуськова этот бой стал третьим в рамках UFC. Ранее в промоушене он одержал одну победу и потерпел одно поражение.