Усику нужно драться с Фьюри даже бесплатно. Без Цыгана не достичь величия

В ночь с 26 на 27 августа в Польше состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого пройдёт титульный бой в супертяжёлом весе. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик проведёт защиту своих поясов против британца Даниэля Дюбуа.

Для украинца это уже вторая защита чемпионских поясов в супертяжах. С первой всё было очевидно: после победы над Энтони Джошуа последовал незамедлительный реванш, прописанный в контрактах боксёров. Усик ещё раз победил британца и снял все вопросы.

Конечно, после таких выступлений у Усика была только одна цель – Тайсон Фьюри и его пояс чемпиона по версии WBC. Боксёры сразу же стали обмениваться любезностями в интернете, раскручивать потенциальный поединок. Особенно в этом старался британец, который как только унизительно ни называл Усика и ни оскорблял украинца. Но дальше интернета дело не зашло. Боксёры никак не могли найти точки соприкосновения, не сходились в финансовых и других условиях, обвиняя в этом друг друга.

«Всегда знай, что ты никогда в жизни не наберёшься мужества, чтобы драться с Цыганским королём. Ты — маленькая сволочь. И вся твоя команда знает это. У наших юристов есть полная информация. Продолжай бегать. Подерись теперь с Дюбуа за пару баксов, дерьмо, и всегда знай, что ты из себя представляешь, что ты никогда не смог бы связаться с Цыганским королём. Ты дерьмовый маленький трус», — сказал Фьюри в своём видеообращении после срыва поединка с Усиком.

Поединок Фьюри и Усика – действительно один из самых ожидаемых боёв современности, если не самый. Для Александра он и вовсе может стать историческим: в случае победы украинец будет вторым боксёром в истории после Теренса Кроуфорда, которому удастся стать абсолютным чемпионом мира в двух весах. Но у Александра здесь будет преимущество: всё-таки абсолютный чемпион в крузервейте и в королевском дивизионе – достижение куда весомее, нежели два абсолюта в полусредних весах.

Поэтому то, что Усик не сумел договориться с Фьюри по условиям – прокол его команды. Для Александра, для его карьеры и величия нужен только один бой – с Цыганским королём. Всё остальное – лишь пустая трата времени, которое работает не на украинца. Усику 36 лет, и это тот возраст, когда карьера уже подходит к своему закату. Чем старше будет становиться украинец, тем больше он будет терять в своих главных преимуществах – скорости и тайминге.

Александру просто необходимо вытаскивать Фьюри на ринг. Пойти на уступки в финансах, да хоть бесплатно драться: думается, он за всю свою карьеру уже прилично заработал. Теперь время думать об истории. Усик уже точно вписал в неё своё имя, но победа над Фьюри поднимет украинца на самый верх.

Пока вместо Фьюри мы получаем бой Усика с Дюбуа. Вывеска, мягко говоря, не самая яркая и вряд ли вызовет особый интерес у публики. А следом на Александра уже нацеливается непобеждённый хорват Филип Хргович, который в минувшие выходные сохранил статус обязательного претендента по версии IBF.

Дюбуа, Хргович, другие претенденты – это всё, конечно, здорово со спортивной точки зрения, чемпион обязан защищать пояса. Но супертяжёлому весу сейчас нужен супербой, а не поединки по типу Джошуа – Хелениус и Усик – Дюбуа.

Фьюри и Усик должны без особых проблем разобраться со своими предстоящими соперниками: Тайсон покажет экс-чемпиону UFC Фрэнсису Нганну, что такое профессиональный бокс, а Усик одержит рядовую победу и защитит пояса. После этого стороны обязательно вернутся к обсуждению объединительного поединка, но на этот раз украинцу нужно во что бы то ни стало добиться боя с Фьюри. Иначе череда обязательных защит превратит карьеру Александра в нечто рутинное, повседневное и далёкое от величия.