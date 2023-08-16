Американский боец замахивается на рекорд Чимаева. Блэкшир проведёт два боя в UFC за неделю

В прошлый уикенд в рамках турнира UFC on ESPN 51 прошёл поединок между Дэ’Моном Блэкширом и Хосе Джонсоном. На первый взгляд ничем не примечательный бой в итоге вошёл в историю промоушена. Блэкшир стал лишь третьим бойцом организации, которому удалось выиграть редчайшим приёмом — твистером. Разумеется, это принесло Дэ’Мону бонус в $ 50 тысяч за лучшее выступление. А сразу после боя 29-летний боец заявил, что готов вернуться в октагон уже в ближайшие выходные.

Накануне стало известно, что из карда номерного турнира UFC 292, который пройдёт в Бостоне в ночь на 20 августа, из-за травмы выбыл экс-чемпион организации Коди Гарбрандт. Ему предстоял поединок с бразильцем Марио Баутистой. В руководстве промоушена посовещались и приняли решение задействовать Блэкшира и на этой неделе.

Таким образом, за суперкороткие сроки Дэ’Мон скакнул из прелимов обычного турнира в основной кард номерного ивента. Более того, это заход на исторический рекорд непобеждённого шведско-чеченского бойца Хамзата Чимаева.

Здесь нужно вспомнить о том, как Борз в своё время ворвался в UFC. Чимаев появился в лиге 15 июля 2020 года, во время пандемии. Сначала он смял ветерана Джона Филиппса, а уже через десять дней забил в октагоне Риса Макки. Это абсолютный рекорд в новейшей истории UFC. Ещё никому ни до, ни после не удавалось одержать две победы подряд за столь короткий промежуток времени. А Чимаев к тому же в обоих случаях удостаивался бонусов.

До Хамзата рекордсменом был Чес Скелли. Американец никогда не хватал звёзд с неба, но в 2014 году удивил всех. 23 августа он задушил Тома Ниинимяки, а спустя 13 дней судейским решением одолел Шона Сориано. Близко к нему подобрался член Зала славы UFC Дональд Серроне. Ковбой в самом начале 2015 года с интервалом в 15 дней победил Майлса Джури и Бенсона Хендерсона. С обоими Серроне, к слову, проходил всю дистанцию поединка и выигрывал единогласным решением судей.

Очень близка к тому, чтобы обставить Хамзата, была девушка из Мексики Лупита Годинес. В октябре 2021 года она уже в первом раунде остановила Сильвану Гомес Хуарес, проведя болевой приём. 16 октября, ровно через неделю, Годинес вписалась в ещё один поединок, но рекорд не покорился. Лупита проиграла Луане Каролине.

Итак, теперь попытка улучшить рекорд Чимаева будет у Блэкшира. Впрочем, его соперник — далеко не мальчик для битья. Баутиста идёт на серии из четырёх побед, причём три последние были досрочными. А общий рекорд Марио в UFC — 6-2.

Скорее всего, Блэкшир прекрасно осознаёт риски. Он только сейчас смог выйти на победную серию, а тут есть большой шанс, что она прервётся. При этом Дэ’Мон получит внушительный чек, уважение от организации и зрителей и возможность выступить на крупном турнире. Судя по всему, эти факторы и желание удвоить свои «акции» для него перевешивают риск проиграть. Можем только похвалить за смелость и решительность. В любом случае Блэкшир уже будет в истории как первый боец в мужском ростере UFC, который провёл два поединка за неделю. В лучшем случае — будет тем, чей рекорд в обозримом будущем никто не повторит.

Ещё один важный момент — Блэкшир оба боя проведёт в легчайшем дивизионе, то есть в своём весе. Чимаев бился в среднем и полусреднем весе, Годинес — в минимальном и наилегчайшем. Так что Дэ’Мон даже покруче в этом плане.