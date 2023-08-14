UFC 292: битва обидчиков Яна. Стерлинг и О’Мэлли сойдутся в титульнике. LIVE

В ночь с 19 на 20 августа в Бостоне состоится номерной турнир UFC 292. Он будет интересен любителям смешанных единоборств из России, поскольку в карде значится поединок Дениса Тюлюлина. Его соперником станет бразилец Грегори Родригес. В соглавном бою вечера за титул подерутся девушки – Вэйли Чжан и Аманда Лемос. А в главном поединке сойдутся обидчики Петра Яна – Алджамейн Стерлинг и Шон О’Мэлли. Они также будут биться за пояс.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Алджамейн Стерлинг высказался о возможном завершении карьеры
Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг высказался о сроках завершения профессиональной карьеры.
«Я много думаю об этом в последнее время. Не знаю, обычно я думаю только о бое впереди. Я не в том возрасте, когда у меня уже достаточно денег. Мотивация по-прежнему заключается в деньгах. Когда я выйду на пенсию, то хочу получать проценты, на которые смог бы комфортно жить и заниматься своими делами — заниматься подкастами, тренировать. А, может быть, преподавать в школе.
Кто знает? Возможно, это будет работа аналитиком UFC и что-то в этом роде. Думаю, у меня немало возможностей. Думаю, что я одержу ещё как минимум пять побед в UFC, чтобы дойти до 20», – сказал Стерлинг в своём YouTube-подкасте.
UFC 292 где смотреть
Турнир UFC 292 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».
Стерлинг: давайте начистоту, у О’Мэлли был всего один реальный соперник — это Ян
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг считает, что его преимущество над соотечественником Шоном О’Мэлли можно определить в том числе и по уровню их оппозиции.
«Давайте начистоту, из всех боёв у него был только один стоящий соперник, которого он побил раздельным решением и который всё ещё в UFC, – это Пётр Ян. Все остальные уже не в UFC.
Посмотрите на моё резюме, все по-прежнему здесь, я побил немало высококлассных парней, и это всё привело меня сюда и сделало крепким. И это станет понятно в день боя», – сказал Стерлинг в интервью TMZ.
UFC 292 когда начало
Турнир UFC 292 состоится в ночь с 19 на 20 августа. Начало прелимов — в 01:30 мск. Бои основного карда стартуют в 05:00 по московскому времени.
Сэндхаген дал прогноз на бой Стерлинга и О'Мэлли
Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген дал прогноз на титульный поединок между Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли.
«Алджамейн — суперкрутой соперник. О'Мэлли не проходил проверку высококлассными бойцами, за исключением последнего боя против Петра Яна, который был невероятно близким. Так что Стерлинг станет огромным испытанием для Шона. Нельзя «спать», когда ты дерёшься с Алджамейном.
Я уверен, Стерлинг добьётся победы. Он просто заборет О'Мэлли. Алджамейн — классный боец и феноменальный грэпплер. Это не лучший соперник для О'Мэлли», — приводит слова Сэндхагена ESPN.
Полный кард турнира UFC 292
- Алджэмейн Стерлинг – Шон О’Мэлли;
- Вэйли Чжан – Аманда Лемос;
- Нил Мэгни – Иен Гэрри;
- Марлон Вера – Педро Муньоз;
- Крис Вайдман – Брэд Таварес;
- Грегори Родригес – Денис Тюлюлин;
- Остин Хаббард – Курт Холобау;
- Андрэ Петроски – Джеральд Мершарт;
- Андреа Ли – Наталия Силва;
- Карине Силва – Марина Мороз.
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