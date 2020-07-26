«Версия Хабиба 2.0». Чимаев установил рекорд и привёл в восторг звёзд UFC

Последний турнир UFC на «Бойцовском острове» получился образцово-показательным. 15 поединков (повторение рекорда лиги), красивейшие схватки, прощальная победа в лиге от легендарного Фабрисиу Вердума, и многое другое. Но самое интересное, что на фоне россыпи звёзд и схваток с громкими вывесками не затерялся недавний дебютант промоушена Хамзат Чимаев. Уроженец Чечни сегодня ночью сотворил историю и заставил говорить о себе буквально всех. В восторге остались и болельщики, и журналисты и даже экс-чемпионы лиги.

Напомним, что представитель Швеции Чимаев дебютировал в UFC не далее, как в ночь на 16 июля на том же «Бойцовском острове». Тогда он красивым удушающим приёмом победил опытного Джона Филиппса. Классное выступление Хамзата оценили по достоинству и даже выписали ему бонус за «Выступление вечера». Казалось, что после такого спортсмен может спокойно восстанавливать силы и размеренно готовиться к следующим баталиям.



Но не тут-то было, вскоре президент лиги Дана Уайт объявил, что Хамзат просит ещё один поединок, а через несколько дней стало известно, что чеченец со шведским паспортом выступит на UFC Fight Island 3, то есть во второй раз за 10 дней. В соперники бойцу достался новобранец промоушена Риз Макки. Встреча в полусреднем весе открывала основной кард и не продлилась и одного раунда.



Со стартовым гонгом Чимаев мгновенно пошёл на сближение с соперником и практически без сопротивления совершил захват. Ещё через несколько секунд бой удалось перевести в партер, а дальше началось форменное избиение. Макки отчаянно пытался вывернуться из цепких объятий противника, но тот оказывал на него невероятное давление и осыпал градом ударов. Попытки выйти на удушающий сменялись новой порцией ударов. Так продолжалось чуть более трёх минут, пока рефери наконец не остановил эту экзекуцию. За всё это время Хамзат не позволил нанести сопернику ни одного удара (!), в то время как сам донёс до цели 40 значимых ударов, а всего выбросил 68. Тотальное доминирование, которое было вознаграждено очередным бонусом в размере $ 50 тыс.



Кроме этого, Чимаев может быть доволен тем, что вписал своё имя в новейшую историю лиги. Он установил рекорд по скорости завоевания двух побед в UFC, записав их себе в актив за 10 дней. Прежний рекорд принадлежал Чейзу Скелли, который выиграл два боя в течение 13 дней. Но и это не самое главное. Важнее всего то, что Чимаев привлёк к себе внимание настоящих звёзд лиги и получил шикарную прессу.



«Кто этот парень Чимаев? Он просто размазал соперника. Второй раз за неделю. Ого», — написал экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Даниэль Кормье.



«Чёрт, это впечатляет», — поделился эмоциями полутяжеловес Ян Блахович.



«Чимаев – настоящая проблема», — написал бывший чемпион лиги в среднем весе Майкл Биспинг.



Соглашались с коллегами Хамзата и звёздные журналисты.



«Чимаев сказал, что готов подраться через час. Я ему верю», — восторгался бойцом Ариэль Хельвани.



Редактор портала MMA Fighting Хосе Янгс назвал Хамзата «настоящей проблемой всего полусреднего дивизиона», а известный обозреватель Джим Роуми и вовсе написал, что мы увидели «версию Хабиба 2.0» и добавил, что ажиотаж вокруг парня не искусственный, а вполне заслуженный.



Что же, не согласиться со всем этим достаточно сложно. Чимаев показал просто-таки невероятную работу и играючи перемолотил соперника. Остаётся ждать его новых выступлений и будет интересно посмотреть, как он себя проявит с более жёсткой оппозицией.