Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика. Дикая история из Подмосковья. Видео

В подмосковных Котельниках произошёл крайне странный и неприятный инцидент с участием местного тренера по боксу. В сети появилось видео с домофона, на котором видно, как мужчина подходит к группе подростков и даёт одному из них подзатыльник, после чего тот резко реагирует ответным ударом и между ними завязывается драка.

Куда более габаритный тренер нанёс мальчику несколько ударов, в том числе и ногами. Когда ребёнок упал, скандалист пытался навалиться на него всем весом, пока в дело не вмешался один из прохожих, остановивший драку. По информации телеграм-канала Mash, буйного мужчину зовут Геннадий Мартынов. Вскоре в дело вступила и полиция.

Родители избитого мальчика после снятия побоев написали на тренера заявление. Увы, пока для агрессора всё обошлось достаточно легко. После получасового допроса Мартынова отпустили домой, так как, по его словам, инициатором конфликта выступил именно подросток, который якобы бросился на него с ножом.

На видео этот момент не запечатлён, поэтому однозначно утверждать что-то сложно. Вполне можно допустить, что реальная причина инцидента просто не попала в объектив камеры и мальчик действительно мог вести себя дерзко. Однако это не оправдывает поведения взрослого мужчины, который перестал себя контролировать и даже не думал, какой ущерб здоровью мальчика может нанести. В любом случае печально, что такие инциденты с участием бывших или нынешних тренеров по боксу происходят уже не в первый и даже не во второй раз.

Один из самых ярких подобных случаев был зафиксирован на Урале летом прошлого года. Там заслуженный тренер Борис Рылеев, давно ушедший на пенсию, был обвинён в покушении на убийство. Причём жертвой стал его собственный ученик по имени Сергей. У Рылеева был конфликт с сыном жены, что стало причиной печального инцидента. В один из вечеров у тренера с ночёвкой гостил его воспитанник, с которым они выпили бутылку водки. Ночью Борис принял Сергея за своего пасынка и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ему несколько ударов молотком. К счастью, обошлось без летального исхода, но дело открыли и Рылееву грозил серьёзный срок.

В мае 2021 года в Люберцах случился конфликт тренера по боксу Евгения Герасимова с подопечным и его отцом. 14-летний мальчик отказывался тренироваться под руководством специалиста, что привело к словесной перепалке. После этого подросток привёл отца, и тогда инцидент получил уже вполне себе криминальный характер. Герасимов сломал мужчине челюсть, а мальчик, попытавшийся заступиться за папу, получил телесные повреждения. При этом сам тренер утверждал, что только защищался, и вину не признавал.

Очень хотелось бы, чтобы тренеры по различным спортивным дисциплинам попадали в новостные сводки не благодаря дракам, конфликтам и спорам, а по более приятным поводам. Однако тенденция пока складывается достаточно грустная.