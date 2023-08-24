Бил сильнее Тайсона, но проиграл любви к еде. Удивительная история Джеймса Тони

Сегодня 55 лет исполняется легендарному американскому боксёру, 12-кратному чемпиону мира в трёх весовых категориях Джеймсу Тони. Американец, как и многие, начинал с любительского бокса, но затем перешёл в профессионалы и провёл под сотню поединков, в большинстве из которых победил. Джеймс скакал по дивизионам из-за проблем с весом, гонял 26 кг ради боя с Денисом Лебедевым, боксировал с Роем Джонсом и Эвандером Холифилдом и потрясал всех своей нокаутирующей мощью, за что получил прозвище Тушите свет.

Джеймс вырос в неполной семье, отец Тони ушёл из семьи, когда будущему чемпиону мира было всего три года. В подростковом возрасте Джеймс попал в плохую компанию, занимался торговлей наркотиками, при этом уверял, что сам их не употреблял. Тони был перспективным спортсменом, причём как в американском футболе, так и в боксе. Но всё же буйный характер и постоянные драки заставили Джеймса остановиться именно на боях.

В любительской карьере Тони провёл 33 боя, 31 из которых выиграл. Уже тогда Джеймс оправдывал своё прозвище: 29 побед были одержаны нокаутами, Тони действительно выходил и тушил свет своим соперникам.

В конце 80-х годов американец перешёл в профессионалы и за три года сумел добраться до титула чемпиона мира в среднем весе. В 1991 году Тони завоевал пояс IBF, нокаутировав Майка Нанна, будучи андердогом. Потом были два близких боя с Майком Маккалумом, один из которых завершился вничью, а второй – победой Тони большинством судейских голосов. Джеймсу всё тяжелее становилось влезать в средний вес, и после нескольких обязательных защит Тони поднялся во второй средний вес.

Проведя один поединок в новой категории, Тони вышел на титульный бой по версии IBF и снёс действующего чемпиона – Айрена Баркли. При этом Джеймс уже с трудом стал влезать и во второй средний вес, поэтому чередовал защиту титула с боями в полутяжёлой категории.

Зрелищные победы нокаутами и успешные защиты пояса вывели Тони на бой против легендарного Роя Джонса. Поединок состоялся в конце 1994 года, но Джеймс ничего не сумел противопоставить Рою: Джонс доминировал на протяжении всего боя, забрал у Тони чемпионский пояс и нанёс ему первое поражение в карьере.

Джеймс поменял менеджера, сменил тренера, но вторая половина 90-х выдалась у Тони не самой удачной. Помимо того, что победы чередовались с поражениями, его бои часто срывались, он разводился с первой женой и судился с мамой из-за денег. Всё это вылилось в двухлетний простой, и никто уже не ожидал, что Тони сможет вернуться в бокс. Проблемы с весом только усугубились, в тот период его вес достигал аж 125 кг, и это при росте ниже 180 см.

Но Джеймс удивил многих. В начале нулевых американец вышел на победную серию, привёл себя в форму и дошёл до титульного боя в третьей для себя категории – в первой тяжёлой. В апреле 2003 года он победил Василия Жирова и забрал его титул чемпиона мира по версии IBF.

Правда, после этого Тони поднялся в супертяжи, где дебютировал не против кого-нибудь, а против легендарного Эвандера Холифилда, да ещё и одержал над ветераном досрочную победу. Джеймс, кстати, выиграл титул чемпиона мира и в супертяжах, одолев Джона Руиса в бою по версии WBA, но позже Тони провалил допинг-тест, и бой признали несостоявшимся. После этого был титульный бой с Хасимом Рахманом по версии WBC, но он завершился вничью.

Затем вновь посыпались поражения, карьера Джеймса начала стремительно заканчиваться. Тони успел уцепиться за выгодное предложение и выступить по правилам ММА. Джеймс подписал контракт с UFC и в своём дебютном поединке против Рэнди Кутюра проиграл удушающим за три минуты, так и не нанеся сопернику ни одного удара. После этого UFC расторгла контракт с Тони в одностороннем порядке.

Под конец карьеры Джеймс испытывал финансовые сложности. В прессе появилась информация о долгах налоговой почти на полмиллиона долларов, более $ 100 тыс. он задолжал бывшей жене в качестве алиментов, поэтому Джеймсу приходилось хвататься за все поступающие предложения. Одним из таких предложений стал бой против Дениса Лебедева, в котором он проиграл единогласным решением судей. Ради этого боя Джеймс скинул 26 кг, чтобы влезть в первый тяжёлый дивизион.

Официально карьеру Джеймс Тони завершил в 2017 году, победив Майка Шеппарда. Карьера Тони получилась супернасыщенной. В ней были скандалы, были проблемы, но при этом были и фантастические победы, и выступления. 12 раз он завоёвывал титул чемпиона мира в трёх весовых категориях, завоёвывал звание «Боксёр года» в 1991 году и спустя 12 лет – в 2003 году. В списке его оппонентов – Рой Джонс, Эвандер Холифилд, Хасим Рахман и многие другие легендарные боксёры. Ну и, конечно, говоря о Тони, нельзя не упомянуть его нокаутирующую мощь. Джеймс бил с двух рук так, что падали даже самые крепкие ребята. И этим вписал своё имя в историю мирового бокса.