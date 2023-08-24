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Карьера Джеймса Тони, бой Дениса Лебедева против Джеймса Тони

Бил сильнее Тайсона, но проиграл любви к еде. Удивительная история Джеймса Тони
Игорь Некрасов
Карьера Джеймса Тони
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Боксёр дрался с Роем Джонсом, Эвандером Холифилдом и Денисом Лебедевым.

Сегодня 55 лет исполняется легендарному американскому боксёру, 12-кратному чемпиону мира в трёх весовых категориях Джеймсу Тони. Американец, как и многие, начинал с любительского бокса, но затем перешёл в профессионалы и провёл под сотню поединков, в большинстве из которых победил. Джеймс скакал по дивизионам из-за проблем с весом, гонял 26 кг ради боя с Денисом Лебедевым, боксировал с Роем Джонсом и Эвандером Холифилдом и потрясал всех своей нокаутирующей мощью, за что получил прозвище Тушите свет.

Джеймс вырос в неполной семье, отец Тони ушёл из семьи, когда будущему чемпиону мира было всего три года. В подростковом возрасте Джеймс попал в плохую компанию, занимался торговлей наркотиками, при этом уверял, что сам их не употреблял. Тони был перспективным спортсменом, причём как в американском футболе, так и в боксе. Но всё же буйный характер и постоянные драки заставили Джеймса остановиться именно на боях.

В любительской карьере Тони провёл 33 боя, 31 из которых выиграл. Уже тогда Джеймс оправдывал своё прозвище: 29 побед были одержаны нокаутами, Тони действительно выходил и тушил свет своим соперникам.

В конце 80-х годов американец перешёл в профессионалы и за три года сумел добраться до титула чемпиона мира в среднем весе. В 1991 году Тони завоевал пояс IBF, нокаутировав Майка Нанна, будучи андердогом. Потом были два близких боя с Майком Маккалумом, один из которых завершился вничью, а второй – победой Тони большинством судейских голосов. Джеймсу всё тяжелее становилось влезать в средний вес, и после нескольких обязательных защит Тони поднялся во второй средний вес.

Проведя один поединок в новой категории, Тони вышел на титульный бой по версии IBF и снёс действующего чемпиона – Айрена Баркли. При этом Джеймс уже с трудом стал влезать и во второй средний вес, поэтому чередовал защиту титула с боями в полутяжёлой категории.

Зрелищные победы нокаутами и успешные защиты пояса вывели Тони на бой против легендарного Роя Джонса. Поединок состоялся в конце 1994 года, но Джеймс ничего не сумел противопоставить Рою: Джонс доминировал на протяжении всего боя, забрал у Тони чемпионский пояс и нанёс ему первое поражение в карьере.

О поражении Тони от Джонса:
Захотел передразнить Джонса — и получил в лоб! Лучший бой легендарного россиянина
Захотел передразнить Джонса — и получил в лоб! Лучший бой легендарного россиянина

Джеймс поменял менеджера, сменил тренера, но вторая половина 90-х выдалась у Тони не самой удачной. Помимо того, что победы чередовались с поражениями, его бои часто срывались, он разводился с первой женой и судился с мамой из-за денег. Всё это вылилось в двухлетний простой, и никто уже не ожидал, что Тони сможет вернуться в бокс. Проблемы с весом только усугубились, в тот период его вес достигал аж 125 кг, и это при росте ниже 180 см.

Но Джеймс удивил многих. В начале нулевых американец вышел на победную серию, привёл себя в форму и дошёл до титульного боя в третьей для себя категории – в первой тяжёлой. В апреле 2003 года он победил Василия Жирова и забрал его титул чемпиона мира по версии IBF.

Правда, после этого Тони поднялся в супертяжи, где дебютировал не против кого-нибудь, а против легендарного Эвандера Холифилда, да ещё и одержал над ветераном досрочную победу. Джеймс, кстати, выиграл титул чемпиона мира и в супертяжах, одолев Джона Руиса в бою по версии WBA, но позже Тони провалил допинг-тест, и бой признали несостоявшимся. После этого был титульный бой с Хасимом Рахманом по версии WBC, но он завершился вничью.

Вспоминаем бой Джеймса Тони против Эвандера Холифилда:
Бывший средневес разобрал Холифилда. Никто так не издевался над легендарным тяжем
Бывший средневес разобрал Холифилда. Никто так не издевался над легендарным тяжем

Затем вновь посыпались поражения, карьера Джеймса начала стремительно заканчиваться. Тони успел уцепиться за выгодное предложение и выступить по правилам ММА. Джеймс подписал контракт с UFC и в своём дебютном поединке против Рэнди Кутюра проиграл удушающим за три минуты, так и не нанеся сопернику ни одного удара. После этого UFC расторгла контракт с Тони в одностороннем порядке.

Под конец карьеры Джеймс испытывал финансовые сложности. В прессе появилась информация о долгах налоговой почти на полмиллиона долларов, более $ 100 тыс. он задолжал бывшей жене в качестве алиментов, поэтому Джеймсу приходилось хвататься за все поступающие предложения. Одним из таких предложений стал бой против Дениса Лебедева, в котором он проиграл единогласным решением судей. Ради этого боя Джеймс скинул 26 кг, чтобы влезть в первый тяжёлый дивизион.

Официально карьеру Джеймс Тони завершил в 2017 году, победив Майка Шеппарда. Карьера Тони получилась супернасыщенной. В ней были скандалы, были проблемы, но при этом были и фантастические победы, и выступления. 12 раз он завоёвывал титул чемпиона мира в трёх весовых категориях, завоёвывал звание «Боксёр года» в 1991 году и спустя 12 лет – в 2003 году. В списке его оппонентов – Рой Джонс, Эвандер Холифилд, Хасим Рахман и многие другие легендарные боксёры. Ну и, конечно, говоря о Тони, нельзя не упомянуть его нокаутирующую мощь. Джеймс бил с двух рук так, что падали даже самые крепкие ребята. И этим вписал своё имя в историю мирового бокса.

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