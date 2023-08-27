Усик всех обманул? Пропустил спорный удар и долго валялся

В ночь на 27 августа во Вроцлаве прошёл большой боксёрский вечер. Главным событием стал поединок Александра Усика, который защищал титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF и The Ring. Соперником стал британец Даниэль Дюбуа, которого Всемирная боксёрская ассоциация назначила обязательным претендентом.

Бой завершился победой Усика техническим нокаутом в девятом раунде, но всё внимание по окончании поединка было приковано к эпизоду, произошедшему гораздо раньше. В самом начале пятого раунда Дюбуа нанёс плотный удар, после которого чемпион оказался на канвасе. Рефери Луис Павон отогнал Даниэля и зафиксировал запрещённый удар в пах со стороны британца. Но повис вопрос, а действительно ли это было нелегитимным действием? Повторы не дали полного понимания ситуации. Удар пришёлся в резинку шорт Усика, но есть версия, что Дюбуа мог зацепить бандаж по касательной, что и спровоцировало реакцию Александра.

Разумеется, вокруг этого момента развернулись жаркие споры. Часть болельщиков и экспертов утверждают, что это был чистый удар в корпус и, соответственно, Дюбуа должны были присудить победу нокаутом. Другая часть уверена, что Усик не симулировал попадание в пах и бой был остановлен по делу.

Давайте посмотрим:

Бой Усика и Дюбуа Фото: Кадр из трансляции

Бой Усика и Дюбуа Фото: Кадр из трансляции

А вот другой ракурс:

Другой ракурс спорного эпизода Фото: Кадр из трансляции

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон, комментировавший бой, сразу обозначил позицию: «Я не увидел удар ниже пояса. Я считаю, что Дюбуа должен был быть объявлен новым чемпионом».

Сам Дюбуа ещё после поединка, находясь в ринге, заявил, что, по сути, его ограбили: «Я не думаю, что это был удар ниже пояса. На мой взгляд, это был легальный удар. Меня обманули, лишив победы. Меня обманули. Сегодня я победил. Но знаете что? Я приду снова».

Понять Даниэля, разумеется, можно. Он построил свой геймплан на ударах в корпус, так как это одно из немногих слабых мест Усика. Британец весь бой плотно прикладывался по телу соперника, и в тот момент, когда, казалось бы, тактика сработала, его настигло разочарование.

Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен также был весьма категоричен в оценках: «Дюбуа обманули. Он пробил Усику по поясу. Мне хотелось бы, чтобы этот момент показали на большом экране, чтобы все увидели, как всё было на самом деле.

Дюбуа работал над этим в лагере, в этом он видел слабость Усика. Рефери допустил серьёзную ошибку. Мне нравится Александр, но это было домашнее решение. Даниэль победил, потому что Усик был не готов продолжать драться. Если это и был удар ниже пояса, то почему с Дюбуа не был снят балл?

Это боксёрский бой, который должен быть честным. Но в нём не было честности. Это нонсенс, просто нонсенс. Руководящим органам придется что-то сделать с этим и назначить бой-реванш. Мы подадим апелляцию и посмотрим, что будет дальше».

Разумеется, у стороны Усика полностью противоположная точка зрения, и Александр удивлялся, почему ему предъявляют претензии за высоко поднятые шорты: «Офигеть, у Усика шорты были высоко. Комедия. Дюбуа проиграл и говорит, что у меня шорты были высоко. Могу без шорт боксировать. Я уважаю своего соперника, но это бокс, а не балет. Это бокс, тяжёлый вид спорта. Оценил ли я мощь Дюбуа? Я — нет, только мой пах».

Ещё один экс-чемпион мира Тони Беллью обратил внимание на то, что сразу после боя шорты Усика были спущены ниже пупка: «Твои трусы не должны закрывать пупок, потому что если они его закрывают, то можно бить по резинке».

И всё-таки, был ли это удар ниже пояса или всё легитимно?