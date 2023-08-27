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Александр Усик — Даниэль Дюбуа, запрещённый удар британца, мнение экспертов, протест, опрос

Усик всех обманул? Пропустил спорный удар и долго валялся
Яхья Гасанов
Усик всех обманул?
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Команда Дюбуа считает, что их ограбили, и подаст апелляцию.

В ночь на 27 августа во Вроцлаве прошёл большой боксёрский вечер. Главным событием стал поединок Александра Усика, который защищал титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF и The Ring. Соперником стал британец Даниэль Дюбуа, которого Всемирная боксёрская ассоциация назначила обязательным претендентом.

Бой завершился победой Усика техническим нокаутом в девятом раунде, но всё внимание по окончании поединка было приковано к эпизоду, произошедшему гораздо раньше. В самом начале пятого раунда Дюбуа нанёс плотный удар, после которого чемпион оказался на канвасе. Рефери Луис Павон отогнал Даниэля и зафиксировал запрещённый удар в пах со стороны британца. Но повис вопрос, а действительно ли это было нелегитимным действием? Повторы не дали полного понимания ситуации. Удар пришёлся в резинку шорт Усика, но есть версия, что Дюбуа мог зацепить бандаж по касательной, что и спровоцировало реакцию Александра.

Усику пришлось понервничать в бою с Дюбуа:
Таким злым Усик ещё не был. Нервный, но победный бой Александра
Таким злым Усик ещё не был. Нервный, но победный бой Александра

Разумеется, вокруг этого момента развернулись жаркие споры. Часть болельщиков и экспертов утверждают, что это был чистый удар в корпус и, соответственно, Дюбуа должны были присудить победу нокаутом. Другая часть уверена, что Усик не симулировал попадание в пах и бой был остановлен по делу.

Давайте посмотрим:

Бой Усика и Дюбуа

Бой Усика и Дюбуа

Фото: Кадр из трансляции

Бой Усика и Дюбуа

Бой Усика и Дюбуа

Фото: Кадр из трансляции

А вот другой ракурс:

Другой ракурс спорного эпизода

Другой ракурс спорного эпизода

Фото: Кадр из трансляции

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон, комментировавший бой, сразу обозначил позицию: «Я не увидел удар ниже пояса. Я считаю, что Дюбуа должен был быть объявлен новым чемпионом».

Сам Дюбуа ещё после поединка, находясь в ринге, заявил, что, по сути, его ограбили: «Я не думаю, что это был удар ниже пояса. На мой взгляд, это был легальный удар. Меня обманули, лишив победы. Меня обманули. Сегодня я победил. Но знаете что? Я приду снова».

Понять Даниэля, разумеется, можно. Он построил свой геймплан на ударах в корпус, так как это одно из немногих слабых мест Усика. Британец весь бой плотно прикладывался по телу соперника, и в тот момент, когда, казалось бы, тактика сработала, его настигло разочарование.

Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен также был весьма категоричен в оценках: «Дюбуа обманули. Он пробил Усику по поясу. Мне хотелось бы, чтобы этот момент показали на большом экране, чтобы все увидели, как всё было на самом деле.

Дюбуа работал над этим в лагере, в этом он видел слабость Усика. Рефери допустил серьёзную ошибку. Мне нравится Александр, но это было домашнее решение. Даниэль победил, потому что Усик был не готов продолжать драться. Если это и был удар ниже пояса, то почему с Дюбуа не был снят балл?

Это боксёрский бой, который должен быть честным. Но в нём не было честности. Это нонсенс, просто нонсенс. Руководящим органам придется что-то сделать с этим и назначить бой-реванш. Мы подадим апелляцию и посмотрим, что будет дальше».

Разумеется, у стороны Усика полностью противоположная точка зрения, и Александр удивлялся, почему ему предъявляют претензии за высоко поднятые шорты: «Офигеть, у Усика шорты были высоко. Комедия. Дюбуа проиграл и говорит, что у меня шорты были высоко. Могу без шорт боксировать. Я уважаю своего соперника, но это бокс, а не балет. Это бокс, тяжёлый вид спорта. Оценил ли я мощь Дюбуа? Я — нет, только мой пах».

Ещё один экс-чемпион мира Тони Беллью обратил внимание на то, что сразу после боя шорты Усика были спущены ниже пупка: «Твои трусы не должны закрывать пупок, потому что если они его закрывают, то можно бить по резинке».

И всё-таки, был ли это удар ниже пояса или всё легитимно?

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