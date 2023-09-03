Интим выгоднее карьеры в ММА. У UFC по-прежнему проблемы с зарплатами бойцов?

Зарплаты бойцов UFC — давняя проблема. Главу промоушена Дану Уайта часто критикуют за то, что организация недоплачивает спортсменам. Неоднократно по этой причине уже были и суды, которые, впрочем, UFC успешно выигрывала. Сейчас дровишек в этот огонь подкинула бывшая девушка-боец Пейдж Ванзант, которая покинула лигу ещё в 2020 году и успела засветиться в лиге кулачных боёв Bare Knuckle.

«Я бы отметила, что заработала больше денег за 24 часа на OnlyFans, чем за всю свою бойцовскую карьеру. Да, мне было тяжело, вы знаете, я переживала, что на мне поставят клеймо, но теперь мне сложно от этого отказаться. Мне кажется, когда ты рождаешься в бедной семье и растёшь в бедности, но потом становишься богатым, ты продолжаешь чувствовать себя бедным. Тебе всегда хочется продолжать усердно работать, и мне повезло, что я могу помочь своей семье. Мы с мужем помогаем нашей семье и делаем всё возможное, чтобы собирать их всех за одним столом. На мой взгляд, это оправдывает создание эксклюзивного контента, потому что я знаю, что помогаю заботиться обо всех, кто меня окружает. Меня можно назвать богатой? Я полагаю, что да», — заявила Пейдж YouTube-каналу Only Stans.

Надо сказать, что ранее Ванзант хвасталась ещё и наличием собственного сайта, который, по её словам, приносил доход больше, чем контракт с Bare Knuckle.

Такая откровенность Пейдж заставила вновь вспомнить о гонорарах бойцов. Конечно, в её случае больше было желания подсветить уровень доходов на интернет-платформе, но мы знаем, что есть случаи, когда девушки шли на OnlyFans за дополнительным источником дохода. Одними из первопроходцев в этом плане стали как раз Ванзант, Марина Мороз и Фелис Херриг, которая вообще ушла из UFC, сосредоточившись на интересных фотографиях.

Есть пример бывшей чемпионки UFC Джессики Андраде, которая, судя по всему, продолжает драться просто для души. Потому что пару лет назад она признавалась, что спокойно обеспечивает себя доходами с OnlyFans: «Я даже не трогала деньги, которые получила за последний бой. При этом плачу по счетам в Бразилии, помогаю родственникам за счёт того, что заработала на OnlyFans». Неплохо?

Впрочем, всё это не отменяет наличия проблемы с гонорарами нетоповых бойцов. Когда-то Дана Уайт очень злился на эти претензии: «Вам не нравится система оплаты? Хорошо, мы будем платить больше денег начинающим бойцам. И никаких чёртовых бонусов. Вы приходите к нам, ведёте переговоры по контракту, а мы добровольно платим ещё и бонусы. Об этом я сейчас думаю. Бонусы мы платили только из доброты наших сердец. Мы сами хотели этого. Очевидно, людям такая схема не нравится. Им хочется, чтобы низкоуровневые бойцы больше получали».

Конечно, никаких бонусов не отменяли, и низкоуровневые бойцы по-прежнему сталкиваются с финансовыми проблемами. В 2021 году бразильянка Норма Дюмон жаловалась на уровень оплаты: «У меня нет лишних 50 баксов. Я дерусь ради выживания. Гонораров хватает, чтобы жить, чтобы платить по счетам. Этого многие не понимают. У меня никогда не было порядка в финансах. Когда я жила в Бразилии, я не думала, что в UFC так мало платят. Когда я в уме переводила эти суммы в местные реалы, я этого не замечала. Тем, кто базируется в США, жить непросто на фоне постоянных трат. Тем более что бои — это не ежемесячный доход».

Есть пример Айзека Дулгаряна, который дебютировал в UFC в августе и признавался после победы, что очень хочет получить бонус, так как пока ему приходится жить в трейлере. А не так давно ярко раскрутилась история Тембы Горимбо, который жил в спортзале, пока Дуэйн Джонсон не подарил ему дом в Майами. Но не на каждого нетопового бойца найдётся своя скала.

Разумеется, Уайта тоже можно понять. Его посыл простой: «хочешь получать больше — дерись лучше». Та же Дюмон, к примеру, сейчас идёт на серии из трёх побед и поправила своё положение. А ещё есть бонусы, которые не упоминаются нигде, но при этом доходят до бойцов. Эту завесу немного приоткрыл Ринат Фахретдинов, опубликовав в своём телеграм-канале письмо от UFC, где сказано, что ему выслан бонус в качестве «Спасибо» за выступление. Сумма, конечно, скрыта, но есть сам факт, который подтверждает, что промоушен всё же ценит бойцов. И речь не только о тех, кто побеждает. Денис Тюлюлин полгода назад в одном из интервью тоже рассказывал о бонусах в конверте, которые получал в том числе и он. А у Дениса на тот момент был рекорд 1-2 в UFC.

Претензии к Уайту в любом случае уместны. Промоушену стоит обратить внимание на тех, кому действительно нужны дополнительные выплаты. Возможно, эти вопросы могут решаться в индивидуальном порядке. Просто в UFC умеют считать деньги и хорошо разделяют личное и бизнес. Взять хотя бы Стивена Томпсона. Вандербой давно в организации, но как только его действия затронули составляющую бизнеса промоушена, то он сразу прочувствовал это на себе. Томпсон отказался от боя на UFC 291, когда его соперник не сделал вес. В ответ организация оставила его без гонорара, согласившись покрыть только расходы на лагерь. По словам Даны, Стивену предложили вариант подраться через две недели, и тот отказался. Отсюда такие меры.

Без такой жёсткой структуры UFC вряд ли добилась бы статуса лучшего промоушена мира. Неслучайно ведь бойцы всё равно стремятся туда попасть, но и организации следует помнить, что нужно развиваться и, может быть, уделить больше внимания нерейтинговым бойцам. Может быть, они не станут теми «локомотивами», которые потянут лигу ещё выше, но как минимум они являются её частью. Заодно это поможет избегать некрасивых историй, как было в том случае, когда Джулия Авила даже не получила страховку, будучи беременной: «Гонорары бойцов UFC хорошие, когда есть поединки. Но у меня было девять отменённых боёв за год, а после травмы в 2021-м мне пришлось устроиться на работу, чтобы сводить концы с концами и иметь страховку, покрывающую беременность. Мне нравится быть в UFC, это сбывшаяся мечта, но всё же временная.

Часто вам приходится выбирать между карьерой, отношениями и материнством либо же следовать мечте, участвуя в гонке лучших бойцов. Но даже в этом случае вы не всегда чувствуете себя ценной, просто потому что отказываетесь раздеваться или трэшточить».

UFC стоит не злиться на бойцов, а прислушиваться к их пожеланиям. Иначе на подобных сайтах спортсменов станет больше, чем в ростере лиги.