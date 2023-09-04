ACA, RCC или детище Шлеменко. Составляем народный рейтинг промоушенов России

Профессиональные смешанные единоборства в последние годы активно развиваются в России. Если раньше в стране было две-три организации, которые занимались боями ММА, то теперь практически каждый год появляются молодые лиги, которые привлекают к себе внимание.

Таким образом, в России появляется ещё больше качественных бойцов, а сам вид спорта становится ещё популярнее. Более того, некоторые местные промоушены стремятся выйти на международный уровень и не просто приблизиться, а даже превзойти UFC. В связи с этим мы собрали главные ММА-лиги России, а вы можете выбрать лучшую из них.

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