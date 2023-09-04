ACA, RCC или детище Шлеменко. Составляем народный рейтинг промоушенов России

Профессиональные смешанные единоборства в последние годы активно развиваются в России. Если раньше в стране было две-три организации, которые занимались боями ММА, то теперь практически каждый год появляются молодые лиги, которые привлекают к себе внимание.
Таким образом, в России появляется ещё больше качественных бойцов, а сам вид спорта становится ещё популярнее. Более того, некоторые местные промоушены стремятся выйти на международный уровень и не просто приблизиться, а даже превзойти UFC. В связи с этим мы собрали главные ММА-лиги России, а вы можете выбрать лучшую из них.
RCC
Один из самых молодых и быстро развивающихся российских промоушенов. RCC появился на свет в 2018 году, в основном турниры проводятся в Екатеринбурге. Это не мешает промоушену привлекать к себе достаточно звёздных бойцов.
К примеру, в RCC бились Сергей Харитонов, Александр Емельяненко, Иван Штырков, Александр Шлеменко, Магомед Исмаилов, Ясубей Эномото. В последние годы появилось немало бойцов, которые в будущем вполне могли бы рассчитывать на попадание в UFC. К примеру, Борис Медведев, который недавно эффектно выиграл у Глейсона Тибау. Кроме того, у организации выходило и собственное шоу, аналогичное The Ultimate Fighter.
АСА
Лига АСА (Absolute Championship Akhmat) появилась, по сути, ещё в 2014 году на базе бойцовского клуба «Беркут». Следующие четыре года организация носила название ACB. На данный момент это сильнейший ММА-промоушен в России, который уже поглотил несколько мелких лиг. В АСА регулярно говорят о желании превзойти и даже «сломать хребет» UFC. Планы, конечно, очень амбициозные, но при этом организация старается расти. У неё неплохой уровень бойцов, высокий уровень организации и есть все предпосылки для развития. Постепенно к промоушену присоединяются и известные всему миру бойцы и расширяется география, что, разумеется, тоже помогает АСА раскрутиться.
AMC Fight Nights
Сейчас промоушен тесно связан с именем Камила Гаджиева, а вообще это одна из тех лиг, которые стояли у истоков российских ММА. Первый турнир Fight Nights прошёл ещё в 2010 году. Промоушен быстро раскрутился, привлекал к своим турнирам местных звёзд: Виталия Минакова, Расула Мирзаева, Али Багаутдинова, Бату Хасикова. На пик организация вышла в середине 10-х годов.
Примерно в те же годы Багаутдинов отправился в UFC, где дошёл до титульного боя. А в 2016 году Fight Nights провёл крупный турнир с главным боем Фёдора Емельяненко против Фабио Мальдонадо, который даже транслировался на Fight Pass. К сожалению, после яркого взлёта промоушен немного потерялся на фоне возрастающей конкуренции. В 2022 году шли активные слухи о том, что AMC Fight Nights будет поглощён АСА, но пока этого не случилось, и лига продолжает устраивать турниры. Просто уже менее яркие.
Shlemenco FC
Первый турнир промоушена имени Александра Шлеменко состоялся в Омске в 2021 году. Однако самого звёздного бойца среди участников тогда не было, но на ивенте он присутствовал. У Александра есть бойцовская школа «Шторм», и на турнирах Shlemenco FC её представители получают возможность биться с другими известными представителями ММА. К слову, сам Шлеменко дважды бился на турнирах своей лиги. На Shlemenco FC 5 он свёл к ничьей поединок с Клебером Соузой. А в июле этого года прошёл восьмой по счёту турнир данного промоушена, где Шторм выиграл удушающим приёмом у экс-бойца UFC Алекса Оливейры. За счёт имени Шлеменко лига уже получила определённую поддержку болельщиков, но это только начало пути. Впрочем Александр настроен развивать лигу и дальше.
Hardcore
Изначально Hardcore появился в качестве лиги кулачных боёв. Однако её основатель Анатолий Сульянов на волне успеха в 2021 году открыл и новый промоушен — Hardcore FC: MMA, где бойцы уже могут выступать по правилам смешанных единоборств. Организация в основном балансирует между классическими ММА и поп-ММА. Hardcore старается привлекать локально известных бойцов и активно раскручивает свои турниры. Не так давно лига получила известность за счёт скандала вокруг поединка Шовхала Чурчаева и Мохаммеда Хейбати. Бой не состоялся, но узнаваемость Hardcore повысилась.
Eagle FC
Данный промоушен известен в первую очередь благодаря Хабибу Нурмагомедову. В 2017 году лига появилась на свет и носила название Gorilla Fighting Championship. В 2020 году Хабиб, уже завершивший карьеру, выкупил организацию, которая была на грани банкротства. Тогда же и сменилось название на Eagle FC.
При Нурмагомедове промоушен начал позиционировать себя как место, где молодые таланты могут развиваться. В то же время к турнирам привлекались экс-бойцы UFC: Кевин Ли, Рашад Эванс, Ренан Барао и другие. После яркого старта Eagle FC сбросил обороты, турниры стали проводиться всё реже, и больше говорили о возможном закрытии промоушена. Хабиб уже не участвует в делах так же активно, но не так давно Eagle FC подал признаки жизни и летом провёл два турнира.
Ural FC
Промоушен Ural FC существует только с 2022 года. Однако лига сразу показала хороший уровень. Зрители получают настоящее шоу и хорошие поединки. В данной лиге часто выступает Вячеслав Дацик, который привлекает к себе, а заодно и к турниру внимание болельщиков.
К тому же Ural FC не так давно устроил совместный турнир с Naiza FC, что тоже должно добавить узнаваемости. Надо отметить, что у лиги есть поддержка от бывшего президента Союза ММА Радмира Габдуллина и от компаний «Уралхим» и «Уралкалий». При таких вводных у промоушена есть неплохие перспективы для роста.
«Наше Дело»
«Наше Дело» — ещё один очень молодой российский промоушен. Он появился в 2020 году и с самого начала ориентировался на направление поп-ММА, привлекая к боям тех людей, который никак не связаны с единоборствами. Однако своё развитие в этой лиге получили и профессиональные ММА. Пока «Наше Дело» не может похвастаться звёздами на своих турнирах, но были близки к тому, чтобы организовать бой с участием Александра Емельяненко. А буквально на прошлой неделе всё тот же Шовхал Чурчаев прибавил «Нашему Делу» скандальной известности.
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