Отправил Оверима на пенсию и разбил Кинг-Конга. Рейтинг самых ярких побед Волкова

Александр Волков – звезда UFC из России. Он по-прежнему имеет чемпионские амбиции в своём дивизионе и рвётся к поясу. В ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия) он будет биться с Таем Туивасой. В карьере россиянина было много ярких побед и красивых нокаутов. Перед важнейшим поединком Драго мы решили вспомнить самые топовые финиши бойца. Предлагаем вам выбрать лучший.

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