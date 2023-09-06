Отправил Оверима на пенсию и разбил Кинг-Конга. Рейтинг самых ярких побед Волкова

Александр Волков – звезда UFC из России. Он по-прежнему имеет чемпионские амбиции в своём дивизионе и рвётся к поясу. В ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия) он будет биться с Таем Туивасой. В карьере россиянина было много ярких побед и красивых нокаутов. Перед важнейшим поединком Драго мы решили вспомнить самые топовые финиши бойца. Предлагаем вам выбрать лучший.
Алистар Оверим
Алистар Оверим к бою с Александром Волковым подходил на серии из двух побед. Казалось, нидерландец вновь чувствует себя великолепно. Но для россиянина он стал лёгкой добычей. Весь первый раунд Драго молотил соперника и заставлял его буквально убегать. Во второй пятиминутке ситуация повторилась. После одной из комбинаций Оверим буквально рухнул на канвас. Рефери решил больше не мучить Алистара и остановить поединок. Александр забрал бонус за «Выступление вечера».
Уолт Харрис
24 октября 2020 года Александр Волков приехал в Абу-Даби (ОАЭ), чтобы закрыть поражение от Кёртиса Блэйдса. В соперники дали другого американца – Уолта Харриса. Тот звездой никогда не считался, но при этом совсем недавно перебил Сергея Спивака и Алексея Олейника. Расплата к нему пришла в образе Волкова. Александр решил не откладывать дело в долгий ящик. В самом начале второго раунда россиянин точнейшим ударом попал оппоненту в солнечное сплетение, а затем брутально финишировал.
Стефан Стрюве
Третий бой Александра Волкова в UFC состоялся 2 сентября 2017 года. Стартовал он с двух побед подряд, поэтому рассчитывал закрепить успех. В соперники достался Стефан Стрюве. Он также завершил победами два последних поединка. Бойцы закатили действительно лютую рубку. На протяжении двух раундов Волков и Стрюве молотили друг друга и дарили публике шикарные хайлайты. А в третьей пятиминутке Александр прижал соперника к клетке и опрокинул на канвас. После этого добивание стало лишь делом техники. Приятным сюрпризом стал бонус за «Бой вечера».
Александр Романов
Александр Романов – последний соперник Александра Волкова в UFC. Изначально говорилось, что поединок обещает получиться очень сложным для россиянина. Романов оказался намного тяжелее, что также могло добавить проблем. Но всё получилось совершенно иначе. Волков уже на второй минуте перевёл соперника в партер и забрал спину. Наш богатырь начал наносить мощнейшие удары по Романову, который практически не сопротивлялся. Судья сделал одно предупреждение представителю Молдавии, призвал обороняться активнее. Но, видимо, просьба не была услышана. Поэтому следующая серия тяжелейших ударов от Волкова завершилась остановкой боя. Есть технический нокаут в первом раунде!
Жаирзиньо Розенстрайк
Жаирзиньо Розенстрайк стал соперником россиянина 4 июня 2022 года. Суринамец попал под горячую руку Александра Волкова, который совсем недавно проиграл Тому Аспиналлу. С первых же секунд Драго бросился в атаку и начал буквально разбивать соперника. Розенстрайк потерялся и выглядел беспомощно. Он пытался дистанцироваться, но вместо этого лишь прижался к клетке. Волков несколькими увесистыми ударами выбил капу и финишировал соперника.
Фабрисиу Вердум
17 марта 2018 года на пути Александра Волкова в UFC встал грозный бразилец Фабрисиу Вердум. Он забрал два последних боя и выглядел очень опасным. Поединок получился одним из самых тяжёлых в карьере россиянина. Он добрался до четвёртого раунда, а относительно потенциального судейского решения были большие опасения. Но Волков решил не доводить дело до вердикта рефери. Он дал сопернику встать с канваса, а затем несколькими шикарными попаданиями отправил обратно. Но самым сочным получился последний удар, который вырубил бразильца наглухо.
Благой Иванов
17 мая 2014 года Александр Волков проводил финал Гран-при в тяжёлом весе на турнире Bellator 120. В соперниках оказался грозный болгарин Благой Иванов. На тот момент оппонент шёл непобеждённым, набрал серию из девяти удачных поединков. Но россиянин совершенно спокойно расправился с соперником. В самом начале второго раунда Волков забрал спину и вышел на удушающий. Поверженный Иванов был вынужден сдаться. А Александр забрал второй финал Гран-при Bellator в карьере.
Денис Смолдарев
19 февраля 2016 года Александр Волков выступил на турнире M-1 Challenge 64. На кону стоял титул чемпиона M-1 Global в тяжёлом весе. Мотивации добавляло и то, что поединок проводился в Москве. В соперниках оказался эстонец Денис Смолдарев. На протяжении двух раундов бойцы ожесточённо рубились в октагоне. Напряжение буквально витало в воздухе. Но Смолдарев всё-таки допустил грубейшую ошибку на старте третьей пятиминутки. Он бросил россиянина на канвас, но попался на «треугольник». Эстонцу пришлось сдаться.
- 6 сентября 2023
-
00:45
-
00:14
-
00:00
- 5 сентября 2023
-
22:43
-
22:36
-
21:19
-
20:25
-
19:31
-
18:46
-
17:56
-
16:23
-
15:31
-
14:02
-
12:35
-
12:05
-
11:35
-
11:03
-
10:41
-
09:44
-
01:09
-
00:41
- 4 сентября 2023
-
23:49
-
23:14
-
22:47
-
22:34
-
22:10
-
21:23
-
20:42
-
20:34
-
19:59
-
19:52
-
18:58
-
18:47
-
18:12
-
17:22