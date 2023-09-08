Четыре нокаута в пяти главных боях — на любой вкус! Итоги Brave CF 74

В ночь на 8 сентября в Нанте (Франция) состоялся турнир по смешанным единоборствам Brave CF 74, который проводился совместно с французским промоушеном Hexagone. Расскажем всё самое интересное, что происходило в Нанте этой ночью.

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Леви Карриэль — Матье Ракотодразанани

Леви Карриэль и Матье Ракотодразанани открывали главный кард турнира. Бойцы выступали в промежуточном весе, так как Леви выходил на коротком уведомлении, заменив выбывшего Элизера Кубанзу. Для Карриэля это был дебют в Brave. Французский боец шёл непобеждённым и получил возможность выступить на глазах у родной публики. С первых минут стало ясно, что надолго этот поединок не затянется. Сначала в нокдауне побывал Карриэль, но быстро сориентировался и не позволил себя добить в партере. А вот сразу после того, как бойцы оказались снова в стойке, мы увидели красивейший нокаут. Леви с разножки пробил мощный хай-кик в челюсть Ракотодразанани и отправил того спать. Эффектное начало основного карда и шикарный дебют для Карриэля в Brave.

Али Гулиев — Борислав Николич

Гулиев — 23-летний боец из Азербайджана, подошедший к бою с семью победами в ММА, причём четыре последних — нокаутами. Это был третий поединок Али в Brave. Его соперник уже успел дважды проиграть в лиге — Брэду Катоне, который недавно выиграл The Ultimate Fighter 31 и вернулся в UFC, и Гамзату Магомедову. Вопреки статусу Гулиева, он не показал вообще ничего. Николич с первых секунд разбивал соперника и довольно быстро потряс его встречным прямым. На второй минуте боя серб донёс тяжёлый оверхенд, а затем двумя точными ударами добил Али. Азербайджанец, кстати, долго приходил в себя, а потом начал искренне возмущаться. Судя по всему, нокаут от Николича был очень жёстким.

Салим Эль-Уссаиди — Павел Дайлидко

Дайлидко — боец из Литвы по прозвищу Эксперимент, который не доводит бои до решений. Пять побед нокаутом и два досрочных поражения. Его соперник подходил к бою на серии из шести побед, последняя из которых была добыта над Антонио «Бигфутом» Силвой. Причём победы были добыты в пяти разных промоушенах. Тяжеловесы сразу полетели в атаку друг на друга в поисках быстрого нокаута. Дайлидко был явно лучше, доводил крепкие удары и быстро открыл сечку сопернику, который не показывал ничего, кроме клинчей. Павел в итоге довёл ещё несколько тяжёлых ударов коленями и завершил избиение уже с рук. Эль-Уссаиди к тому времени просто устал принимать ущерб, и рефери остановил бой. Три нокаута в трёх боях турнира — и все в первом раунде!

Антони Дизи — Владислав Руднев

В соглавном событии бились одна из местных звёзд Антони Дизи, который успел побывать в Bellator и в PFL, и четырёхкратный чемпион мира по боевому самбо Владислав Руднев, который к бою подошёл с чистым рекордом — 6-0. Для обоих это был дебют в Brave. В отличие от предыдущих боёв, здесь соперники больше времени проводили на земле. Много свипов, смен позиций и попыток сабмишенов от обоих. В конце первого раунда Дизи был близок к тому, чтобы провести удушающий, но не хватило времени. Во второй пятиминутке Антони и Владислав отдали вообще все силы в борьбу и потом едва стояли на ногах, заваливаясь за каждым ударом. А дальше бойцы прости выживали до конца боя, еле хватая воздух ртом. Руднев выглядел свежее, лучше смотрелся в стойке, но дожать соперника не смог. Судьи же в итоге отдали победу именно Владиславу (29-28, 29-28, 29-28), который остаётся непобеждённым.

Ильес Джирун — Лукас Мартинс

В главном бою, как и положено, сошлись наиболее известные бойцы турнира. Джирун объездил всю Европу, неудачно заглядывал в PFL и нашёл себя в Brave. Мартинс, в свою очередь, успел в своё время и в UFC засветиться (рекорд 4-3), а также был чемпионом в Brave. Поединок начался осторожно. Лукас слегка поддавливал, но Джирун опасно контратаковал сериями и в целом смотрелся увереннее. Однако в одном из моментов Ильес увлёкся и зашёл в размен, а Мартинс коротким правым боковым отправил его на канвас и финишировал. Впервые с 2014 года Джирун проиграл нокаутом, а счастливый бразилец требовал пояс.

Четыре нокаута в первом раунде в пяти поединках главного карда — очень впечатляющий результат, который украсил яркий турнир. Причём мы видели нокауты на любой вкус, так что Brave сумел подарить всем болельщикам прекрасное зрелище.