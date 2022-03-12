Скандал на Brave CF 57. Чемпион устроил драку с секундантом соперника. Видео

Вечером 11 марта в Бахрейне состоялся турнир Brave CF 57. Там было настолько жарко, что два боя были признаны несостоявшимися. Но самое весёлое случилось в соглавном событии, где в матче-реванше сошлись Мохаммад Фахреддин из Ливана и Мохамед Саид Малем из Алжира. На кону стоял вакантный пояс чемпиона Brave в полутяжёлом весе. Хотя Фахреддин является чемпионом в среднем весе.

Первая встреча прошла в августе прошлого года. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Малем. Но впоследствии бой был признан несостоявшимся, так как алжирец нанёс несколько запрещённых ударов по затылку соперника во время добивания. Логичным продолжением того противостояния стало назначение реванша, который состоялся спустя полгода.

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Первый раунд напомнил по своей драматической составляющей ноябрьский бой между Джастином Гэтжи и Майклом Чендлером. Размен ударов быстро перетёк в первый нокдаун в исполнении Малема. И казалось, что Саид снова закончит бой досрочно в середине первой пятиминутки. Но он пытался не допустить ошибок первой встречи и избегал ударов по затылку.

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Однако такая осторожность позволила Фахреддину выбраться. И он в отместку едва не забрал не только весь первый раунд, но и бой. Сначала ливанец вышел на гильотину, из которой алжирец с трудом выбрался. А на последних секундах Мохаммад отправил Малема в тяжёлый нокдаун, но того спас гонг.

Второй раунд не стал продолжением первого. Малем избегал боя и двигался вдоль клетки. Но эта беготня быстро закончилась, так как Фахреддин отправил своего соперника в нокдаун при первой успешной атаке и сразу же забил его. Саид практически не отбивался и не сопротивлялся, в то время как ливанец активно осыпал ударами голову своего визави. В отличие от Малема, Мохаммад бил куда попало, включая затылок. Но судья этого не заметил и в итоге остановил бой. Очень неоднозначная и противоречивая победа, которую в этот раз никто не оспаривал, как в прошлом поединке.

Но это оказалось началом. Фахреддин после остановки судьи пошёл в сторону угла соперника, показывая им сначала указательный палец у рта в знак молчания. И затем он им просто показал средний палец. У одного из секундантов потерпевшей стороны не выдержали нервы, и он полез через клетку, чтобы наказать дерзкого чемпиона. Мохаммад со своим тренером пытались вытолкнуть секунданта обратно за пределы октагона, но тут вмешался один из судей, который легко унёс чемпиона в противоположный угол, как пушинку.



Но затем Фахреддин со своим тренером смогли наброситься на несчастного секунданта. И здесь судья оказался тут как тут, отодвинув за раз двух людей. Благодаря этим действиям, а также закрытию клетки удалось избежать более масштабной драки и заодно утихомирить обе стороны. Оглашение вердикта было в присутствии обоих бойцов и секундантов. Фахреддин пытался помириться с представителями Малема, но они явно не приняли извинений.



Таким образом, Мохаммад Фахреддин стал первым чемпионом в двух дивизионах в истории Brave. Но с таким накалом страстей и сценарием встреч третья встреча необходима, чтобы расставить все точки над «i».