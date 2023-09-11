Реванш Шевченко и возвращение Минеева. Анонс самых топовых поединков недели в боксе и MMA

Стартует очередная насыщенная неделя в мире бокса и смешанных единоборств. Она совершенно точно привлечёт внимание болельщиков из России. Организаторы турниров подготовили сразу несколько интереснейших событий, за которыми обязательно стоит следить. Тут и бой за пояс UFC для Валентины Шевченко, и долгожданное возвращение Владимира Минеева. Мы собрали шесть самых важных и значимых событий недели.

14 сентября. Клетус Селдин – Патрик Окине

Клетус Селдин Фото: Al Bello/Getty Images

14 сентября в Нью-Йорке (США) состоится яркий боксёрский вечер. Его украшением станет поединок, в котором сойдутся Клетус Селдин (26-1, 22 KO) и Патрик Окине (20-5-2, 17 КО). Особого внимания бой заслуживает из-за того, что боксёры обладают огромной нокаутирующей мощью. В такой ситуации можно смело ждать досрочного финиша. Селдин вызывает интерес ещё и потому, что потерпел всего одно поражение – решением судей. А финишировать Клетуса пока не смог никто. Окине попытается восполнить этот пробел в карьере соперника.

15 сентября. Рафаэль Педроса – Рамон Карденас

Рафаэль Педроса Фото: Из личного архива бойца

15 сентября в Сан-Антонио (США) праздник бокса продолжится. И очень интересным обещает получиться бой между Рафаэлем Педросой (15-0, 11 KO) и Рамоном Карденасом (22-1, 11 KO). Первый – лютый нокаутёр, который пока идёт непобеждённым и чувствует себя просто великолепно. Второй – опытный боец, способный поставить соперника в тупик, буквально разобрав его на части. Поединок станет главной проверкой в карьере Педросы. Если боксёр сможет справиться с таким испытанием, то можно будет задумываться и о более статусных поединках, где на кону будет стоять солидный куш.

15 сентября. Ксандер Зайас – Роберто Валенсуэла-мл.

Ксандер Зайас Фото: Steve Marcus/Getty Images

Топовый бокс продолжится в тот же день, но уже в Корпус-Кристи (США). Ксандер Зайас (16-0, 10 KO) проведёт свой очередной поединок. В соперниках – яркий Роберто Валенсуэла-младший (21-4, 20 КО). Он готовит свою нокаутирующую мощь, чтобы попытаться нанести сопернику первое поражение. Стоит отметить, что статус у этого боя особенный. На кону стоят титулы чемпиона Северной Америки по версиям NABF и WBO NABO в первом полусреднем весе (до 66,7 кг). Поэтому, помимо важнейшей победы, победитель повесит на плечи сразу два пояса.

15 сентября. Анастасия Янькова – Янь Юйсинь

Анастасия Янькова Фото: W5 Fighter

15 сентября состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». И на нём вновь выступит русская красавица Анастасия Янькова. Её соперницей станет Янь Юйсинь. Стоит напомнить, что россиянка в своём последнем бою победить не смогла. На её пути встала представительница Турции Сюденюр Бостанжи. Бой продлился все три раунда и завершился ничьей раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-29). Но для первого поединка за пять лет Янькова выступила очень мощно. Поэтому теперь она вновь постарается показать себя во всей красе.

15 сентября. Владимир Минеев – Рафаэль Карвальо

На том же турнире от РЕН ТВ пройдёт и ещё один важнейший бой. Владимир Минеев возвращается, чтобы провести очередной поединок. В соперниках – Рафаэль Карвальо. Россиянин хочет провести до конца года сразу несколько боёв. А этот должен положить всему начало. Поэтому будет очень любопытно последить за тем, в каком состоянии будет находиться Минеев. Свой последний бой Владимир забрал, причём сделал это красиво. Россиянин уверенно разбил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Если ему покорится новая цель, Минеев рассчитывает подраться с Иваном Штырковым.

17 сентября. Алекса Грассо – Валентина Шевченко

В ночь с 16 на 17 сентября состоится турнир UFC Fight Night. В главном бою вечера выступит Валентина Шевченко. Пуля потеряла чемпионский пояс, но рассчитывает очень быстро вернуть его. Девушка проведёт реванш с Алексой Грассо, которой и уступила в предыдущем поединке. Мексиканка совершила грандиозный апсет, когда поймала Шевченко на удушающий и довела дело до победы. Теперь разъярëнная Валентина выйдет в клетку, чтобы доказать, что то поражение было лишь досадной случайностью.