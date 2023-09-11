На турнире также пройдёт очередной бой Анастасии Яньковой.

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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минеев вернулся и получил бой с экс-чемпионом Bellator! LIVE

15 сентября в Элисте состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок популярного российского бойца ММА Владимира Минеева с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Рафаэлем Карвальо. Бой пройдёт по правилам кикбоксинга.

В соглавном событии турнира сойдутся Владислав Туйнов и представитель Китая Ли Ху. Также в этот вечер выступит Анастасия Янькова, соперницей которой станет Янь Юйсинь.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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