«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минеев вернулся и получил бой с экс-чемпионом Bellator! LIVE

15 сентября в Элисте состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок популярного российского бойца ММА Владимира Минеева с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Рафаэлем Карвальо. Бой пройдёт по правилам кикбоксинга.
В соглавном событии турнира сойдутся Владислав Туйнов и представитель Китая Ли Ху. Также в этот вечер выступит Анастасия Янькова, соперницей которой станет Янь Юйсинь.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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Где смотреть турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Главные бои ивента будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ». «Чемпионат» будет вести тестовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
Минеев готовится к поединку с Карвальо в Дагестане
Ещё в середине августа Владимир приехал в Дагестан, чтобы пройти сборы под руководством Расула Магомедалиева. Минеев и другие бойцы находятся на базе отдыха «Каскад», где проводят тренировки, на которых делают основной упор на функциональную подготовку.
Когда пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдёт 15 сентября в Элисте. Трансляция главных поединков вечера начнётся в 23:00 мск.
Рафаэль Карвальо прилетел в Россию за пять дней до боя
Бразильский боец серьёзно настроен на поединок с Владимиром Минеевым и даже заранее прибыл в Россию. К слову, последняя встреча Карвальо с российским бойцом в клетке завершилась плохо. На турнире Bellator 230 бразилец не справился с Вадимом Немковым, проиграв ему удушающим приёмом.
Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Минеев — Карвальо
Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо
Владислав Туйнов — Ли Ху
Анастасия Янькова — Янь Юйсинь
Денис Бурматов — Вадим Апсит
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