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Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо, где смотреть трансляцию, во сколько начало, полный кард турнира, онлайн-трансляция

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минеев вернулся и получил бой с экс-чемпионом Bellator! LIVE
Яхья Гасанов
Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо
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На турнире также пройдёт очередной бой Анастасии Яньковой.

15 сентября в Элисте состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок популярного российского бойца ММА Владимира Минеева с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Рафаэлем Карвальо. Бой пройдёт по правилам кикбоксинга.

В соглавном событии турнира сойдутся Владислав Туйнов и представитель Китая Ли Ху. Также в этот вечер выступит Анастасия Янькова, соперницей которой станет Янь Юйсинь.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Где смотреть турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Когда пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Минеев — Карвальо
Live Яхья Гасанов

Где смотреть турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Главные бои ивента будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ». «Чемпионат» будет вести тестовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

11:09 Яхья Гасанов

Минеев готовится к поединку с Карвальо в Дагестане

Ещё в середине августа Владимир приехал в Дагестан, чтобы пройти сборы под руководством Расула Магомедалиева. Минеев и другие бойцы находятся на базе отдыха «Каскад», где проводят тренировки, на которых делают основной упор на функциональную подготовку.

11:07 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдёт 15 сентября в Элисте. Трансляция главных поединков вечера начнётся в 23:00 мск.

11:05 Яхья Гасанов

Рафаэль Карвальо прилетел в Россию за пять дней до боя

Бразильский боец серьёзно настроен на поединок с Владимиром Минеевым и даже заранее прибыл в Россию. К слову, последняя встреча Карвальо с российским бойцом в клетке завершилась плохо. На турнире Bellator 230 бразилец не справился с Вадимом Немковым, проиграв ему удушающим приёмом.

11:02 Яхья Гасанов

Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Минеев — Карвальо

Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо

Владислав Туйнов — Ли Ху

Анастасия Янькова — Янь Юйсинь

Денис Бурматов — Вадим Апсит

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