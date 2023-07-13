На бой Минеев — Исмаилов со зрителей собирают 45 миллионов рублей! Это провальная затея

После громкого боя Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова в российских единоборствах возникла небольшая пауза. Нет, турниры идут своим чередом, но реально громкие поединки можно пересчитать по пальцам одной руки. Не в последнюю очередь это связано с отсутствием Владимира Минеева, который уже несколько месяцев находится в зоне СВО. Впрочем, Владимир не отказывается от спорта полностью — мы ещё увидим его в ринге или в октагоне. И, возможно, достаточно скоро.

Минееву готовят громкий поединок — с Магомедом Исмаиловым! Лысый Хищник находится на пике карьеры, активно побеждает в боксе и зарабатывает громадные деньги. Вот только у Маги осталась незавершённая история с Минеевым, которого он так и не смог победить по правилам ММА. Теперь известный промоутер Камил Гаджиев хочет организовать третий бой Исмаилова с Минеевым! Увы, денег на него нет. И Камил предложил смелое решение.

«Мы часто слышим от зрителей — классно было бы посмотреть этот бой. А от бойца слышим — все зрители хотят видеть мой бой! Говорят, что хотят, или хотят на самом деле и в своём желании готовы пойти на определённые, пусть и небольшие, шаги? Опыт организатора — умение не ввязываться опрометчиво в событие, которое может оказаться экономически провальным.

Свой опыт я решил перевести в технологическую плоскость. В ближайшее время запустим платформу, на которой будут собираться зрительские депозиты на восьмираундовый бой по боксу между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

У нас будет 60 дней на то, чтобы собрать 45 млн! Если да — в декабре проводим один из крупнейших турниров в истории, украшенный ещё и классным пресс-туром по стране. Если не соберём 45 млн — значит, на самом деле это противостояние не так уж и интересно. Тогда возвращаем депозиты и думаем о новых больших вызовах!» — написал Гаджиев в соцсетях.

Мысль собирать деньги на бой со зрителей, конечно, интересная. Краудфандинг — невероятно популярная тема во всём мире, но, кажется, в данном случае этот подход обречён на провал. Для начала — поединок Исмаилова и Минеева по правилам бокса, а не ММА — не самая захватывающая вывеска. Однако и более громкий бой попросту не имеет шансов собрать такую большую сумму от зрителей. В нашей стране не принято платить за подобное.

Да и за границей подобный ход вряд ли бы оценили. Да, там охотно покупают трансляции, но финансы на организацию боя должны находить бойцовские лиги или промоутеры. А так получается, что зритель организует поединок за свои деньги, а на нём ещё и кто-то заработает — рекламу и билеты на турнир ведь никто не отменял. Многие могут посчитать, что их попросту обманули. Но креативность Гаджиева не может не радовать. Нашему спорту нужен свежий взгляд.