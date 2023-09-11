UFC Fight Night 227: Шевченко обещает уничтожить Грассо и вернуть чемпионский титул. LIVE

В ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. Главным событием вечера станет титульный поединок в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.

Ранее девушки уже встречались в октагоне на UFC 285. Там Грассо выиграла удушающим в четвёртом раунде и стала новой обладательницей титула.

На данном турнире также выступит российский боец Роман Копылов, соперником которого станет Джош Фремд.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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