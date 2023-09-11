UFC Fight Night 227: Шевченко обещает уничтожить Грассо и вернуть чемпионский титул. LIVE

В ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. Главным событием вечера станет титульный поединок в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.
Ранее девушки уже встречались в октагоне на UFC 285. Там Грассо выиграла удушающим в четвёртом раунде и стала новой обладательницей титула.
На данном турнире также выступит российский боец Роман Копылов, соперником которого станет Джош Фремд.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки над стрелкой.
Грассо уверена в своей победе — либо сабмишен, либо нокаут
«Каждый бой уникален. У тебя всегда есть план в голове, и ты никогда не знаешь, чем тебе ответит соперник, но я могу сказать, что собираюсь победить в этом бою. Я пробила её в первом раунде [в прошлом поединке], я была очень близка к нокауту, но этого не произошло. Я была очень близка, так что ничего не изменится. Собираюсь победить вне зависимости от того, как будет развиваться бой. Сделаю так, чтобы она сдалась, или отправлю её в нокаут.
Это очень-очень интересно и захватывающе для меня, потому что как поклонник и аналитик ММА я хотела бы знать, какой будет её стратегия. Она теперь претендент, что очень отличает её от того, чем она занималась в предыдущие годы. Конечно, она должна идти за титулом, потому что, когда она была чемпионкой, она просто ждала. Этот бой будет грандиозным, и я очень взволнована. Я люблю драться, и это очень много значит для меня», — приводит слова Грассо Yahoo Sports.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 227
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 227 с главным боем Алекса Грассо – Валентина Шевченко можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Экс-чемпионка UFC Намаюнас сделала прогноз на бой Грассо — Шевченко
«Я считаю, что Валентина величайшая женщина-боец. Я уверена, что она вернёт свой чемпионский пояс. При этом не стоит сбрасывать Алексу со счетов. Думаю, что она действительно была сильнее в прошлом бою, но я думаю, что Валентина, скорее всего, снова станет чемпионкой», — приводит слова Намаюнас MMA News.
Когда состоится турнир UFC Fight Night 227 с главным боем Грассо — Шевченко
Турнир UFC Fight Night 227 состоится в ночь с 16 на 17 сентября на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Предварительный кард начнётся в 2:00 мск, бои основного карда — в 5:00 мск.
Шевченко рассказала о настрое на титульный реванш
«Смешанные единоборства — это совершенный бойцовский стиль. И я, и она — разносторонние бойцы ММА. Я должна сосредоточиться на всём с точки зрения побед и поражений, насколько это возможно. Я не могу сосредоточиться на чём-то одном, потому что в бою что-то может измениться, а я окажусь к этому не готова. Боец, который дерётся на высоком уровне, должен работать над всеми аспектами.
Я выхожу на бой за победой. Я выхожу на него, чтобы уничтожить своего противника. Я пошла на бой не для того, чтобы веселиться. Я выхожу, чтобы взять то, что принадлежит мне и чтобы показать не лучшую версию себя, а величайшую», — сказала Шевченко в интервью Low Kick MMA.
Полный кард турнира UFC Fight Night 227
Главный кард:
Алекса Грассо — Валентина Шевченко
Кевин Холланд — Джек Делла Маддалена
Рауль Росас — Терренс Митчелл
Даниэль Зеллхубер — Кристос Гиагос
Фернандо Падилья — Кайл Нельсон
Предварительный кард:
Лупита Годинес — Элис Рид
Роман Копылов — Джош Фремд
Эдгар Чайрез — Даниэль Ласерда
Трейси Кортес — Жасмин Ясудавичус
Алекс Рейес — Чарли Кэмпбелл
Жозефин Кнутссон — Марник Манн
- 11 сентября 2023
-
17:22
-
16:26
-
15:41
-
14:34
-
13:12
-
12:37
-
11:39
-
10:21
-
09:47
-
00:52
-
00:44
-
00:08
- 10 сентября 2023
-
23:52
-
23:11
-
22:17
-
22:08
-
22:00
-
20:59
-
20:54
-
19:41
-
19:32
-
18:24
-
18:11
-
17:33
-
17:23
-
16:43
-
16:04
-
13:49
-
12:50
-
11:59
-
10:54
-
10:18
-
10:00
-
09:36
-
09:30