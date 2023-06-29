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UFC: Валентина Шевченко – Алекса Грассо, реванш, результат первого боя, кто фаворит, титульный поединок

Незамедлительный реванш или конец величию? Шевченко поставила карьеру на кон
Сергей Сорокин
UFC: Валентина Шевченко – Алекса Грассо
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Яркая мексиканка может отправить Пулю на пенсию.

В ночь с 4 на 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе прервалась затяжная победная серия Валентины Шевченко. Пуля сенсационно проиграла мексиканке Алексе Грассо. Более того, поражение получилось досрочным, что ещё сильнее ударило по самолюбию экс-чемпионки, потерявшей пояс. Но Шевченко решила не ждать долго и потребовала незамедлительного реванша. Организация с удовольствием пошла навстречу и уже назначила дату нового поединка.

Реванш Шевченко и Грассо состоится в ночь с 16 на 17 сентября на турнире UFC Fight Night. Примечательно, что в качестве места проведения вновь был выбран Лас-Вегас. А ведь он уже дважды становился для Пули роковым. В марте 2016 года Валентина проиграла там Аманде Нуньес единогласным решением судей. А спустя семь лет апсет над Шевченко совершила Грассо. Теперь пришло время попытаться снять с Вегаса это проклятие.

Вспоминаем подробности первого поединка Шевченко и Грассо:
Шок, фантастика и сказка. Валя Шевченко сдалась в бою с хрупкой мексиканкой
Шок, фантастика и сказка. Валя Шевченко сдалась в бою с хрупкой мексиканкой

Шевченко перед поражением от Грассо шла на серии из девяти побед. Более того, Пуля семь раз защитила свой пояс чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе. Ещё до начала боя многие успели записать в актив Валентины ещё одну викторию. Она была абсолютным фаворитом. Но потерпела болезненное поражение. В лучшем промоушене на планете девушка никому не уступала досрочно. Поэтому нет никаких сомнений, что к реваншу Шевченко готовится на максимуме своих возможностей.

Грассо начинала свой путь в UFC со статистикой 2-3. Но затем смогла полностью перезагрузиться. Сначала Алекса последовательно разобралась с Джи Йон Ким, Мэйси Барбер, Джоанной Вуд и Вивиан Араужо. А затем последовала та самая победа над Валентиной Шевченко. Стоит отметить, что мексиканка выступает в лучшем промоушене на планете ярко. Она дважды получала бонусы от UFC, а теперь ещё и стала чемпионкой. Вторая подряд победа над Шевченко может окончательно подтвердить, что пояс оказался на плече Грассо абсолютно заслуженно.

После боя Пуля выдвинула ряд претензий:
«Меня остановил рефери». Шевченко нашла виноватого в своём поражении?
«Меня остановил рефери». Шевченко нашла виноватого в своём поражении?

Шевченко продемонстрировала свой характер, когда потребовала незамедлительный реванш. Но она автоматически поставила на кон всю свою карьеру. Если Пуля проиграет, она вряд ли в ближайшее время получит ещё один титульный шанс. Валентина могла взять паузу, разбить кого-то из претенденток, а затем вновь подраться с Грассо. Однако Шевченко не готова ждать. Победа быстро вернёт её на вершину. А поражение поставит вопрос о возможной пенсии.

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