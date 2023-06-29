Незамедлительный реванш или конец величию? Шевченко поставила карьеру на кон

В ночь с 4 на 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе прервалась затяжная победная серия Валентины Шевченко. Пуля сенсационно проиграла мексиканке Алексе Грассо. Более того, поражение получилось досрочным, что ещё сильнее ударило по самолюбию экс-чемпионки, потерявшей пояс. Но Шевченко решила не ждать долго и потребовала незамедлительного реванша. Организация с удовольствием пошла навстречу и уже назначила дату нового поединка.

Реванш Шевченко и Грассо состоится в ночь с 16 на 17 сентября на турнире UFC Fight Night. Примечательно, что в качестве места проведения вновь был выбран Лас-Вегас. А ведь он уже дважды становился для Пули роковым. В марте 2016 года Валентина проиграла там Аманде Нуньес единогласным решением судей. А спустя семь лет апсет над Шевченко совершила Грассо. Теперь пришло время попытаться снять с Вегаса это проклятие.

Шевченко перед поражением от Грассо шла на серии из девяти побед. Более того, Пуля семь раз защитила свой пояс чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе. Ещё до начала боя многие успели записать в актив Валентины ещё одну викторию. Она была абсолютным фаворитом. Но потерпела болезненное поражение. В лучшем промоушене на планете девушка никому не уступала досрочно. Поэтому нет никаких сомнений, что к реваншу Шевченко готовится на максимуме своих возможностей.

Грассо начинала свой путь в UFC со статистикой 2-3. Но затем смогла полностью перезагрузиться. Сначала Алекса последовательно разобралась с Джи Йон Ким, Мэйси Барбер, Джоанной Вуд и Вивиан Араужо. А затем последовала та самая победа над Валентиной Шевченко. Стоит отметить, что мексиканка выступает в лучшем промоушене на планете ярко. Она дважды получала бонусы от UFC, а теперь ещё и стала чемпионкой. Вторая подряд победа над Шевченко может окончательно подтвердить, что пояс оказался на плече Грассо абсолютно заслуженно.

Шевченко продемонстрировала свой характер, когда потребовала незамедлительный реванш. Но она автоматически поставила на кон всю свою карьеру. Если Пуля проиграет, она вряд ли в ближайшее время получит ещё один титульный шанс. Валентина могла взять паузу, разбить кого-то из претенденток, а затем вновь подраться с Грассо. Однако Шевченко не готова ждать. Победа быстро вернёт её на вершину. А поражение поставит вопрос о возможной пенсии.