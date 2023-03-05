Расплата за спесь. Вале Шевченко нужно пройти очищение поражением

Главной сенсацией UFC 285 стало поражение Валентины Шевченко. Легендарная чемпионка, владеющая женским рекордом UFC по количеству успешных защит титула, оступилась! Защищая свой пояс восьмой раз подряд, Пуля проиграла Алексе Грассо. Мексиканская красавица не показывала в октагоне ничего уникального, но ждала своего шанса. Стоило Шевченко допустить ошибку в четвёртом раунде, и Грассо сразу накинула на неё удушающий приём. Пуля немного потерпела и всё-таки сдалась. В женском наилегчайшем весе новая чемпионка!

Если говорить откровенно, всё к этому шло. Сегодня Валентина вовсе не выглядела такой угрожающей, как мы привыкли видеть раньше: уступала Грассо в стойке, невовремя выкидывала хай-кики и с трудом подбирала дистанцию. Такие же симптомы мы видели в поединке Пули с Тайлой Сантос, но тогда наша девушка всё-таки вырвала победу раздельным решением судей. А вот Грассо не простила Валентине ошибку. Обидно, учитывая, что на момент остановки Шевченко лидировала на отметках двух судей из трёх.

Тем не менее серьёзно огорчаться не стоит. Как нам кажется, поражение от Грассо окажется максимально полезным для Пули. Она слишком долго доминировала, устанавливая рекорд за рекордом — тут поневоле поверишь в собственную исключительность. Вдобавок Шевченко начала слишком пренебрежительно отзываться о соперницах, что тоже говорит о росте самомнения: например, Валентина жёстко сравнила Эрин Блэнчфилд с «лающим щенком, поднявшим ушки».

Поражение в чемпионском поединке собьёт с Пули лишнюю спесь. Шевченко сразу потребовала реванша, что видится хорошим знаком: она уверена в себе и морально готова побеждать Грассо. Неудача лишь подстегнёт Валентину на тренировках и даст ей новую мотивацию: её поджидает не просто очередная защита титула, ведь Пуля теперь не чемпионка. Шевченко выступит в непривычной роли претендентки — и разорвёт Грассо, которая хороша, но и близко не дотягивает до уровня пиковой Валентины.

Будем надеяться, что Шевченко повторит путь своей извечной соперницы Аманды Нуньес. Та в 2021-м тоже потерпела сенсационное поражение от Джулианны Пеньи, проиграв сабмишеном во втором раунде тотальному аутсайдеру. Но бразильянка сменила тренерский штаб, нашла новую мотивацию и вернулась за своим поясом. Пенье можно было только посочувствовать — её беспощадно лупили все пять раундов. Хочется, чтобы Шевченко вернула свой пояс ещё эффектнее, нежели Аманда.