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UFC 285: Валентина Шевченко – Алекса Грассо, кто выиграл, победитель боя, результат поединка

Шок, фантастика и сказка. Валя Шевченко сдалась в бою с хрупкой мексиканкой
Сергей Сорокин
Валентина Шевченко – Алекса Грассо
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Пулю впервые досрочно финишировали в UFC. Такого не удавалось даже Нуньес!

В ночь с 4 на 5 марта на «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас (Невада, США) проходит грандиозный турнир UFC 285. В главном бою вечера состоится возвращение легендарного Джона Джонса. Американец дебютирует в тяжёлом весе, причём сразу в титульном поединке с Сирилем Ганом. Но и до этого фанатам не дают заскучать фантастические противостояния. В соглавном бою красавица Валентина Шевченко проводила очередную защиту титула чемпионки организации в наилегчайшем весе. Её поединок с Грассо совершенно точно войдёт в историю UFC.

Шевченко за всю карьеру в организации проиграла лишь дважды – оба раза не смогла совладать с Амандой Нуньес. Но последняя неудача случилась далёкой осенью 2017 года. С тех пор Пуля одержала девять побед подряд. После перехода в наилегчайший вес Валентина поймала свою волну и переписывает историю UFC. Она уже провела семь удачных защит пояса, чего раньше не удавалось никому. В последнем своём поединке Шевченко одолела бразильянку Тайлу Сантос. Правда, победа далась огромным трудом – раздельное решение судей было на стороне Пули.

Грассо выступает в организации с 2017 года. Свой контракт она смогла заполучить на шоу The Ultimate Fighter. Да-да, на том самом, где сейчас отжигает Конор Макгрегор. На старте карьеры в UFC мексиканка чередовала победы и поражения, шла с рекордом 2-3. Но переход в наилегчайший вес также стал для неё переломным. Алекса выдала серию из четырёх побед подряд. Единогласными решениями она забрала поединки с Ким Джи Йон, Мэйси Барбер и Вивиани Араужу. А Джоанну Вуд получилось задушить. Поэтому дерзкая претендентка рассчитывала отдать все силы ради пояса.

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По выходу в октагон было заметно, насколько сильно волнуется Грассо. А вот Шевченко выглядела хладнокровно, буквально источала уверенность. И с первых же секунд боя началась настоящая жара!

Валентина моментально начала накидывать пристрелочные удары, присматривалась к сопернице. Алекса, на удивление, не стала закрываться, попыталась отвечать собственными выпадами. Пуле это не понравилось, она тут же перешла на повышенные скорости. В одном из моментов соперницы обменялись убойными лоу-киками. Не прочувствовать их было невозможно! Начало смущать то, что Грассо поймала кураж и стала попадать раз за разом. Смелая мексиканка постоянно меняла стойку, затрудняла Пуле жизнь и даже оформила тейкдаун. Такого развития событий не ожидал никто.

Во втором раунде Шевченко решила не рисковать и бросилась в борьбу. Получилось сходу провести тейкдаун и приземлить соперницу на канвас. Валентина забрала боковой контроль и начала с мощью удава стягивать путы вокруг Грассо. Мексиканка пыталась сделать хоть что-то, но была буквально вжата в настил. А в одном из моментов Алекса всё-таки вылезла из захвата и даже встала на ноги. Она настолько почувствовала уверенность, что бросилась в атаку, но наткнулась на ещё один тейкдаун. Второй раунд завершился с контролем от Валентины.

Валентина Шевченко пропускает удар от Алексы Грассо

Валентина Шевченко пропускает удар от Алексы Грассо

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В третьем раунде Грассо с первых же секунд ушла в низкую стойку и будто ждала очередной попытки уйти в борьбу. Но вместо этого соперницы разменялись очень опасными комбинациями в стойке. А затем Пуля снова сделала тейкдаун. Было заметно, что чемпионка проработала все варианты, запасной план у неё совершенно точно имелся. А дальше начались классические «обнимашки», в которых акцентированные удары стали делом редким. А затем случился очень спорный эпизод. После сигнала судьи Шевченко нанесла удар и чуть не лишилась балла. Пуля очень вовремя принесла извинения. После этого Валентина чуть не дала мексиканке возможность провести гильотину, но спасло завершение пятиминутки.

В четвёртом раунде всё шло по привычному сценарию. Грассо искала свои шансы в стойке, Шевченко – ждала возможность уйти в борьбу. На экваторе пятиминутки Алекса чуть не пропустила опаснейшее колено. Но при этом статистика по акцентированным ударам указывала на равенство. А затем Пуля допустила роковую ошибку…

UFC 2023. UFC 285, Лас-Вегас, США
Валентина Шевченко - Алекса Грассо (W)
05 марта 2023, воскресенье. 07:40 МСК
Алекса Грассо
Окончено
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Валентина Шевченко

Грассо нашла возможность и коршуном влетела за спину Шевченко. Она намертво сцепила руки вокруг шеи соперницы и начала душить чемпионку. Валентина терпела изо всех сил, но всё-таки была вынуждена «постучать». Случился невероятный апсет!

Пуля шла на восьмую защиту, которая стала для неё фатальной. А Грассо абсолютно заслужила эту победу. Она взяла титул смелостью и мощью. Теперь Валентине нужно провести работу над ошибками и хорошенько подготовиться к реваншу. Есть уверенность, что организация не откажет Пуле в возможности поквитаться с мексиканкой за поражение.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Валентина Шевченко •••

Заглавное фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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