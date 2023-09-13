«Покажу, что русский воин — самый сильный». Большой Папа едет покорять лигу Даны Уайта

Лига по пощёчинам Power Slap – детище президента UFC Даны Уайта. Она очень ярко выстрелила, но затем начала терять популярность. Теперь же внимание фанатов из России к промоушену вновь вспыхнуло. Наш соотечественник Денис Вильданов подписал контракт и отправляется покорять Америку.

Большой Папа, а именно такое говорящее прозвище носит 190-килограммовый россиянин, уже заключил соглашение с лигой на 2,5 года. Видимо, Дана Уайт очень сильно рассчитывает на колоритного челябинца. Он сразу предложил великану долгосрочный контракт, а также готов быстро дать возможность дебютировать в промоушене.

О предстоящем поединке Вильданова рассказал его менеджер – Виталий Тарасов в разговоре с «Матч ТВ»: «Организация оплачивает перелет, проживание, обеспечивает трëхразовым питанием. Его первое выступление планируется на конец года. Сейчас мы активно ведем работу по получению американской визы.

Владимир связался с представителями промоушена, вёл долгий диалог порядка трех месяцев, и в итоге мы совместно провели переговоры в формате видеоконференции. Нам сразу сказали, что планируется не просто турнир по пощечинам, а реалити, где бойцы будут жить и находиться в замкнутом пространстве, наподобие TUF (шоу в UFC). Было много вопросов о ценностях Дениса, как он себя чувствует в коллективе и что сможет привнести в проект. В конце звонка мы договорились об условиях выступления Вильданова в рамках реалити‑шоу промоушена Power Slap».

Денис Вильданов Фото: Из личного архива Дениса Вильданова

Стоит отметить, что Вильданов – универсальный боец. Наибольшей известности он добился именно в лигах по пощёчинам, где лупил всех соперников. Но и в поп-MMA великан не затерялся. На данный момент рекорд Дениса – 4-2-4.

Денис Вильданов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сам Вильданов с воодушевлением ждёт первого боя в организации. А главное, он решительно настроен на то, чтобы стать настоящей суперзвездой, представляющей свою страну.

Денис Вильданов российский боец лиги Power Slap «Да, я буду ставить во главу угла тот факт, что я из России, что я представляю Россию, что я её сын и что я должен показать, что русский воин самый сильный. Это именно противостояние Запада и Востока».



Приятно, что Дана не собирается отказываться от своих принципов. Россияне продолжают активно выступать в UFC, получают титульные поединки и чувствуют себя комфортно. Теперь своя звезда из нашей страны появится и в лиге Power Slap. Остаётся лишь ждать первого поединка русского богатыря в лиге Уайта.