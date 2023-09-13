Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Россиянин Денис Вильданов подписал контракт с Power Slap, Большой Папа, лига по пощёчинам, когда дебют

«Покажу, что русский воин — самый сильный». Большой Папа едет покорять лигу Даны Уайта
Сергей Сорокин
Большой Папа едет покорять лигу Даны Уайта
Аудио-версия:
Комментарии
190-килограммовый богатырь из Челябинска вошёл в историю Power Slap.

Лига по пощёчинам Power Slap – детище президента UFC Даны Уайта. Она очень ярко выстрелила, но затем начала терять популярность. Теперь же внимание фанатов из России к промоушену вновь вспыхнуло. Наш соотечественник Денис Вильданов подписал контракт и отправляется покорять Америку.

Лига Даны пережила момент огульной критики:
«Никто не просит вас смотреть». В США ненавидят Дану Уайта или его лигу пощёчин?
«Никто не просит вас смотреть». В США ненавидят Дану Уайта или его лигу пощёчин?

Большой Папа, а именно такое говорящее прозвище носит 190-килограммовый россиянин, уже заключил соглашение с лигой на 2,5 года. Видимо, Дана Уайт очень сильно рассчитывает на колоритного челябинца. Он сразу предложил великану долгосрочный контракт, а также готов быстро дать возможность дебютировать в промоушене.

О предстоящем поединке Вильданова рассказал его менеджер – Виталий Тарасов в разговоре с «Матч ТВ»: «Организация оплачивает перелет, проживание, обеспечивает трëхразовым питанием. Его первое выступление планируется на конец года. Сейчас мы активно ведем работу по получению американской визы.

Владимир связался с представителями промоушена, вёл долгий диалог порядка трех месяцев, и в итоге мы совместно провели переговоры в формате видеоконференции. Нам сразу сказали, что планируется не просто турнир по пощечинам, а реалити, где бойцы будут жить и находиться в замкнутом пространстве, наподобие TUF (шоу в UFC). Было много вопросов о ценностях Дениса, как он себя чувствует в коллективе и что сможет привнести в проект. В конце звонка мы договорились об условиях выступления Вильданова в рамках реалити‑шоу промоушена Power Slap».

Денис Вильданов

Денис Вильданов

Фото: Из личного архива Дениса Вильданова

Стоит отметить, что Вильданов – универсальный боец. Наибольшей известности он добился именно в лигах по пощёчинам, где лупил всех соперников. Но и в поп-MMA великан не затерялся. На данный момент рекорд Дениса – 4-2-4.

Денис Вильданов

Денис Вильданов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сам Вильданов с воодушевлением ждёт первого боя в организации. А главное, он решительно настроен на то, чтобы стать настоящей суперзвездой, представляющей свою страну.

Денис Вильданов
Денис Вильданов
российский боец лиги Power Slap

«Да, я буду ставить во главу угла тот факт, что я из России, что я представляю Россию, что я её сын и что я должен показать, что русский воин самый сильный. Это именно противостояние Запада и Востока».

Лига по пощёчинам – опасное занятие:
Последний шанс для отморозков спасти здоровье. Чем занимается ловец голов?
Последний шанс для отморозков спасти здоровье. Чем занимается ловец голов?

Приятно, что Дана не собирается отказываться от своих принципов. Россияне продолжают активно выступать в UFC, получают титульные поединки и чувствуют себя комфортно. Теперь своя звезда из нашей страны появится и в лиге Power Slap. Остаётся лишь ждать первого поединка русского богатыря в лиге Уайта.

8
1
4
1
3
0
Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC UFC Дана Уайт •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android