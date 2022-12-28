Последний шанс для отморозков спасти здоровье. Чем занимается ловец голов?

Спортивный мир продолжает поражать ещё сильнее! Совсем недавно некоторые новые виды казались трэшовыми, а где-то даже и переходили и через грань дозволенного. А теперь они выходят на качественно новый уровень, заручаются поддержкой от сильных покровителей. Стремительно набирают популярность соревнования по пощёчинам.

Мощные дядьки выходят к столу и ожесточённо лупят друг друга по очереди. Иногда до потери сознания. А в некоторых турнирах принимают участие даже девушки. И теперь такому занятию решил респектнуть сам президент UFC. Дана Уайт открыл собственную лигу, которая моментально обрастает различными подробностями. И он с ходу решил стать новатором, поскольку придумывает даже новые профессии.

Ловец голов — именно так называется работа, которую заполучил Форрест Гриффин. Член Зала славы UFC и вице-президент по развитию спортсменов быстро нашёл себе занятие в лиге дядюшки Даны. Он будет спасать бойцов, которые после оглушительных ударов по щекам будут улетать в нокауты. Опыт других промоушенов показал, что такие поединки часто завершались настоящими трагедиями не от самих атак, а от их последствий. Поэтому Гриффин попытается всё исправить.

Сам Гриффин очень увлечённо рассказывает о своём новом занятии. Он чувствует доверие со стороны Уайта и попытается его оправдать. В недавнем интервью Форрест рассказал об опасностях, которые могут ждать бойцов: «Это двойной удар. Вы получили первую травму, и, когда ваша голова падает на землю, бах-бах, оба полушария вашего мозга фактически отскакивают от черепа. Мы хотим предотвратить это оставить только первый удар. Мы сделаем всё, чтобы только он мог повлиять на исход поединка».

Пока Гриффин был бойцом, он часто отправлял своих соперников в нокауты. Но, видимо, именно это и заставило его серьёзно переосмыслить всё. После ухода на пенсию он посвятил свою жизнь здоровью, безопасности и развитию спортсменов UFC. А теперь Форрест будет спасать отморозков из лиги пощёчин. Такое отношение действительно достойно уважения. Гриффин всерьёз взялся за дело, он намерен обучать других представителей новой профессии, готов привлекать людей, которым также хочется обезопасить представителей лиги от серьёзнейших травм.

Дядюшка Дана пустился в очередную авантюру. Но он давно приучил всех, что в мире смешанных единоборств способен раскрутить до невероятной популярности всё что угодно. Словно Мидас, он превращает всё в золотые слитки, делает миллионы из воздуха. Вот и теперь новая лига только появилась, но уже вызвала серьёзный ажиотаж, а тизер стал вирусным и собрал огромное количество просмотров. А на одном из роликов уже можно увидеть Гриффина в действии.

Первое событие в лиге Power Slap запланировано на 11 января. Именно в этот день весь мир увидит очередное детище Даны Уайта. А в перспективе организация может достичь невероятных масштабов. Уже сейчас желание подраться под её знамёнами проявили Нейт Диаз и Конор Макгрегор. И это лишь первые подопечные Уайта, которые открыто заявили об этом. Для многих бывших бойцов UFC лига станет прекрасной возможностью заработать себе ещё больше денег на безбедную старость. А Дана примет их с распростёртыми объятиями.