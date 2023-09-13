«Ты не должен оскорбляться». Почему бойцы поп-ММА наехали на Даню Милохина. Видео

В информационное пространство смешанных единоборств неожиданно ворвался популярный блогер Даня Милохин. Он спокойно с другом разъезжал на самокате, когда встретил двух бойцов поп-ММА — Кантемира Афаунова и Байрама Кахруманова.

Байрам снимал Милохина на видео и начал задавать слегка провокационные вопросы относительно внешнего вида и образа собеседника, а также назвал тиктокера «нефором». Субкультурное выражение, которое нередко употребляется в кавказских регионах, не понравилось Милохину, и он об этом высказался. В ответ Дане подробно объяснили, что на «нефора» обижаться не надо, потому что слово всего лишь обозначает человека, который выделяется из общей массы. Ситуация в итоге разрешилась мирно, во всяком случае представители поп-ММА решили больше не докучать блогерам.

Забавно, что после данного инцидента появилась информация о том, что Милохин покинул Россию. Но дело не только в том, что бойцы уделили ему такое пристальное внимание на улице, а ещё и в возможности попасть в армию. Сообщается, что сейчас тиктокер в Дубае.

К слову, это далеко не первое пересечение Дани с поп-ММА. Однажды ему самому довелось выступить в клетке. В период расцвета данного направления единоборств к поединкам активно привлекали звёзд из других сфер культуры, в том числе и молодых блогеров.

Милохин сошёлся в поединке с другим тиктокером Артуром Бабичем. Бой прошёл по боксёрским правилам, но в огромных перчатках. В таком формате Даня сумел добиться победы единогласным решением судей. После этого он ещё вызывал на бой Рому Жёлудя, но в итоге больше Милохин в клетку не выходил и сохраняет чистый рекорд в поп-ММА — 1-0.

А ещё год назад боец смешанных единоборств, бывший чемпион М-1 Максим Дивнич уже посмеивался над внешним видом популярного тиктокера: «Вот и новоиспечённый гражданин Казахстана Даня Милохин. Свой российский паспорт он выкинул. Сочувствую казахам».

Бойцы, которые объяснили Милохину, почему он «нефор», на двоих собрали рекорд 2-1. Кантемир Афаунов из Нальчика выиграл два боя из двух. На видео его почти не слышно, он лишь робко попытался увести друга от блогеров. Байрам Кахруманов, который, собственно, и проводил ликбез для Дани, пока в своей карьере отмечался лишь попытками устроить драку с Фаридом Ядуллаевым на шоу Hype Reality. Его бойцовский рекорд 0-1.

После встречи с Милохиным, возможно, 1-1.