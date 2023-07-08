Депутаты, карлики, Беркова. Рейтинг самых нелепых боёв российского поп-ММА

Бои поп-ММА давно прочно обосновались в России, и здесь их раскручивают активнее всего. При любом намёке на публичный конфликт спорщикам предлагают выяснить отношения в клетке или на ринге. Поп-ММА — относительно молодая отрасль смешанных единоборств, но свою аудиторию уже завоевала. Мы постарались собрать десять откровенно фриковых поединков в поп-ММА, а вам предстоит выбрать самый нелепый из них. Если кого-то упустили, пишите в комментариях.

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