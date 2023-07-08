Депутаты, карлики, Беркова. Рейтинг самых нелепых боёв российского поп-ММА

Бои поп-ММА давно прочно обосновались в России, и здесь их раскручивают активнее всего. При любом намёке на публичный конфликт спорщикам предлагают выяснить отношения в клетке или на ринге. Поп-ММА — относительно молодая отрасль смешанных единоборств, но свою аудиторию уже завоевала. Мы постарались собрать десять откровенно фриковых поединков в поп-ММА, а вам предстоит выбрать самый нелепый из них. Если кого-то упустили, пишите в комментариях.
Ниже функционал «Рейтинги». Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
Елена Беркова — Николай Должанский
Актриса Елена Беркова уже давно фигурирует в новостях, связанных с фрик-боями и поп-ММА. За её плечами бесчисленные вызовы самым разным звёздам — от Филиппа Киркорова и Анастасии Волочковой до Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. В мае нынешнего года Беркова уверенно разбила экс-участника «Дома-2» Николая Должанского в главном событии одного из турниров Epic Fighting Championship. Фрик стойко принимал весь урон, который наносила ему Беркова. Звезда фильмов для взрослых выбрасывала самые разнообразные комбинации, и во втором раунде судья остановил избиение. Ну а Елена после доминирующей победы объявила себя королевой поп-ММА.
Никита Джигурда — Виталий Милонов
Никита Джигурда — один из самых известных и активных представителей поп-ММА. Он дрался и с Отаром Кушанашвили, и с Александром Шпаком, но, пожалуй, самым известным соперником шоумена был Виталий Милонов. Депутат признавался, что вообще впервые надел перчатки и вышел в октагон. Регламент утвердили прямо в день боя — три раунда по минуте и никаких ударов в голову. Джигурде это не помешало дважды отправить депутата в нокдаун. Милонов дожил до конца боя, но проиграл единогласным решением судей.
Юлия Мишко — Спартак с внуком
Бои «два на два» и межгендерные поединки тоже нормальное явление для поп-ММА. Один из самых ярких поединков прошёл между звездой шоу «Пацанки» Юлией Мишко с 74-летним пенсионером, которого представили как Спартака, и его 18-летним внуком Бобом. Спартак в свои 74 года показал хорошую физическую форму и предстал перед зрителями покрытым различными рисунками с головы до ног. Мишко ничего не смутило: 130-килограммовая девушка обстреливала соперников тяжёлыми ударами и не позволяла к себе приближаться. Однако у Спартака хватило выносливости атаковать все три раунда, чего не скажешь о его внуке, который на протяжении боя прятался за спиной деда. В итоге судьи не смогли определиться с победителем поединка — ничья.
Маджит Курд — Иван Савинов
В России есть проект Punch Box, который однажды решил переплюнуть вообще всех и устроил поединок двух карликов в главном событии турнира. Маджит Сулейманов, по прозвищу Курд, встречался с Иваном Савиновым. Габариты бойцов составляли примерно 130 сантиметров роста при 40–43 килограммах веса. Ещё одна важная деталь — поединок прошёл… в телефонной будке. Формат не предполагал вообще ничего, кроме рубки, так что зрители увидели только беспощадные размены карликов. Курд оказался более подготовленным и все три раунда был лучше соперника, за счёт чего уверенно забрал победу.
Олег Монгол — Кирилл Руки-базуки
Олег Перехожев, которого все знают как Монгола, и Кирилл Терёшин по прозвищу Руки-базуки бились по правилам ММА целых два раза. Первый бой состоялся в 2019 году, и тогда Монгол, несмотря на то что побывал в нокдауне, выиграл. Блогер заставил соперника сдаться, надавив ему локтем на горло. Спустя два года состоялся «долгожданный» реванш, но Перехожев снова оказался сильнее. На этот раз Олег уже полностью доминировал в бою и во втором раунде провёл болевой приём, одержав вторую победу.
Алексей Панин* — Никита Пресняков
Известный актёр Алексей Панин* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») обычно «прославляется» разными нелепыми скандалами, но однажды он привлёк к себе внимание поединком с музыкантом и артистом, внуком Аллы Пугачёвой Никитой Пресняковым. Бой прошёл по правилам бокса в рамках турнира промоушена «Наше Дело». Инициатором выступил Панин, вызвавший Преснякова после того, как тот обвинил его в грязном пиаре. Уже во втором раунде Пресняков мощным ударом отправил Панина на канвас, и актёр не смог продолжить поединок. После Алексей признавался, что хочет поскорее забыть о проекте «Наше Дело».
Вячеслав Дацик — Артём Тарасов
В 2019 году Вячеслав Дацик и блогер Артём Тарасов фактически стояли у истоков запуска поп-ММА в России и как минимум были одними из тех, кто привлёк повышенное внимание к данному жанру. Тот поединок окрестили самым фриковым шоу года. Дацик тогда только вышел из тюрьмы, разница в весе между ним и Тарасовым составляла примерно 75 килограммов, то есть Вячеслав буквально был в два раза больше соперника. Бой был остановлен за пару минут до финального гонга, и победу сенсационно отдали Тарасову ввиду многочисленных нарушений правил со стороны Дацика. Сам Вячеслав очень расстроился и отборным матом прокомментировал своё поражение.
Олег Майами — Георгий Тигиев
Певец Олег Майами и бывший футболист московского «Спартака» Георгий Тигиев начали конфликтовать в медиафутболе и активно обменивались оскорблениями. Промоушен «Наше Дело» вовремя подсуетился и предоставил конфликтующим площадку для выяснения отношений. Впрочем, Тигиев и Майами готовы были подраться уже на пресс-конференции, не дожидаясь выхода в клетку. Партер бойцам запретили, и Майами неожиданно показал себя умелым ударником, доставив проблемы Тигиеву уже в первом раунде. Во втором раунде экс-футболист был получше, но в итоге выдохся, а Олег забрал победу единогласным решением судей за счёт лучшего кардио. Тигиева же пришлось забирать на скорой, так как он не мог восстановить дыхание.
Александр Головин — Кирилл Емельянов
Звёзды одного из самых популярных сериалов нулевых «Кадетство» тоже не обошли стороной поп-ММА. Актёр Александр Головин, которого телезрители знали как Максима Макарова, и Кирилл Емельянов, он же Алексей Сырников, решили попробовать себя в боях. Формальным поводом послужили старые обиды, якобы из-за которых Головин инициировал поединок. Бой вышел очень односторонним. Головин с первой секунды налетел на соперника, превосходящего его по габаритам, и не снижал темп ни на секунду. В итоге Емельянов оказался на канвасе и бой продолжать отказался.
Александр Емельяненко — Михаил Кокляев
Бой Емельяненко с чемпионом мира по силовому экстриму Михаилом Кокляевым был очень ожидаемым. Даже Конор Макгрегор одобрил такое развитие событий. Впрочем, конкурентным этот поединок назвать было сложно. Кокляев, конечно, бравировал тем, что усиленно работал над боксом, но в бою оказался совершенно беспомощен. Емельяненко дал сопернику поработать, но потом провёл несколько атак, которые Кокляев не пережил и рухнул ещё до конца первого раунда. «Извините, что так быстро», — резюмировал Александр после боя.
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