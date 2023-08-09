Как «украли» бонус UFC и почему в Дагестане — круто? Интервью с Романом Копыловым

Российский боец UFC Роман Копылов после неудачного старта в промоушене разогнался и выдал три победы нокаутом подряд. Поговорили с Романом о последнем поединке и о том, когда он планирует вернуться в октагон. Также Копылов рассказал о сборах в Дагестане, о своих целях в UFC, оценил предстоящие поединки Хамзата Чимаева и Ислама Махачева, а также предположил, кто из российских бойцов организации в будущем сможет взять пояс чемпиона.

— Во-первых, хотел бы поздравить с победой над Клаудио Рибейро. Могло ли это выступление быть ещё лучше, удивил ли соперник? В конце первого раунда он опасно атаковал, и было ощущение, что вы слегка потрясены.

— Ну вот это единственный такой неловкий момент, да. Это, наверное, из-за отсутствия тренера. Был бы в углу тренер, сказал бы: «Рома, не расслабляйся». Я в последнюю минуту чуть расслабился, и из-за этого получился такой сумбур. Не сказал бы, что прямо потрясло, но были неприятные секунды. А так, вроде нормально всё.

— Из-за этих секунд судьи отдали раунд Рибейро.

— Да, ну я так спрашивал у ребят, которые имеют отношение к боям и которые смотрели поединок. Не знаю, ну эти 20 секунд в конце были, а так все отдавали мне раунд. Я сам удивился, когда журналисты сказали, что судьи отдали раунд ему. Я подумал: «А как тогда нужно выигрывать?» Видимо, как в начале второго раунда. Нет, понимаю, если бы он там добивал меня и я был на грани, что гонг только спас. Но ни синяка, ничего. Да, чуть попятился назад, однако всё в сознании, всё было под контролем.

— Вы в итоге бонус не получили, хотя показалось, что хай-кик Гэтжи был похуже вашего. Не обидно?

— Да, предпочтение отдают главным боям. Не понимаю, почему бонус дали Бобби Грину, который дрался с Тони Фергюсоном. Обычный удушающий, три раунда возился с ветераном. Какой-то непонятный бой, и в итоге бонус отдали. Вот этот момент, конечно, непонятен. Ну ничего страшного, наше от нас не уйдёт. Так что в следующий раз.

— По поводу следующего раза. В феврале вы говорили, что планируете провести три боя до конца года. Два есть, планируете ещё раз подраться?

— Да, один бой нужно провести обязательно. Я должен был подраться 17 июня, но соперник травмировался. Не наша вина то есть. И перенесли на месяц. Так бы если подрался в июне, то спокойно успел бы ещё бой сделать. А сейчас хотелось бы вернуться в ноябре.

— На турнир в Абу-Даби не успеете?

— Я-то успею, просто там уже мест нет. Многие просят, все хотят выступить в Абу-Даби, уже всё забито.

— Нет никаких намёков по поводу нового соперника? Может, будет рейтинговый боец?

— Пока общаются, но нет информации, если честно.

— После предыдущего боя вы сказали, что подписали новый контракт с UFC. На сколько боёв?

— На четыре боя. Сейчас осталось ещё три, получается.

— Вы бросили вызов Стрикленду, и Джо Роган удивился, что вы выступаете в среднем весе. Когда вызывали Шона, не было мыслей, что он побеждает российских бойцов?

— Да, парни живут за границей (Нассурдин Имавов и Абусупьян Магомедов. — Прим. «Чемпионата»), но всё равно русскоговорящие, дагестанцы. Думал, что это такое, почему они не могут одолеть его? Такие парни серьёзные, я им отдавал предпочтение в боях со Стриклендом. Оказалось, видите как. Ну и мне интересно стало проверить свои силы. Тем более он больше в стойке работает. Фанатам нравятся бои в стойке, мы бы отличный бой показали, на загляденье.

— В среднем весе стало много российских бойцов. Помимо вас, это Абус Магомедов, Имавов, Шара Буллет, Икрам Алискеров. Есть вообще этому объяснение?

— Не знаю, ребята, как говорится, востребованы. Показали себя, проявили. Руководство считает, что они должны быть там. Я только рад, что из России столько бойцов подписывают в UFC.

— Не считаете несправедливостью то, что Алискеров на второй бой получил рейтингового соперника, а у вас три поединка с теми, кто ниже топ-15?

— Это камень в огород менеджеров. Почему они плохо работают (смеётся). Нет, на самом деле всё хорошо, доволен своей командой, менеджерами. Я просто не силён в этих делах. Наверное, от этого зависит.

— Вы во всех интервью говорите, что не любите трэш-ток, предпочитаете другой стиль общения с соперниками. Не думаете, что получится как с Магомедом Анкалаевым, который тоже не участвует в трэш-токе, и его просто отодвинули?

— Похоже, из-за этого отдали раунд Рибейро (смеётся). Но руководство лиги вроде бы довольно моими выступлениями. После первых двух поражений тоже ведь могли спокойно уволить, однако дали шанс. Я им очень благодарен, надеюсь, что оправдываю их доверие. Думаю, кто-то берёт трэш-током, кто-то красивыми боями. Людям нравится. Когда россияне выходят, то обычно освистывают, но в этот раз было всё тепло, встретили добродушно. И после боя я слышал, что всем понравилось. Так что будем доказывать красивыми боями.

Роман Копылов Фото: Mike Roach/Getty Images

— Хамзат Чимаев тоже перешёл в ваш вес, и у него будет бой с Пауло Костой. Как его шансы оцените?

— Коста — это серьёзная проверка, но предпочтение отдаю Хамзату, потому что борьба решает, как говорится. Если он навяжет свой стиль, переведёт в партер и помучит немного, то у Косты будут проблемы. Тем более он такой мышечный, забьётся. Думаю, проблем у Чимаева не будет, если удастся перевести.

— У вас база — рукопашный бой. Американские комментаторы, обсуждая ваш поединок, не могли объяснить друг другу, что такое рукопашка. Иностранцы, с которыми вы, может быть, тренируетесь, не уточняют, не интересуются этим?

— Рукопашный бой так-то довольно популярен, известен в мире. Чемпионаты проводятся, многие страны принимают участие. Надо было сказать, что это упрощённые ММА. Даже ММА в одежде, там же кимоно у нас.

— Вы выходец из AMC Fight Nights. Связь с Камилом Гаджиевым держите? За российскими промоушенами следите вообще? Может быть, за какими-то бойцами?

— Ну с Камилом Гаджиевым связь не такая, чтобы созваниваться, переписываться. При встрече, конечно, здороваемся. Ребята, бьются, да. Есть интересные бойцы. Гриша Пономарёв сейчас будет биться в АСА. Громкие бои какие-то смотрю. Я, если честно, не особо слежу. Это не в обиду кому-то говорится. Только какие-то громкие бои наших бойцов. То есть не просыпаюсь каждое воскресенье и не смотрю подряд. Так, вижу в социальных сетях, что какие-то бои намечаются в России, в разных лигах.

— Сборы перед боями вы теперь проходите в Дагестане. Тяжело бывает по сравнению с теми местами, где тренировались до этого?

— Тяжело, да. Там ребята вроде бы неизвестные, но они конкуренцию составляют такую, что думаешь: «Почему вы не дерётесь в лучших лигах мира или хотя бы в российских каких-то?» В зале они дают конкурентные спарринги. В Дагестане комфортно, результат налицо, как говорится. Три победы с тех пор, как начал проходить сборы у Расула Магомедалиева в Universal Fighters. Ребята там хорошие, такое братское, тёплое отношение, все помогают друг другу. Хорошая погода в Махачкале и летом, и зимой, еда качественная, вкусная. Все условия, в общем.

— Достопримечательности Дагестана удалось посмотреть?

— Если честно, больше тренировались на сборах. Если ехать куда-то на каньон, тоже время отнимает. И такая жара была. Только на море удалось походить, а так особо никуда не ездил. Это отвлекает, выматывает, честно говоря. Не отдыхаешь в выходные, не восстанавливаешься.

— Борьбу в итоге получилось улучшить? В первых боях была проблема с этим.

— Каждый из последних трёх соперников пытался проходить в ноги. Может быть, они, конечно, не совсем борцы, но получилось защититься. Больше желания проходить у них не было. Хотя если у человека не получается в стойке, то он попробует побороться. Вот они сделали по попытке, успехом это не увенчалось. Вообще, только бой покажет, но я хочу думать, что моя борьба улучшилась. Если это подтвердится на практике, буду очень рад. Однако я много уделял времени борьбе у сетки, позициям, грэпплингу.

Роман Копылов Фото: Josh Hedges/Getty Images

— Вас в 2018 году ещё хвалил Абдулманап Нурмагомедов. С самим Хабибом или кем-то из его команды не был пересечений?

— На первых турнирах в Москве было, что стоял, уже готовился к выходу, и там проходил Хабиб с отцом. Кто-то у них там дрался. Пожелали удачи. А так, чтобы тренироваться или какое-то долгое общение, такого нет, не было.

— Свои перспективы в UFC как оцениваете? До титула дойдёте?

— Всё для этого делаю. Видите, вызываем серьёзных бойцов, хотим проверить свои силы. Тренер говорит, что сделает из меня чемпиона, я ему полностью доверяю. Каждый боец преследует такую цель, я не исключение. Хотелось бы взойти на эту вершину, это огромная мечта. Для маленького Бачатского, где я нахожусь, это вообще исторический момент будет, если всё осуществится.

— В родном посёлке вы наверняка уже местная звезда, все вас знают. А вот в Дагестане том же узнают именно как бойца UFC?

— Ну да, дома люди знают. Но и куда-то приезжаешь, много людей подходят сфотографироваться, Дагестан тоже не исключение в этом плане. Там тем более следят за всеми спортивными событиями, знают, наверное, всех бойцов. Так что ребята подходят, здороваются.

— Реванш Махачева с Оливейрой в октябре. Есть шансы у Чарльза дать более конкурентный бой на этот раз?

— Ещё когда Пётр Ян во второй раз дрался со Стерлингом, я говорил всем, что будет сложнее, так как Алджамейн изучит всё, поймёт ошибки. Так и получилось. И тут я тоже считаю, что фаворитом будет Ислам, безусловно, однако Оливейра понял, как надо действовать, изучил сильные и слабые стороны Махачева. Думаю, сейчас Исламу надо быть собраннее. Немного сложнее должно быть ему в этом бою, но он всё равно с этими моментами справится, и надеемся, что снова финиширует. Однако сложнее будет, да.

— Гэтжи будет, скорее всего, следующим претендентом. В случае боя с Исламом будут у него шансы или получится та же история, что в его бою с Хабибом?

— Думаю, на данный момент Оливейра более серьёзный оппонент для Махачева, чем Гэтжи. Однако, опять же, это бои, здесь бывают непредсказуемые вещи. Мы уже видели, как люди падают за секунду до гонга. Случаются лаки-панчи, но думаю, что с Гэтжи Исламу будет полегче.

— Кого из российских бойцов видите вообще чемпионами UFC?

— Сергей Павлович, первый номер рейтинга тяжеловесов. Там дальше только чемпион идёт, так что, думаю, не за горами победа. Нынешний чемпион уже даже избегает его. Это говорит о том, что наш тяж будет скоро новым чемпионом. Умар ещё, но травмировался. Дай бог ему здоровья, чтобы поправлялся, восстанавливался — и в бой. Анкалаев? Ну он уже для нас народный чемпион, как говорится. Пётр Ян, думаю, вернётся в эту гонку за титул. Отдохнул, перезагрузился. Кто-то может его списал со счетов, но, думаю, он ещё всех нас порадует.

— Есть вообще версии, что с Яном? Понятно, была травма, но и в целом он выглядит как-то медленнее в своих последних боях.

— Сложно судить, да и не мне это нужно делать. Пётр, наверное, лучше знает, что у него было, какие проблемы тревожили. Мы же не знаем, с какой травмой он выходил, как готовился. Может, ему стоило сняться с последнего боя. Думаю, выводы сделает, поменяет место сборов или привлечёт кого-то для тренировок. Мне кажется, он не остановится и вернётся к титулу.

— Сейчас вы у себя в Бачатском. Как долго планируете отдыхать, как проводите отпуск?

— Да уже вот с понедельника тренировки. Повозились, попотели. Всё хорошо, надо возвращаться поскорее в бой. В сентябре планирую вернуться в Махачкалу, и, думаю, к этому времени будут какие-то новости. Будем дальше готовиться, тренироваться, побеждать. Дома ничего, рыбачим, развиваем рыбный промысел, провожу время с семьёй. Всё как обычно.