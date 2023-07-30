Копылов разрывает UFC! Роман выдал третью победу подряд и вызвал на бой Стрикленда

В ночь с 29 на 30 июля проходит грандиозный номерной турнир UFC 291. Фанаты смешанных единоборств из России с нетерпением ждали предварительный кард. Очередной поединок в лучшем промоушене на планете провёл Роман Копылов. Его соперником стал яркий бразилец Клаудио Рибейро. Наш соотечественник подписал новый контракт с организацией, поэтому был намерен отплатить победой за доверие со стороны боссов лиги.

Копылов начал свой путь в UFC с двух поражений подряд – от Карла Роберсона и Альберта Дураева. Но россиянин вовремя смог перезагрузиться. Роман выдал две досрочные победы – над Алессио ди Кирико и Пунахеле Сориано. После этого в организации приняли решение дать Копылову новый контракт. А в соперники нашему парню дали Рибейро. Оппонент со статистикой 7-3 в смешанных единоборствах был намерен навязать достойное сопротивление.

С самого начала стартового раунда соперники начали действовать активно. Первым попал Копылов, который быстро завладел инициативой. Казалось, что он контролирует ситуацию и выглядит мощно. Но всё перевернулось к завершению пятиминутки. Рибейро полез в рубку и несколько раз потряс россиянина. Благо, практически тут же прозвучал гонг.

Второй раунд стал роковым для бразильца. Россиянин не стал откладывать дело в долгий ящик. Он бросился в атаку и выкинул идеальный удар ногой прямо в челюсть Рибейро. Клаудио рухнул на канвас, а Копылов был готов приступить к добиванию. Но судья вовремя сориентировался и остановил поединок. Было видно, что бразилец точно не сможет продолжать бой.

После завершения боя Копылов выдал эмоциональное интервью. Не обошлось и без очень громкого вызова: «Я очень счастлив драться здесь, в лучшей лиге мира. Рад, что все наставления сработали. Моя левая нога не подводит, спасибо ей. Первый раунд я прикормил по корпусу и перевёл на голову. Всё было по плану моих тренировок. Благодарю лигу и Дану Уайта за доверие. Я бы хотел подраться с гангстером нашего веса Шоном Стриклендом. Если организации будет это интересно, я бы с удовольствием разделил с ним клетку. Пора менять рейтинги и поменяться с Шоном местами».

Копылов одержал третью победу подряд в UFC и стремительно рвётся в рейтинги дивизиона. Он уже доказал, что способен биться с самой серьёзной оппозицией. Кажется, уже в следующем поединке боссы лиги дадут россиянину грозного соперника. Есть ощущение, что Роман может отлично пошуметь в среднем весе.