PFL — будущее единоборств. Создают мультивселенную со своими супергероями

PFL – одна из крупнейших профессиональных лиг в мире. И боссы организации, похоже, решили устроить настоящую революцию в мире единоборств. Они приглашают суперзвёзд мирового уровня, а также планируют развиваться в совершенно различных направлениях. И основная цель лиги заключается в том, чтобы со временем заткнуть за пояс UFC. Конечно, рассуждать о реальности такой возможности пока довольно рано. Но первые шаги уже были сделаны, причём довольно решительные.

Первым мощным решением стало приглашение Джейка Пола, который очень хочет перевернуть игру. Ради яркого блогера-боксёра был создан новый дивизион – Super Fight. Трудный ребёнок проведёт несколько поединков по смешанным единоборствам. Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV. Пол сознательно заходил в организацию со своими требованиями. Он хочет не только заработать сам, но и дать такую же возможность коллегам.

«Речь идёт об изменении смешанных единоборств, инновациях и создании новой высшей лиги», — подтвердил информацию Пол в разговоре с New York Times.

Кроме того, Джейк несколько раз говорил о том, что организация может получить качественно новое ответвление. Так, лига всерьёз задумывается о создании уникального дивизиона. В нём будут выступать лучшие представители смешанных единоборств и боксёры на планете. Стоит отметить, что результат подобного симбиоза может стать известен совсем скоро.

Джейк Пол Фото: Sam Hodde/Getty Images

Первым триумфом над UFC организация может считать подписание контракта с Фрэнсисом Нганну. Хищник долго торговался с Даной Уайтом и никак не мог сойтись с ним по условиям. А в итоге оказался в активном ростере PFL. Правда, пока он не успел дебютировать в новой лиге, поскольку занят организацией боксёрского поединка с Тайсоном Фьюри. Но складывается ощущение, что это лишь ещё один шаг по расширению бизнеса. После такого боя многие профессиональные боксёры могут понять, что способны зарабатывать именно в PFL.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Сам Нганну также намерен сделать всё, чтобы с помощью перехода в новую лигу помочь остальным бойцам в финансовом плане. Об этом Фрэнсис высказывается практически постоянно. Даже в первом интервью в PFL Хищник рассказал, что получил уникальные условия.

Фрэнсис Нганну боец PFL, бывший чемпион UFC «Это лучшее деловое решение, которое я когда-либо принимал. В начале моего пути свободного агента я не знал, что у меня может быть структура сделки, в которой я мог бы получить всё это. У меня есть хороший гарантированный заработок. И самое главное, я даже смог получить гарантию в размере двух миллионов долларов для моего соперника, так что тот, с кем я буду драться в следующий раз, тоже заработает деньги».

PFL мощно работает над тем, чтобы бойцам было максимально комфортно в лиге. И складывается ощущение, что со временем все топовые звёзды и сами захотят пополнить её ростер. Создание дивизиона MMA и боксёров превратит промоушен в настоящую мультивселенную с супергероями. Хищника они уже подписали. Кто будет на очереди следующим?